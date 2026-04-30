Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Марина Иваненко
30 апреля 2026, 03:30
Если птица влетела в окно — народные поверья объясняют это как знак грядущих событий — от радости до перемен, в зависимости от обстоятельств.
Что означает, если птица залетела в дом?
Что означает, если птица залетела в дом? / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

  • Что означает птица в доме по народным приметам
  • Какие птицы приносят хорошие новости

Многие люди обращают внимание на народные приметы, особенно когда в дом неожиданно залетает птица. Еще с давних времен считалось, что птицы — это вестники, приносящие новости об изменениях в жизни. Толкование такого события зависит от того, какая именно птица заглянула в гости и как она себя вела — подробнее расскажет Главред.

Какая птица залетела в дом: значение примет

Появление птицы в окне может быть как хорошим, так и плохим знаком. Все зависит от вида птицы. Например, голубь считается символом мира и приятных встреч, а ласточка обещает семейное благополучие или пополнение в семье. Как сообщает Телеграф, синица в доме предвещает радостные события и успех в делах.

Но не все визиты птиц воспринимаются положительно. Ворона ассоциируется с возможными проблемами, ссорами или неприятными новостями, а сорока может предупреждать о сплетнях за спиной или бытовых хлопотах.

Поведение птицы: на что обратить внимание

Имеет значение и то, что именно делала птичка, которая прилетела к вам в гости. Если она спокойно летала по комнате, стоит ждать хороших новостей. Если же нервно билась о стекло — это сигнал о возможной тревоге. Птица, которая просто села на подоконник, чаще всего предвещает приезд гостей или весть издалека.

Когда это произошло: значение дня и времени года

Народные приметы также связывают значение события с днями недели:

Понедельник: ожидайте хлопот.

Среда или суббота: успех в финансовых и рабочих делах.

Пятница: обещает романтические встречи.• Воскресенье: предвещает спокойный и приятный отдых.

Время года тоже имеет определенное значение. Весной и летом приметы чаще обещают радость и новые начинания, тогда как осенью и зимой — предупреждают о возможных трудностях или изменениях.

Что делать, если птица залетела в дом

Главное — не паниковать и не пугать птицу еще больше. Специалисты и знатоки традиций советуют в первую очередь открыть окно настежь и дать птичке возможность вылететь самостоятельно. Не пытайтесь поймать ее руками — это стресс для живого существа. Если птица растерялась, помогите ей найти выход, не повредив крылья.

Об источнике: Телеграф

Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия.

Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

Китайский гороскоп на завтра, 30 апреля: Петухам - разочарование, Свиньям - критика

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

До конца мая удача на стороне избранных: 4 знака зодиака привлекут изобилие

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

Что делать, если рассада томатов сильно вытянулась: простой трюк спасет урожай

