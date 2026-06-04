Подарки с последствиями: какие предметы нельзя отдавать из дома

Согласно народным поверьям, некоторые предметы накапливают энергию хозяев и защищают жилище — почему их не рекомендуется отдавать посторонним людям и почему.

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Какие вещи нельзя выносить из дома? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие вещи народные приметы не позволяют отдавать другим людям

Какие религиозные предметы рекомендуется хранить дома

У многих бывает ситуация, когда гости или родственники восхищаются какой-то вещью в вашем доме, и вы решаете ее подарить. Однако народные приметы и правила фэн-шуй советуют не делать этого с некоторыми предметами, чтобы не вынести из дома благополучие. Главред расскажет подробнее, что именно нельзя отдавать из дома чужим людям.

Как пишет издание ТСН, суеверия касаются вещей, которые, согласно поверьям, забирают энергию хозяев или защищают жилище.

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Ювелирные изделия и семейные драгоценности

Особенно осторожно приметы советуют относиться к украшениям, которые передаются от родителей к детям. Считается, что металл и камни запоминают эмоции и характер своего владельца. Из-за этого личные кольца или серьги не рекомендуется часто отдавать другим людям.

Также рекомендуется прятать шкатулки с драгоценностями от посторонних глаз и не позволять гостям перебирать или примерять ваши украшения.

Бытовые приметы / Инфографика: Главред

Иконы и религиозные предметы

Иконы в народе никогда не считались просто частью интерьера. Наиболее важными являются те религиозные предметы, которыми вас благословляли на свадьбу или другие праздники или которые достались от старших родственников. Верующие считают, что такие вещи оберегают дом, поэтому отдавать их чужим людям без серьезной причины не стоит.

Комнатные цветы

По народным поверьям, домашние растения привыкают к атмосфере в семье. Поэтому люди стараются не дарить те цветы, к которым сами сильно привязались. Иногда любимые растения даже переносят в другую комнату, когда приходят гости.

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