Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

Алексей Тесля
20 мая 2026, 22:04
google news Подпишитесь
на нас в Google
Внимание уделялось изучению логистики противника и действиям вражеской авиации.
Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян
Стало известно об успехе Сил обороны на юге / Коллаж: Главред, фото: 22 ОМБр, 10 ОГШБр

Главное:

  • Проведен комплекс мероприятий по зачистке Степногорска
  • Силы обороны продолжили зачистку территории и работу по стабилизации

Силы обороны успешно провели комплекс мероприятий по зачистке Степногорска Запорожской области. Об этом стало известно благодаря видеоматериалам от бойцов ГУР, задействованных в операции.

Этот населённый пункт давно имеет стратегическое значение, и постоянное давление противника делало его удержание крайне сложным, говорится в материале DeepState. Силы Обороны смогли выбить противника и закрепить успех.

видео дня

Логистика и координация действий

Внимание уделялось изучению логистики противника и действиям вражеской авиации, что позволило свести к минимуму влияние штурмовых групп врага. Получив тактическое преимущество, Силы обороны продолжили зачистку территории и работу по стабилизации региона, сокращая присутствие противника на местности.

Текущее положение и перспективы

Противник всё ещё пытается удерживать свои позиции и периодически отправляет пехоту для атак, однако теперь реализовать полноценные наступательные планы стало значительно сложнее. Пополнений его силы не получали, что ослабляет их возможности. Зона боевых действий сейчас находится в "серой" стадии контроля — это означает, что враг ещё частично закрепляется на отдельных участках, и о полной стабилизации говорить преждевременно. "Бойцы Сил обороны принимают все необходимые меры, чтобы достичь этого и добиться здесь успеха", - сказано в сообщении.

Screenshot
/ DeepState

Прогноз ВСУ: возможное обострение на фронте

Военный эксперт Виктор Трегубов предупредил, что российские войска, вероятнее всего, готовят усиление наступательных операций на определённых участках фронта.

По его оценке, на данный момент активность боевых действий остаётся относительно низкой. Однако с наступлением сезона и появлением листвы на деревьях ситуация может измениться: густая растительность создаёт более удобные условия для скрытного передвижения и организации атак, отметил эксперт.

Ситуация на фронте - новости по теме

Как сообщал Главред, аналитики проекта "DeepState" заявили, что армия РФ продвинулась вблизи двух населенных пунктов в Донецкой области.

Ранее Александр Сырский говорил, что украинские военные освободили от российских оккупантов 470 квадратных километров. Это произошло с начала контрнаступательной операции.

Напомним, военные 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего похода совместно с соседними подразделениями отразили комбинированное наступление врага с четырех направлений под Константиновкой в Донецкой области.

Читайте также:

Об источнике: DeepState

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
линия фронта война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:05Война
Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозе

22:25Война
Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

20:13Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Сигнал, который нельзя игнорировать: почему собаки выют по ночам, найдено решение

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Последние новости

23:07

Крупные НПЗ России останавливаются после мощных ударов БпЛА – Reuters

23:05

Почему "Шахеды" начали долетать до Закарпатья: Игнат назвал причину

23:04

Кроты и клещи убегают от него мгновенно: какое растение стоит посадить на участке

23:03

Можно ли спасти розу: что делать, если на листьях появились пятна

22:25

Россия ударила по Украине радиоактивным "Шахедом": что известно о новой угрозеФото

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
22:04

Важный успех на юге: появились детали зачистки Степногорска от россиян

21:54

Как с помощью смартфона можно обнаружить клеща на теле: неожиданный трюк

21:03

Как сказать "несущая стена" на украинском языке: ответ удивит многих

21:01

Вступление Украины в Евросоюз: Венгрия выдвинула Киеву условие для переговоров

Реклама
20:53

Будет ли Европа заставлять Украину прекратить бить по России: эксперт дал прогнозВидео

20:47

Алина Гросу рассекретила имя новорожденного сына

20:27

Привлечете болезни и бедность: в какие дни недели нельзя мыть голову

20:13

Рост тарифов на коммуналку и скидки в платежках: к чему готовиться украинцам

19:48

Умер экс-участник группы ТНМК: что известно

19:41

Зеленский назвал направления нового наступления РФ с севера: что готовит Кремль

19:31

Прикрывали сети "порноофисов": задержан замначальника Нацполиции Житомирщины

19:25

Раньше скрывались от соседей: какая профессия считалась позором в СССР

19:23

Карабахский эпизод как часть биографии, которую пытаются переписать

19:10

Почему на самом деле кошки мурлыкают: секрет, о котором молчат ветеринарыВидео

19:10

Второй фронт с "ПМР": Селезнев - о риске прорыва россиян к Одессемнение

Реклама
18:55

Секрет рекордного урожая огурцов: одна добавка гарантирует "волшебный" результатВидео

18:49

Разведка "слила" секретные документы Кремля: что готовит Россия против Украины

18:31

Самолет "призрак" без пилота пересек полстраны, а затем начался кошмар

18:30

Нужно ли целовать покойного в лоб: священник объяснил, как правильно прощатьсяВидео

18:29

Одна кнопка в авто снизит расход топлива: водителям раскрыли способ экономии

18:24

В МВД Украины ответили, будут ли принудительно возвращать мужчин из-за границы

18:17

Уверенность Льва или спокойствие Козерога: в чём сила вашего знака зодиака

18:11

Удары по НПЗ запускают эффект домино - назван катастрофический сценарий для КремляВидео

18:01

Приближается настоящий Армагеддон: где ожидаются грозы, дожди и град

17:37

Доллар внезапно взлетел, а злотый падает: курс валют на 21 мая

17:28

ЕС почти полностью отказался от нефти РФ: кто все еще закупает ее у агрессора

17:24

Почему в неделе 7 дней: откуда взялся календарь, по которому живет весь мир

17:20

Китай "кинул" Россию: как Си Цзиньпин унизил Путина в Пекине и чего ждать Украине

17:15

Укусов можно не бояться: какие запахи отпугивают всех комаров

17:12

Рыбаки вытащили гигантского "речного монстра" голыми рукамиВидео

16:42

Четырем знакам зодиака скоро улыбнется удача: чьи мечты станут реальностью

16:39

Женщина хотела пересечь границу с "живыми драгоценностями": что нашли таможенникиФото

16:37

Почему в саду на самом деле появляются лягушки: о чем сигнализирует экосистема

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

Реклама
16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять