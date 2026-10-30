В небе облака густого дыма: атакован НПЗ в России, возник масштабный пожар

Данные мониторов свидетельствуют о том, что россияне уже несколько часов не могут потушить пожар.

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Нефтеперерабатывающая отрасль РФ вновь под ударом / Коллаж: Главред, фото: t.me/exilenova_plus

Кратко:

Дроны атаковали НПЗ в Самарской области

В результате атаки на заводе возник мощный пожар

После паузы в ударах по НПЗ атакован Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

О взрывах и пожаре в районе НПЗ в Самарской области страны-агрессора России сообщили местные жители около 05:00 30 октября. Российские власти пока не подтверждают поражение завода.

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"Новокуйбышевск, Самарская область: местные жители сообщают об атаке и пожаре", - говорится в сообщении.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео последствий атаки на НПЗ в Самарской области можно просмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Что известно о Новокуйбышевском НПЗ

Предприятие принадлежит "Роснефти" и является одним из крупных производителей авиационного топлива в РФ. Его мощность составляет около 8,8 млн тонн нефти в год. Ранее, с марта 2025 года, этот нефтеперерабатывающий завод подвергался атакам со стороны Сил обороны Украины не менее 10 раз.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Какой эффект имеют удары Украины по НПЗ России - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам специалиста по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максима Гардуса, атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект - они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент.

Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным мерам, чтобы сократить доходы Кремля.

Удары вглубь РФ - последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 29 октября россияне сообщили об атаке на Стерлитамак в Республике Башкортостан. Там сначала заметили пролет дронов, а затем в небе над городом появились облака дыма.

Ранее, вечером 28 октября, дроны атаковали Москву и Подмосковье. Было введено ограничение на прием и вылет самолетов в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковское.

Накануне, вечером 27 октября, в российском Липецке раздались взрывы на фоне массированной атаки беспилотников. Пожар возник в районе Новолипецкого металлургического комбината.

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Об источнике: Exilenova+ Exilenova+ - это Telegram-канал, который публикует оперативные новости, фото и видео о войне России против Украины, атаках беспилотников, пожарах на военных объектах и других инцидентах. Канал работает в Telegram по адресу @exilenova_plus. Аудитория - более 100 тысяч подписчиков. Авторы предлагают присылать новости и материалы через бота. Канал анонимный - имена администраторов публично не раскрываются. Канал часто публикует первые видео атак беспилотников или пожаров на объектах в РФ, которые позже могут подхватывать СМИ.

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