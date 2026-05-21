РФ потеряла имидж "энергетической сверхдержавы": эксперт раскрыл влияние ударов ВСУ

Инна Ковенько
21 мая 2026, 11:14
Эксперт объяснил, чего на самом деле добивается Украина, нанося удары по российским НПЗ и портам.
Удары ВСУ по российским НПЗ

Главное:

  • ВСУ наносят удары по НПЗ и портам, чтобы подорвать имидж РФ как поставщика
  • Москва шантажирует нефтью даже тех, кто не воюет против нее
  • Конечная цель ударов ВСУ — заставить мир отказаться от российской нефти

Атаки ВСУ на российские НПЗ и порты имеют не только военный эффект — они демонстрируют миру, что Россия больше не является надежным поставщиком энергоносителей и любой бизнес или государство рискуют остаться без ресурсов в критический момент. Об этом в интервью Главреду рассказал специалист по вопросам коммуникации, партнерства и интеграции в ЕС в Razom We Stand Максим Гардус.

По его словам, Украина еще с первых лет войны активно вела дипломатическую кампанию, подчеркивая: покупка российских углеводородов фактически означает финансирование агрессии против Украины. Однако не все страны прислушались к этим аргументам, поэтому Киев был вынужден прибегнуть к более решительным шагам, чтобы уменьшить доходы Кремля.

"Один из аспектов этих ударов — не только физическое уничтожение объектов, но и сигнал о том, что Россия является ненадежным контрагентом. Она может в одностороннем порядке пересмотреть свои отношения с кем угодно", — пояснил Гардус.

Он напомнил, что Москва уже использовала нефть как оружие против Германии, хотя Берлин не осуществлял никаких атак и даже не предоставил Украине ракеты Taurus. "Мы показываем: пока вы покупаете российские энергоресурсы, РФ в любой момент может начать вас ими шантажировать", — отметил эксперт.

Гардус подчеркнул, что удары по инфраструктуре разрушают имидж России как "энергетической сверхдержавы", которая якобы всегда выполняет свои обязательства. Теперь бизнес сталкивается с риском: заказанный танкер может просто не дойти до порта из-за уничтожения объекта. Это создает угрозу остановки производства и заставляет компании срочно искать альтернативные источники поставок.

"Поэтому украинские удары по российским НПЗ и портам преследуют много различных комплексных целей, которые в совокупности складываются в один простой месседж: не покупайте нефть в России", — резюмировал он.

Как удары ВСУ влияют на работу российских НПЗ

Главред писал, что по данным источников Reuters, Московский нефтеперерабатывающий завод временно остановил работу после удара украинского дрона, который произошел в минувшие выходные.

Отмечается, что ущерб от атаки был минимальным, однако руководство предприятия решило приостановить производство в целях безопасности и проверки оборудования.

Как сообщал Главред, в Сизране Самарской области РФ прогремели взрывы. После атаки дронов вспыхнул пожар. Местные жители сообщают, что горит одна из установок переработки нефти на Сизранском НПЗ. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подтвердил, что Сизрань атаковали БПЛА. По его словам, двое человек погибли.

Кроме того, ночью на 20 мая в районе Кстово Нижегородской области был поражен нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Нижегородоргсинтез". По данным Генштаба, повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-6, после чего возник пожар.

Напомним, удары по российским НПЗ могут вызвать эффект домино для нефтяной отрасли РФ, поскольку Кремль рискует потерять не только экспортные возможности, но и часть нефтедобывающей инфраструктуры. Эксперт Максим Гардус пояснил, что консервация скважин в случае остановки переработки способна вызвать долгосрочные проблемы для российской экономики.

О личности: Максим Гардус

Максим Гардус — украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.

Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

