Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Экономика

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

Дарья Пшеничник
20 мая 2026, 16:23
google news Подпишитесь
на нас в Google
Еврокомиссар отметил, что было бы желательно, чтобы в Украине уже на следующей неделе приняли необходимые решения.
Кредит от ЕС
Когда Украина получит первый транш кредита от ЕС / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное из новости:

  • ЕС готовит первый транш для Украины
  • Рада должна быстро ратифицировать меморандум
  • Кредит сопровождается фискальными реформами

видео дня

Европейский Союз одобрил новый масштабный кредит для Украины — 90 миллиардов евро, и первые средства Киев может получить уже в июне. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, объявив о подписании меморандума, который открывает путь к финансированию и запускает пакет реформ, согласованных с МВФ.

Домбровскис подчеркнул, что документ определяет четкие условия, которые Украина должна выполнить, в частности в сфере фискальной политики, управления государственными финансами и мобилизации внутренних доходов. Сам политик отметил важность реформы для экономической устойчивости страны:

"Подписав меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в виде займа, мы готовимся осуществить первый платеж в июне. Эта поддержка и связанные с ней реформы укрепят экономику, будут способствовать росту государственных доходов, а также борьбе с коррупцией".

Почему Верховная Рада должна действовать быстро

В комментарии агентству "Укринформ" еврокомиссар уточнил, что для запуска программы украинскому парламенту необходимо оперативно ратифицировать меморандум — желательно уже в начале следующей недели. По его словам, это позволит ЕС без задержек осуществить первый транш и обеспечить дальнейшее выполнение согласованных реформ.

Выделение 90 миллиардов евро для Украины — последние новости

Как писал ранее Главред, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность привязать часть нового кредитного пакета для Украины к принятию непопулярных налоговых решений, которые давно вызывают споры внутри страны. По данным источников Bloomberg, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Киев рассчитывает получить уже в этом году.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Укринформ

Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник Укринформа — Украинское телеграфное агентство — начало свою деятельность 16 марта 1918 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Евросоюз МВФ деньги
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:23Экономика
У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:40Война
Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:32Спорт
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке фермера с коровой за 16 с

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Помидоры будут расти как на дрожжах: что добавить в воду для полива в мае

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Четыре знака зодиака пополнят свой кошелек: судьба подарит шанс разбогатеть

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Alyona Alyona поспорила в Сети о ТЦК: рэпершу "отправили" на фронт поваром

Последние новости

16:30

Ученые показали, как выглядела женщина 3500 лет назад

16:23

Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

16:16

Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и убивает мотивацию вступать в армию, - движение "Честная мобилизация"

16:00

Военнослужащих ТЦК, которые не были на фронте, отправят на ротации

15:54

Что нельзя делать в праздник 21 мая: строгие приметы и запреты

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
15:42

Буданов заставил Россию тратить миллиарды на пассивную оборону - бразильский офицер

15:41

Финалистка "Холостяка" оказалась с больнице: Цимбалюк отреагировал

15:40

У России есть пять вариантов наступления на север Украины — Зеленский

15:34

Гибель шоумена Максима Нелипы на фронте: появилось фото с его могилы

Реклама
15:33

Владелец казино Pin-Up Дмитрий Пунин, по всей видимости, приобрел кастомную яхту Lamborghini

15:32

Усик – Верховен: где смотреть и неожиданный прогноз букмекеров на бой года

15:23

Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Близнецам - правда, Льву - сладкая вера

15:10

Овчарку нашли на дороге привязанной к бетону: причина удивилаВидео

14:33

ВСУ разнесли гигантские нефтяные резервуары и НПЗ: Генштаб раскрыл результаты

14:27

НБУ меняет правила оплаты картами: новые требования уже вступили в силу

14:15

Китайский гороскоп на завтра, 21 мая: Быкам - разборки, Лошадям - жалобы

14:15

Ключевая отрасль доходов РФ страдает: эксперт рассказал о последствиях ударов ВСУ

13:59

Гороскоп на июнь 2026: Овнам - перемены с деньгами, Львам - обеспечен успех

13:50

"Путешественник во времени" показал будущее: Третья мировая близкоВидео

13:37

Пойдет в рост на следующий день: чем подкормить капусту после высадки в грунтВидео

Реклама
13:28

Кинофест "Миколайчук OPEN" объявил фильмы-участники международного конкурса

13:24

Декларация с "русским привкусом". СМИ усмотрели в отчетности депутата из Житомира Костюшко связь с россиянами

13:23

Слова "взбалмошный" не существует — как правильно сказать на украинском языкеВидео

13:18

Жена Остапчука перенесла операцию: что случилось

12:59

Новое препятствие для мира: в Кремле сделали циничное заявление о переговорах

12:49

Солнечные панели с накопителями: действительно ли они помогают экономить

12:44

Карикатура: Цекало с женой высмеяли в сети за фото на красной дорожке

12:36

"После прекращения огня": в ОП заявили о проведении выборов и назвали даты

12:24

Жестокий удар РФ по Конотопу: разрушена многоэтажка, под завалами ищут людейФото

12:12

Света не будет до 8 часов: когда в Украине могут начаться массовые отключения

12:00

Россия пытается запугать Европу энергетическим кризисом, чтобы заставить ВСУ прекратить удары — Гардус

11:58

Без света десятки тысяч семей: РФ атаковала энергообъект в ОдессеФото

11:50

Все готовится в одной сковороде: рецепт ужина из гречки за 30 минут

11:45

Как быстро восстановить раковину из нержавейки - засияет и уйдет неприятный запахВидео

11:35

Странная привычка кошек долгие годы удивляла хозяев: причина раскрыта

11:32

Зачем распылять уксус возле унитаза: простой трюк ликвидирует запах и налет

11:27

Военные РФ создают "коридоры для дронов" через украинские "зоны смерти" – Forbes

10:59

Гороскоп на завтра, 21 мая: Близнецам — измена, Рыбам — подарок

10:58

На обломках обнаружили радиацию: РФ атаковала Украину опасным дрономФото

10:40

Как определить IQ собаки: простой тест выявит скрытые гениальные навыки

Реклама
10:17

Уличный кот ежедневно запрыгивает на кассу в магазине: причина тронула тысячи человек

10:12

21 мая - Вознесение Господне: кому молиться в церковный праздник

09:50

"На таких объектах держится страна": Сазонов о значении Хмельницкой АЭС для энергетической устойчивости Украины

09:34

Гроза, град и шквалы: какие регионы Украины сегодня накроет сильная непогода

09:23

РФ внезапно начала ядерные учения неспроста: в ISW предупредили о целях Кремля

09:10

Астрологи назвали 3 знака зодиака, которых с 20 мая ждет огромный денежный успех

09:00

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 20 мая (обновляется)

08:39

Вашингтон готовит новый удар по НАТО: в Reuters раскрыли детали

08:20

Огненный столб дыма в небе: РФ мощно атаковали дроны, есть поражение

08:13

Карта Deep State онлайн за 20 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять