Стало известно об успехе Сил обороны на юге

Главное:

Проведен комплекс мероприятий по зачистке Степногорска

Силы обороны продолжили зачистку территории и работу по стабилизации

Силы обороны успешно провели комплекс мероприятий по зачистке Степногорска Запорожской области. Об этом стало известно благодаря видеоматериалам от бойцов ГУР, задействованных в операции.

Этот населённый пункт давно имеет стратегическое значение, и постоянное давление противника делало его удержание крайне сложным, говорится в материале DeepState. Силы Обороны смогли выбить противника и закрепить успех.

Логистика и координация действий

Внимание уделялось изучению логистики противника и действиям вражеской авиации, что позволило свести к минимуму влияние штурмовых групп врага. Получив тактическое преимущество, Силы обороны продолжили зачистку территории и работу по стабилизации региона, сокращая присутствие противника на местности.

Текущее положение и перспективы

Противник всё ещё пытается удерживать свои позиции и периодически отправляет пехоту для атак, однако теперь реализовать полноценные наступательные планы стало значительно сложнее. Пополнений его силы не получали, что ослабляет их возможности. Зона боевых действий сейчас находится в "серой" стадии контроля — это означает, что враг ещё частично закрепляется на отдельных участках, и о полной стабилизации говорить преждевременно. "Бойцы Сил обороны принимают все необходимые меры, чтобы достичь этого и добиться здесь успеха", - сказано в сообщении.

/ DeepState

Прогноз ВСУ: возможное обострение на фронте

Военный эксперт Виктор Трегубов предупредил, что российские войска, вероятнее всего, готовят усиление наступательных операций на определённых участках фронта.

По его оценке, на данный момент активность боевых действий остаётся относительно низкой. Однако с наступлением сезона и появлением листвы на деревьях ситуация может измениться: густая растительность создаёт более удобные условия для скрытного передвижения и организации атак, отметил эксперт.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

