Зеленский хочет сменить командующего ЧВК 'Юг' Дмитрия Карпенко - почему

Государство работает над укреплением противовоздушной обороны Одессы.

Ключевые тезисы Зеленского:

Одесса подвергнется усиленным российским атакам

Украина усилит противовоздушную оборону города

Обсуждается замена командования воздушного командования "Юг"

Одесса в течение последней недели страдает от усиленных вражеских атак. Государство усиливает ПВО и уже был обсужден вопрос о замене командования. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.

Глава государства анонсировал быстрые решения для защиты города. По словам Зеленского, государство уже работает над укреплением противовоздушной обороны Одессы и пересматривает управленческие решения в военном командовании.

Президент сообщил, что рассматривается вопрос замены командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко. Сейчас идет поиск другой кандидатуры.

"Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ЧВК "Юг" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно", - заявил президент.

Он добавил, что главной задачей остается максимальная защита гражданского населения, Одессы и других регионов Украины от российских атак.

Почему РФ постоянно атакует Одессу - мнение депутата

Депутат Одесского городского совета, ветеран и предприниматель Александр Славский в интервью Главреду объяснил причины постоянных ударов. По его словам, юг Украины близок к временно оккупированным территориям и Крыму, поэтому атаки с моря, самолетов и ракет реализовать легче.

Славский также предполагает, что Россия может рассчитывать на социальное напряжение, однако большинство одесситов четко понимает, кто ответственен за разрушения, и считает виновными именно россиян, которые таким образом мстят за потери в Купянске.

Атаки РФ по Одесской области - новости по теме

Как сообщал Главред, ранее Зеленский заявил, что после массированных атак РФ в Одесской области все службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением людей базовыми ресурсами. По его словам, проведены координационные совещания, а военным поставлена задача как можно быстрее ввести временные решения для доступа к продовольствию, горючему и лекарствам.

Напомним, 19 декабря российские войска нанесли баллистический удар по порту в Одесской области. Работу оперативных и экстренных служб в регионе осложняла длительная воздушная тревога.

Кроме этого, оккупанты также атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк. Ночью по нему ударили около 10 дронов-камикадзе типа "Шахед", еще около пяти - днем. Кроме того, РФ применила баллистическую ракету с кассетным боеприпасом.

