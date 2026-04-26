Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

Народные приметы о дне рождения: какие годы считаются роковыми и чего нельзя делать имениннику, чтобы не потерять удачу.

https://glavred.info/primety/chomu-deyaki-dni-narodzhennya-ne-radyat-svyatkuvati-narodni-prikmeti-ta-zaboboni-10759646.html Ссылка скопирована

День рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Какие дни рождения лучше не праздновать

В чем причина таких запретов

Еще с давних времен люди считали, что день рождения — это не просто праздник, а мистическое время, когда именинник становится уязвимым к негативному воздействию. Из-за этого возникло много суеверий, в которых советуют отказаться от празднований в определенные годы жизни — Главред расскажет подробнее.

Какие даты считаются "опасными"

Согласно народным поверьям, существуют конкретные цифры, которые могут принести неудачу, если отмечать их слишком активно.

видео дня

9 лет

Этот возраст называют переломным моментом, когда ребенок переходит на новый этап взросления. В народе верили, что в этот день детская душа становится беззащитной перед сглазом.

13 лет

Из-замистической репутации числа 13 многие избегают празднования этого подросткового юбилея, опасаясь неприятностей в будущем.

33 года

Эту дату связывают с возрастом Иисуса Христа. Считается, что шумное празднование может навлечь на человека испытания или болезни.

40 лет

Самый известный запрет. По народным приметам, именно в это время человек окончательно прощается с молодостью, поэтому дату лучше провести тихо или вовсе игнорировать.

53 года

Менее распространенная, но существующая приметка. Некоторые видят в этом числе негативную символику, предвещающую ухудшение здоровья.

Видео о том, почему нельзя праздновать свой день рождения раньше, можно посмотреть здесь:

Чего не стоит делать в день рождения

Помимо конкретных дат, существуют и общие правила поведения. Традиционно не рекомендуется:

Конфликтовать — ссоры и плохое настроение в день рождения считаются дурным знаком на весь следующий год. Приглашать недоброжелателей — окружение должно состоять только из тех людей, которым вы доверяете. Дарить "запрещенные" вещи — к таким относятся часы, носовые платки, острые предметы или пустые кошельки и сумки.

Даже традиция задувать свечи, загадывая желания, в некоторых культурах воспринимается скептически — считается, что так можно "рассеять" свою удачу.

Как сообщает издание Телеграф, несмотря на большое количество предостережений, ни одна из этих примет не имеет научного подтверждения, а их корни уходят в глубокую древность.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: Телеграф Телеграф — украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор — Ярослав Жаренов, пишет Википедия. Телеграф охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред