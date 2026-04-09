Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

Марина Иваненко
9 апреля 2026, 19:34обновлено 9 апреля, 21:49
Можно ли вышивать в праздники и по воскресеньям и является ли это грехом — священник объяснил, в чём люди чаще всего заблуждаются и что на самом деле имеет значение в праздничные дни.
Можно ли вышивать в воскресенье?
Можно ли вышивать в воскресенье? / Коллаж: Главред, скриншоты

В украинском обществе существует убеждение, что в воскресенье или в большие религиозные праздники нельзя брать в руки иглу или заниматься каким-либо рукоделием. Однако священнослужители отмечают, что запрет на труд часто трактуется слишком радикально, а истинный смысл празднования заключается совсем в другом. Главред расскажет об этом более подробно.

Работа или грех: почему бездействие опаснее

Как объясняет священник Юлиан Тимчук, рукоделие может стать спасением от праздности и лени. Именно праздность церковь считает серьезной духовной опасностью.

Рукоделие — это спасение от праздности и лени, которые святые отцы называли очень опасным грехом. Почитание святых ни в коем случае не сводится к бездействию и пустой трате времени, — отмечает священник.

Запрещена ли вышивка в выходные: что говорит церковь

Сама по себе вышивка не является грехом — это полезное занятие, которое не способно исказить или унизить религиозный праздник. Церковь не запрещает заниматься любимым делом в один день с посещением храма, однако важно правильно расставить приоритеты.

Главное правило праздника: что должно быть на первом месте

Священник подчеркивает, что грех заключается не в самой работе, а в выборе, который делает человек. Если вышивание становится причиной сознательного отказа от молитвы и посещения церкви, это считается неправильным. Если же человек в первую очередь уделил время духовной жизни, то дальнейшее рукоделие является приемлемым и не противоречит вере.

Можно ли в один день совместить вышивание и празднование? Конечно, да. Но есть один важный момент: почитает ли человек сначала праздник, пойдет ли он в храм Божий, чтобы вознести свою соборную молитву, или останется дома и уделит все время своему делу, — добавляет Юлиан Тимчук.

Вас может заинтересовать:

О личности: Юлиан Тимчук

Юлиан Тимчук — священник небольшого прихода в горной деревне Розтоки. Он проповедует в различных социальных сетях, в частности в TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. В блоге священник проводит духовные беседы и молитвы с людьми онлайн.

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреля

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

20:38

"Не знала, чем буду заниматься": звезда сериала "Уэнсдей" хотела уйти из профессии

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
20:28

"Узнаем от россиян много нового": откровенное заявление Буданова о мирных переговорах

20:21

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

20:06

Россия готовит новую ловушку: что на самом деле стоит за ультиматумами Кремля

20:05

"Собирала чемоданы раз 15": звезда "Крепостной" рассказал о ревности жены

Реклама
19:46

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

19:34

Украину засыплет снегом: в регионы возвращается настоящая зима

19:34

Можно ли вышивать в праздники — священник объяснил, что на самом деле имеет значение

19:18

Дедлайн до конца апреля: Зеленский рассказал, на какие три города нацелилась РФ

19:11

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

19:10

Почему Трамп проиграл войну с Ираном: Эйдман назвал причинумнение

18:29

Мощная магнитная буря будет "трусить" страну: известна дата

18:28

Пенсия без трудовой книжки: в Украине изменили правила начисления, что известно

18:08

"Впервые говорю": Слава Демин раскрыл свои доходы

18:05

Дарит любовь: муж Лорак не может покупать ей подарки

17:49

Орбан 2.0 или надежда для ЕС: что говорил лидер оппозиции Венгрии о РФ, Украине и войне

Реклама
17:36

Умер известный украинский артист и поэт Ярослав Чорногуз

17:27

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

17:25

Девочка, пережившая нападение акулы, зашла в воду: зачем она вернуласьВидео

17:23

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: в DeepState обновили карту

17:19

Звезду сериала "Королева ночи" арестовали во время облавы в Турции — детали

16:48

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке спящего на пасхальном яйце кролика за 9 с

16:43

Мужчина зашел на чердак и был удивлен: такого никто не ожидал

16:42

Где отдохнуть на выходных: 12 мест в Украине, которые стоит увидеть

16:24

Макияж продержится целый день: простые лайфхаки от бьюти-блогершиВидео

16:05

"Белая полоса" уже на подходе: кому из знаков зодиака вскоре улыбнется удача

16:04

Ударит мороз до -5: Львовщину накроют опасные метеоявления

15:29

Трамп выдвинул Европе новый ультиматум: чем пригрозил союзникам

15:27

Больная раком российская блогерша Лерчек побрилась налысо: грустное видеоВидео

15:09

Хозяйка не поверила глазам: глухой кот начал "общаться" с нейВидео

15:01

Обмен с Россией: Украина вернула тысячу тел погибших военных, что известно

14:59

Спустя 20 лет после смерти мужа: Аурика Ротару сделала заявление о личном

14:56

Смерть Мэттью Перри: обнародовано наказание виновной в смерти актера

14:28

Когда идти на кладбище и нужно ли оставлять паски и крашенки - ответ протоиереяВидео

14:24

В украинском языке нет слова "картавый": как назвать тех, кто не произносит звук "р"

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделатьВидео

Реклама
13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:14

"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

12:20

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

