Признак сглаза или болезни: почему серебряный крестик внезапно почернел

Многие замечали, что серебряный крестик или кольцо со временем могут менять цвет. В народе этому явлению издавна придавали особое значение. Пока ювелиры объясняют это химической реакцией, народные приметы видят в этом серьезное предупреждение — Главред расскажет подробнее.
Почернел крестик - что это значит
Наши предки считали, что нательный крестик — это не просто украшение, а отражение того, что происходит в душе человека. Изменение цвета металла может быть сигналом о внутреннем разладе.
Крестики случайно не падают с шеи — это отражение того, что творится в душе человека. Серебро может почернеть, если человек находится на распутье или забывает о моральных принципах, — рассказывают на канале"Гуцульская магия".
Если вы заметили потемнение, прежде чем чистить изделие, стоит заглянуть в себя, посетить церковь и помолиться.
Правда ли, что серебро защищает от сглаза
По поверьям, серебро обладает способностью принимать энергетический удар на себя. Если украшение внезапно почернело, это может свидетельствовать о попытке негативного воздействия извне — сглаза или порчи.
- Крестик: сильное потемнение может указывать на серьезную беду или магическую атаку.
- Кольцо: изменение цвета серебряного кольца в народе часто связывают с так называемым "венцом безбрачия".
- Посуда: если чернеют серебряные ложки или другие предметы в доме, это считалось признаком присутствия негативной энергии в помещении.
Видео о том, почему чернеет нательный крестик, можно посмотреть здесь:
Что нельзя делать с крестиком
Существуют строгие правила обращения с нательными символами, нарушение которых, по приметам, может изменить судьбу человека к худшему.
- Никогда не давайте свое украшение другим людям и не носите чужое. Это считается передачей своего жизненного "креста" (судьбы).
- Найти серебряный крестик на дороге — примета неплохая, но только при условии, что вы его не поднимете.
"Надев чужой крест, вы можете добровольно принять на себя чужие проклятия, порчу, а также плохую судьбу, — предупреждает автор видео.
3. Не рекомендуется передавать крестик по наследству, поскольку каждый человек должен иметь свою индивидуальную защиту.
Как очистить дом и успокоить себя — простые советы из традиций
Лучшим вариантом считается приглашение священника или окропление дома святой водой. Также в древности для очищения использовали пучки полыни или чеснока, которые развешивали у дверей и окон.
Хотя современная наука утверждает, что серебро темнеет от контакта с кожей и влагой, осознанная осторожность и соблюдение традиций помогут сохранить внутреннее спокойствие и чувство безопасности.
Об источнике: YouTube-канал "Гуцульская магия"?
"Гуцульская магия" — это украинский YouTube-канал, посвященный глубокому изучению оккультных наук, магии стихий, магии амулетов.
