Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

О чем вы узнаете:
- Можно ли вышивать в праздники
- Что на самом деле считается грехом
В украинском обществе существует убеждение, что в воскресенье или в большие религиозные праздники нельзя брать в руки иглу или заниматься каким-либо рукоделием. Однако священнослужители отмечают, что запрет на труд часто трактуется слишком радикально, а истинный смысл празднования заключается совсем в другом. Главред расскажет об этом более подробно.
Работа или грех: почему бездействие опаснее
Как объясняет священник Юлиан Тимчук, рукоделие может стать спасением от праздности и лени. Именно праздность церковь считает серьезной духовной опасностью.
Рукоделие — это спасение от праздности и лени, которые святые отцы называли очень опасным грехом. Почитание святых ни в коем случае не сводится к бездействию и пустой трате времени, — отмечает священник.
Запрещена ли вышивка в выходные: что говорит церковь
Сама по себе вышивка не является грехом — это полезное занятие, которое не способно исказить или унизить религиозный праздник. Церковь не запрещает заниматься любимым делом в один день с посещением храма, однако важно правильно расставить приоритеты.
Видео о том, можно ли заниматься рукоделием в воскресенье, можно посмотреть здесь:
Главное правило праздника: что должно быть на первом месте
Священник подчеркивает, что грех заключается не в самой работе, а в выборе, который делает человек. Если вышивание становится причиной сознательного отказа от молитвы и посещения церкви, это считается неправильным. Если же человек в первую очередь уделил время духовной жизни, то дальнейшее рукоделие является приемлемым и не противоречит вере.
Можно ли в один день совместить вышивание и празднование? Конечно, да. Но есть один важный момент: почитает ли человек сначала праздник, пойдет ли он в храм Божий, чтобы вознести свою соборную молитву, или останется дома и уделит все время своему делу, — добавляет Юлиан Тимчук.
О личности: Юлиан Тимчук
Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред