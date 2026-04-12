Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

Марина Иваненко
12 апреля 2026, 17:02обновлено 12 апреля, 18:29
Почему серебряный крестик или кольцо темнеют. Народные приметы, объяснения этого явления и советы, что делать, чтобы сохранить душевное равновесие и избежать возможного негативного воздействия.
Почему потемнел нательный крестик
Почему чернеет нательный крестик / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

  • Почему серебро темнеет
  • Что означает почерневший крестик или кольцо

Многие замечали, что серебряный крестик или кольцо со временем могут менять цвет. В народе этому явлению издавна придавали особое значение. Пока ювелиры объясняют это химической реакцией, народные приметы видят в этом серьезное предупреждение — Главред расскажет подробнее.

Почернел крестик - что это значит

Наши предки считали, что нательный крестик — это не просто украшение, а отражение того, что происходит в душе человека. Изменение цвета металла может быть сигналом о внутреннем разладе.

Крестики случайно не падают с шеи — это отражение того, что творится в душе человека. Серебро может почернеть, если человек находится на распутье или забывает о моральных принципах, — рассказывают на канале"Гуцульская магия".

Если вы заметили потемнение, прежде чем чистить изделие, стоит заглянуть в себя, посетить церковь и помолиться.

Правда ли, что серебро защищает от сглаза

По поверьям, серебро обладает способностью принимать энергетический удар на себя. Если украшение внезапно почернело, это может свидетельствовать о попытке негативного воздействия извне — сглаза или порчи.

  • Крестик: сильное потемнение может указывать на серьезную беду или магическую атаку.
  • Кольцо: изменение цвета серебряного кольца в народе часто связывают с так называемым "венцом безбрачия".
  • Посуда: если чернеют серебряные ложки или другие предметы в доме, это считалось признаком присутствия негативной энергии в помещении.

Видео о том, почему чернеет нательный крестик, можно посмотреть здесь:

Что нельзя делать с крестиком

Существуют строгие правила обращения с нательными символами, нарушение которых, по приметам, может изменить судьбу человека к худшему.

  1. Никогда не давайте свое украшение другим людям и не носите чужое. Это считается передачей своего жизненного "креста" (судьбы).
  2. Найти серебряный крестик на дороге — примета неплохая, но только при условии, что вы его не поднимете.

"Надев чужой крест, вы можете добровольно принять на себя чужие проклятия, порчу, а также плохую судьбу, — предупреждает автор видео.

3. Не рекомендуется передавать крестик по наследству, поскольку каждый человек должен иметь свою индивидуальную защиту.

Почему темнеет серебро
Почему темнеет серебро / Инфографика: Главред

Как очистить дом и успокоить себя — простые советы из традиций

Лучшим вариантом считается приглашение священника или окропление дома святой водой. Также в древности для очищения использовали пучки полыни или чеснока, которые развешивали у дверей и окон.

Хотя современная наука утверждает, что серебро темнеет от контакта с кожей и влагой, осознанная осторожность и соблюдение традиций помогут сохранить внутреннее спокойствие и чувство безопасности.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: YouTube-канал "Гуцульская магия"?

"Гуцульская магия" — это украинский YouTube-канал, посвященный глубокому изучению оккультных наук, магии стихий, магии амулетов.

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:34Мир
Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:44Синоптик
Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:30Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

Последние новости

18:34

В Венгрии заявили о фальсификациях на выборах — у Орбана готовятся к боям

18:25

Продвижение РФ: у врага успех в двух областях Украины – DeepState

18:09

Не шумеры и не египтяне: кто на самом деле первым сварил пиво

18:03

Ничего общего с христианством: зачем бьются яйцами на ПасхуВидео

17:25

Провал переговоров с Тегераном: громкая угроза Трампа о морской блокаде Ирана

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
17:02

Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

16:44

Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

16:30

Выборы в Венгрии бьют рекорды: что известно о ходе голосования

16:29

Расстрел пленных бойцов ВСУ на Пасху: РФ готовит циничную провокацию

Реклама
16:15

Чистотел спасает огород: почему его ни в коем случае нельзя уничтожать

16:03

"Торонто мне не зашло": жена Остапчука назвала причину их эмиграции

15:59

Не защита, а приговор: почему нельзя замыкаться "на ключ"

15:15

В Кремле назвали единственное условие для завершения войны — что будет с переговорами

15:09

Пасха-2026: украинские звезды поздравили с праздником и показали освящение пасок

14:43

Кроты навсегда убегут с участка: какой простой раствор нужно вылить в нору

14:36

Чужой фамилия вместо своей: почему украинские мужчины становились примаками

14:14

"Человек свободной души": умер звезда "Бэтмена"

14:04

Почему нельзя брызгать на кота водой: настоящую причину знают не всеВидео

13:42

Цветут до самых морозов: 5 растений для балкона, не требующих ухода

13:29

Буданов назвал новую дату обмена пленными и указал на проблему — что известно

Реклама
12:54

Кому 13 апреля молиться об укреплении веры и стойкости: какой церковный праздник

12:47

Традиционные паски 300 лет назад делали совсем не так, как сейчас – в чем особенностьВидео

12:33

Большинство их даже не слышало: какие уникальные украинские слова репрессировали в СССР

12:19

Пауки в доме: скрытая угроза или знак удачи — что говорят эксперты

12:04

"Стараюсь держаться": Алина Шаманская сообщила о горе в семье

11:51

Буданов раскрыл интересный нюанс по пасхальному перемирию - чего ждать дальше

11:07

Ультраправые в Германии обещают депортацию украинцев и сближение с РФ: что известно

10:48

"Мы дождались своей весны": супруги Зеленские поздравили украинцев с ПасхойВидео

09:54

Для четырех знаков зодиака скоро начнется период удачи и везения – кто они

09:32

"Пасхальное перемирие" по-русски: РФ ударила по скорой в Сумской области, есть раненые

08:48

Оккупанты расстреляли украинских военнопленных – DeepState

08:46

Трамп пригрозил Китаю "большими проблемами": в чем США подозревают КНР

07:49

Переговоры США с Ираном завершились без соглашения: Вэнс раскрыл, что помешало

05:54

Гороскоп на завтра, 13 апреля: Овнам - искра, Весам - разочарование

05:10

Накроет волна везения: трех знаков зодиака ждет период бурного роста

04:31

Как быстро почистить кондиционер дома: простой способ, который удалит 99% пыли

03:25

Бен Аффлек решился на сумасшедший подарок для Джей Ло

02:20

С одной сотки — тонна картошки: раскрыт хитрый способ посадкиВидео

01:30

Учёные NASA ошеломили открытием: на Марсе обнаружена гигантская "паучья сеть"

11 апреля, суббота
23:43

Россияне нарушили пасхальное перемирие - Генштаб раскрыл подробности

Реклама
22:55

Синоптики удивили прогнозом на Пасху: погода в Киеве резко изменится

22:33

Что означает слово "запопадливый" — правильный ответ знают единицыВидео

21:46

Весенние хитрости для сада: три простых шага в апреле удивят результатомВидео

21:00

Пасхальное перемирие может продолжиться: Зеленский раскрыл, что предложили РФФото

20:37

"Трамп будет давить": тревожный сценарий окончания войны с капитуляцией

20:25

Что будет со светом на Пасху: "Укрэнерго" сделало заявление

20:05

Украину накрыла жесткая магнитная буря

20:00

Циклон из Польши несет холод: какой будет погода во Львовской области на Пасху

19:39

Массированный удар: поражена нефтебаза, НПС, склады с БК и личный состав РФ

19:10

Россия тестирует новые дроны в Харькове и Одессе: Коваленко про угрозумнение

