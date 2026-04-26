Почему некоторые дни рождения не рекомендуется отмечать: народные приметы и суеверия

Еще с давних времен люди считали, что день рождения — это не просто праздник, а мистическое время, когда именинник становится уязвимым к негативному воздействию. Из-за этого возникло много суеверий, в которых советуют отказаться от празднований в определенные годы жизни — Главред расскажет подробнее.
Какие даты считаются "опасными"
Согласно народным поверьям, существуют конкретные цифры, которые могут принести неудачу, если отмечать их слишком активно.
9 лет
Этот возраст называют переломным моментом, когда ребенок переходит на новый этап взросления. В народе верили, что в этот день детская душа становится беззащитной перед сглазом.
13 лет
Из-замистической репутации числа 13 многие избегают празднования этого подросткового юбилея, опасаясь неприятностей в будущем.
33 года
Эту дату связывают с возрастом Иисуса Христа. Считается, что шумное празднование может навлечь на человека испытания или болезни.
40 лет
Самый известный запрет. По народным приметам, именно в это время человек окончательно прощается с молодостью, поэтому дату лучше провести тихо или вовсе игнорировать.
53 года
Менее распространенная, но существующая приметка. Некоторые видят в этом числе негативную символику, предвещающую ухудшение здоровья.
Чего не стоит делать в день рождения
Помимо конкретных дат, существуют и общие правила поведения. Традиционно не рекомендуется:
- Конфликтовать — ссоры и плохое настроение в день рождения считаются дурным знаком на весь следующий год.
- Приглашать недоброжелателей — окружение должно состоять только из тех людей, которым вы доверяете.
- Дарить "запрещенные" вещи — к таким относятся часы, носовые платки, острые предметы или пустые кошельки и сумки.
Даже традиция задувать свечи, загадывая желания, в некоторых культурах воспринимается скептически — считается, что так можно "рассеять" свою удачу.
Как сообщает издание Телеграф, несмотря на большое количество предостережений, ни одна из этих примет не имеет научного подтверждения, а их корни уходят в глубокую древность.
