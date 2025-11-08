Укр
Вот почему понедельник называют тяжелым: правда, которую знали еще наши предки

Марина Иваненко
8 ноября 2025, 15:25
Наши предки считали понедельник днем душ и запретов. Почему именно этот день стал "тяжелым" и какие традиции сохранились по сей день.
Понедельник - тяжелый день
Народные поверья, которые передавались из поколения в поколение через сказки, пословицы и предания, составляют культурное наследие украинского народа. Часто поверья воспринимают как суеверия, но на самом деле они формировали мировоззрение наших предков и устанавливали правила жизни, определяя отношение ко времени. Существуют сугубо украинские представления, связанные с течением времени - днями недели и временами года. Главред расскажет более подробно.

Наши предки часто ассоциировали течение времени с водой, которая течет непрерывно. Отсюда и возникли пословицы вроде "много воды утекло". Дни недели персонифицировались, и каждому из них придавали собственный образ и значение.

Дни недели: тяжелые и легкие дни

Понедельник олицетворялся с мужчиной в образе дедушки, который встречает и проводит души умерших в потусторонний мир. Понедельник считали тяжелым днем. Отсюда происходит целый ряд запретов: не начинать большого дела, не отправляться в дорогу, не прясть, не начинать жатву. Однако существует и историческое объяснение, почему понедельник считают "тяжелым" днем: после крещения Руси князь Владимир приказывал наказывать тех, кто избегал воскресной молитвы, именно в понедельник. Человек, который рождался в ночь с воскресенья на понедельник, считался прорицателем или знахарем.

Вторник считали легким и счастливым днем, благоприятным для начала любой работы.

Среда олицетворялась с женщиной. Девушкам не советовали мыть голову и заплетать косы, чтобы волосы хорошо росли.

Пятница - также женского рода, и ассоциировалась она с судьбой. Это был самый легкий день, чтобы начинать работу, а также лучшее время для сватовства. Сон, который снился в пятницу, всегда считался вещим.

Воскресенье - день отдыха, когда нельзя было ничего делать, особенно рубить или шить. Существовала даже легенда о Воскресенье - девушке, окровавленную и порезанную людьми, которые работали в этот день.

Времена года и праздники

Времена года для наших предков тоже были живыми существами. Лето представлялось молодой, щедрой и богатой девушкой, а Зима - скупой, бедной бабушкой с костлявыми пальцами.

Особое значение имели праздники и приметы, связанные с урожаем и семьей.

Видео о поверьях о днях недели и временах года можно посмотреть здесь:

Ивана Купала (7 июля)

До этого дня категорически запрещалось есть любые ягоды. Считалось, что если человек нарушит это правило, то его родные в потустороннем мире будут лишены ягод ровно на то количество, которое он съел.

Новый год и Рождество

На Новый год нельзя было стучать, чтобы град не выбил весь урожай, и плакать, чтобы не проплакать весь год. На Святой вечер кутью давали курам, чтобы они хорошо неслись, а невесты слушали лай собак на пороге, чтобы узнать, откуда придет суженый.

Пасха

Во время выпекания кулича запрещалось спать, чтобы не полежала пшеница или лен. Если на пасхе появлялись пузырьки, считалось, что в доме кого-то подстерегала смерть.

Эти поверья, независимо от их рациональности, отражают глубинное мировоззрение украинского народа, его связь с природой и уважение к традициям.

Об источнике: Канал "Хроники генеалога"

Канал "Хроники генеалога (CHG)" является популярным украинским YouTube-ресурсом, сфокусированным на генеалогии, истории и родословии. Его основная цель - популяризировать исследования родословной, изучать происхождение украинских фамилий, а также раскрывать малоизвестные исторические и культурные факты. Контент охватывает советы по работе с архивами, анализ благородных родов и древних верований, например поверья о днях недели. Канал поддерживается Центром изучения генеалогии "Пращур", предлагая зрителям качественные и подробные материалы. Ведущий Ярослав Сумишин активно привлекает аудиторию к изучению их личного прошлого и исторического наследия.

