Что известно о новом налоге для ФОП: Свириденко о деталях договоренностей с МВФ

МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП.

Главное:

Стороны нашли понимание в том, что это не конструктивная идея

Украина и Международный валютный фонд (МВФ) обсуждают альтернативы НДС для ФЛП для наполнения бюджета на 2027 год, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП - как для общества, так и для парламента", - написала она в Telegram.

Премьер отметила, что во время весенних сборов стороны нашли понимание в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский говорил об этом неоднократно представителям МВФ.

"Во время весенних сборов в Вашингтоне мы проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год", - отметила Свириденко.

/ Инфографика: Главред

Что предшествовало

Как сообщалось, законопроект об отмене льготы по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) могут заменить продлением с 1 января 2027 года повышенной ставки налога на прибыль банков, предполагает президент Национальной ассоциации банков Украины Сергей Наумов.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9319, который переносит вступление в силу повышения налогов для физических лиц-предпринимателей и юридических лиц на упрощенной системе налогообложения третьей группы.

О персоне: Юлия Свириденко Свириденко Юлия Анатольевна в сентябре 2019 года назначена на должность заместителя Министра, а с июля 2020 года - первого заместителя Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины. Указом Президента Украины 22 декабря 2020 года назначена Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины. А 4 ноября 2021 г. назначена на должность Первого вице-премьер-министра Украины - Министра экономики Украины, говорится на сайте Кабмина. 17 июля 2025 года назначена на должность премьер-министра Украины.

