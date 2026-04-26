Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

Марина Иваненко
26 апреля 2026, 10:52
Народные приметы о дне рождения: какие годы считаются роковыми и чего нельзя делать имениннику, чтобы не потерять удачу.
День рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Какие дни рождения лучше не праздновать
  • В чем причина таких запретов

Еще с давних времен люди считали, что день рождения — это не просто праздник, а мистическое время, когда именинник становится уязвимым к негативному воздействию. Из-за этого возникло много суеверий, в которых советуют отказаться от празднований в определенные годы жизни — Главред расскажет подробнее.

Какие даты считаются "опасными"

Согласно народным поверьям, существуют конкретные цифры, которые могут принести неудачу, если отмечать их слишком активно.

9 лет

Этот возраст называют переломным моментом, когда ребенок переходит на новый этап взросления. В народе верили, что в этот день детская душа становится беззащитной перед сглазом.

13 лет

Из-замистической репутации числа 13 многие избегают празднования этого подросткового юбилея, опасаясь неприятностей в будущем.

33 года

Эту дату связывают с возрастом Иисуса Христа. Считается, что шумное празднование может навлечь на человека испытания или болезни.

40 лет

Самый известный запрет. По народным приметам, именно в это время человек окончательно прощается с молодостью, поэтому дату лучше провести тихо или вовсе игнорировать.

53 года

Менее распространенная, но существующая приметка. Некоторые видят в этом числе негативную символику, предвещающую ухудшение здоровья.

Несмотря на большое количество предостережений, ни одна из этих примет не имеет научного подтверждения, а их корни уходят в глубокую древность.

Видео о том, почему нельзя праздновать свой день рождения раньше, можно посмотреть здесь:

Чего не стоит делать в день рождения

Помимо конкретных дат, существуют и общие правила поведения. Традиционно не рекомендуется:

  1. Конфликтовать — ссоры и плохое настроение в день рождения считаются дурным знаком на весь следующий год.
  2. Приглашать недоброжелателей — окружение должно состоять только из тех людей, которым вы доверяете.
  3. Дарить "запрещенные" вещи — к таким относятся часы, носовые платки, острые предметы или пустые кошельки и сумки.

Даже традиция задувать свечи, загадывая желания, в некоторых культурах воспринимается скептически — считается, что так можно "рассеять" свою удачу.

Как сообщает издание Телеграф, несмотря на большое количество предостережений, ни одна из этих примет не имеет научного подтверждения, а их корни уходят в глубокую древность.

Вас может заинтересовать:

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненый

10:47Украина
Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

10:06Мир
Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

09:10Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Зачем сыпать соль в раковину и унитаз: так делали ещё наши бабушки

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорняками

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Китайский гороскоп на завтра, 26 апреля: Быкам - ошибки, Лошадям - жертвы

Последние новости

11:59

2,5 млн только на учебу: сколько тратят дочери Камалии

11:55

Почему в СССР младенцам брили головы: исторические причины против медицинских фактов

11:50

Гороскоп на неделю с 27 апреля по 3 мая: Овнам - напряженность, Тельцам - завал

11:33

Сифилис: Симоньян сделала очередное признание о своей болезни

11:14

Минус 40% за неделю: цены на ключевой салатный овощ в Украине пошли на дно

У Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны БеларусиУ Путина есть время до середины осени: Ягун — о рисках наступления со стороны Беларуси
11:12

Карта Deep State онлайн за 26 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

10:52

Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

10:47

Враг нанес удар по Одещине: в порту повреждено иностранное судно, есть раненыйФото

10:14

Гороскоп на завтра, 27 апреля: Ракам - смешанные эмоции, Водолеям - сюрприз

Реклама
10:06

Мирный прорыв сорвался: США, Израиль и Иран вновь оказались в тупике

09:10

Трамп упал, а гости прятались под столами: все подробности стрельбы в США

08:48

Дроны атаковали Ярославль: горит крупнейший НПЗ на севере РоссииВидео

08:10

Как Европа оказалась в энергетической ловушке вместе с Украиной: Портников раскрыл подробностимнение

07:27

РФ атаковала Чернигов: "Шахед" взорвался у многоэтажки, вспыхнули пожары

06:07

Деньги, любовь и новый этап: гороскоп для Тельцов на май 2026

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке собаки и зеркала за 31 с

03:16

Что сделать с клубникой в апреле, чтобы не потерять урожай: знают далеко не все

01:50

Марс "оживает" прямо на глазах: учёные ошеломили неожиданными изменениями

00:04

Киев и область под ударом: синоптики предупредили о резком изменении погоды

25 апреля, суббота
22:55

Оккупанты активизировалась на одном из направлений: какая ситуация на фронте

Реклама
22:40

Пропалывать больше не нужно: простой и эффективный способ борьбы с сорнякамиВидео

22:10

Четыре знака зодиака на пороге судьбоносных решений, которые изменят их жизнь

21:36

РФ продвинулась на Харьковщине: в DeepState назвали "горячее" направление

20:56

Чем известны Померки в Харькове: этот район знаком каждому горожанинуВидео

20:53

Гороскоп на сегодня, 26 апреля: Львам - потеря, Девам - сильные эмоции

20:50

Кому откроется важная правда: гороскоп на май 2026 от Анжелы ПерлВидео

20:30

Трампа "списывают в утиль": СМИ раскрыли имя вероятного хозяина Белого дома

19:47

Известный украинский юморист присоединился к армии: где он служит

19:29

Мониторы предупредили об угрозе атаки на Украину, Ту-95 уже в воздухе: что известно

19:25

"Он уже мертв": опубликованы видео и аудиозаписи с телефона киевского террористаВидео

19:23

Громкий скандал с голодающими бойцами 14 ОМБр: Сырский принял важное решение

19:20

Кого ждет очень денежный месяц: гороскоп на май 2026Видео

19:10

Кого на самом деле набирает РФ для войны в Украине: Коваленко раскрыл план Кремлямнение

18:53

Европа готовится к затяжной войне в Украине, быстрой победы не будет - NYT

18:51

Наступление РФ в Сумской области: в ВСУ ответили, есть ли угроза окружения Сум

18:39

"Есть плохая новость": раскрыт тревожный фактор продолжения войны РФ с УкраинойВидео

18:16

Четыре месяца рождения с дорогим вкусом: кого чаще тянет к роскоши

18:03

Холод с дождями и градом возвращается: когда Черкасскую область накроет непогода

17:58

Как безопасно протестировать помаду в магазине: рабочий способ покажет реальный цветВидео

17:43

Плесень исчезнет за минуты: секрет в одном простом доступном средствеВидео

Реклама
17:29

Трех знаков зодиака ожидают радикальные перемены к лучшему - кто они

17:27

Число жертв от удара РФ по Днепру возросло, есть пропавшие без вести: что известноФото

17:26

Существо, способное топить корабли: найдены следы гигантского осьминога

17:10

"Мне очень тяжело": Кейт Миддлтон решилась на откровения о королевской жизни

16:45

Переговоры с РФ и оборонные контракты: Украина и Азербайджан подписали 6 документов

16:30

Россия меняет тактику войны из-за проблем с артиллерией - Forbes

16:23

Мыши исчезнут прямо на глазах: простой способ удивит быстрым результатомВидео

16:14

Мужчина годами жил прямо в торговом центре: его наказание удивилоВидео

16:12

Могилевская показала Ласточкина на фронте и высказалась о погибшем артисте - детали

15:52

Апокалиптический сценарий для РФ в 2026 году: почему война в Иране не спасет КремльВидео

