Меморандум на €90 млрд подписан: когда Украина получит первые деньги от ЕС

Еврокомиссар отметил, что было бы желательно, чтобы в Украине уже на следующей неделе приняли необходимые решения.

Когда Украина получит первый транш кредита от ЕС

Главное из новости:

ЕС готовит первый транш для Украины

Рада должна быстро ратифицировать меморандум

Кредит сопровождается фискальными реформами

Европейский Союз одобрил новый масштабный кредит для Украины — 90 миллиардов евро, и первые средства Киев может получить уже в июне. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис, объявив о подписании меморандума, который открывает путь к финансированию и запускает пакет реформ, согласованных с МВФ.

Домбровскис подчеркнул, что документ определяет четкие условия, которые Украина должна выполнить, в частности в сфере фискальной политики, управления государственными финансами и мобилизации внутренних доходов. Сам политик отметил важность реформы для экономической устойчивости страны:

"Подписав меморандум о взаимопонимании относительно предоставления Украине макрофинансовой помощи в виде займа, мы готовимся осуществить первый платеж в июне. Эта поддержка и связанные с ней реформы укрепят экономику, будут способствовать росту государственных доходов, а также борьбе с коррупцией".

Почему Верховная Рада должна действовать быстро

В комментарии агентству "Укринформ" еврокомиссар уточнил, что для запуска программы украинскому парламенту необходимо оперативно ратифицировать меморандум — желательно уже в начале следующей недели. По его словам, это позволит ЕС без задержек осуществить первый транш и обеспечить дальнейшее выполнение согласованных реформ.

Выделение 90 миллиардов евро для Украины — последние новости

Как писал ранее Главред, в конце апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны Евросоюза разблокировали пакет макрофинансовой поддержки для Украины на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против страны-агрессора России.

Кроме того, Европейский Союз рассматривает возможность привязать часть нового кредитного пакета для Украины к принятию непопулярных налоговых решений, которые давно вызывают споры внутри страны. По данным источников Bloomberg, речь идет о 8,4 млрд евро макрофинансовой помощи, которую Киев рассчитывает получить уже в этом году.

Напомним, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина может получить первый транш кредита в размере 90 млрд евро уже до конца этого квартала, который заканчивается в апреле.

Об источнике: Укринформ Государственное информационное агентство, которое ежедневно публикует около 500 информационных и аналитических сообщений на украинском, английском, испанском, немецком, французском, польском и японском языках и почти 200 оригинальных фотографий. Предшественник Укринформа — Украинское телеграфное агентство — начало свою деятельность 16 марта 1918 года.

