Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

Можно ли вышивать в праздники и по воскресеньям и является ли это грехом — священник объяснил, в чём люди чаще всего заблуждаются и что на самом деле имеет значение в праздничные дни.

Можно ли вышивать в воскресенье?



Можно ли вышивать в праздники

Что на самом деле считается грехом

В украинском обществе существует убеждение, что в воскресенье или в большие религиозные праздники нельзя брать в руки иглу или заниматься каким-либо рукоделием. Однако священнослужители отмечают, что запрет на труд часто трактуется слишком радикально, а истинный смысл празднования заключается совсем в другом. Главред расскажет об этом более подробно.

Работа или грех: почему бездействие опаснее

Как объясняет священник Юлиан Тимчук, рукоделие может стать спасением от праздности и лени. Именно праздность церковь считает серьезной духовной опасностью.

Рукоделие — это спасение от праздности и лени, которые святые отцы называли очень опасным грехом. Почитание святых ни в коем случае не сводится к бездействию и пустой трате времени, — отмечает священник.

Запрещена ли вышивка в выходные: что говорит церковь

Сама по себе вышивка не является грехом — это полезное занятие, которое не способно исказить или унизить религиозный праздник. Церковь не запрещает заниматься любимым делом в один день с посещением храма, однако важно правильно расставить приоритеты.

Главное правило праздника: что должно быть на первом месте

Священник подчеркивает, что грех заключается не в самой работе, а в выборе, который делает человек. Если вышивание становится причиной сознательного отказа от молитвы и посещения церкви, это считается неправильным. Если же человек в первую очередь уделил время духовной жизни, то дальнейшее рукоделие является приемлемым и не противоречит вере.

Можно ли в один день совместить вышивание и празднование? Конечно, да. Но есть один важный момент: почитает ли человек сначала праздник, пойдет ли он в храм Божий, чтобы вознести свою соборную молитву, или останется дома и уделит все время своему делу, — добавляет Юлиан Тимчук.

О личности: Юлиан Тимчук Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

