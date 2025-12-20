Зеленский хочет сменить командующего ЧВК 'Юг' Дмитрия Карпенко - почему

Ключевые тезисы Зеленского:
- Одесса подвергнется усиленным российским атакам
- Украина усилит противовоздушную оборону города
- Обсуждается замена командования воздушного командования "Юг"
Одесса в течение последней недели страдает от усиленных вражеских атак. Государство усиливает ПВО и уже был обсужден вопрос о замене командования. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, пишет РБК-Украина.
Глава государства анонсировал быстрые решения для защиты города. По словам Зеленского, государство уже работает над укреплением противовоздушной обороны Одессы и пересматривает управленческие решения в военном командовании.
Президент сообщил, что рассматривается вопрос замены командующего воздушного командования "Юг" Дмитрия Карпенко. Сейчас идет поиск другой кандидатуры.
"Мы сейчас боремся за Одессу, усиливаем ПВО. Усиливать будем и командование. Я сегодня проговорил этот вопрос, относительно замены командующего ЧВК "Юг" Карпенко. Я думаю, найдут другую кандидатуру. Потому что надо реагировать вовремя, быстро, несмотря, как бы нам не было трудно", - заявил президент.
Он добавил, что главной задачей остается максимальная защита гражданского населения, Одессы и других регионов Украины от российских атак.
Почему РФ постоянно атакует Одессу - мнение депутата
Депутат Одесского городского совета, ветеран и предприниматель Александр Славский в интервью Главреду объяснил причины постоянных ударов. По его словам, юг Украины близок к временно оккупированным территориям и Крыму, поэтому атаки с моря, самолетов и ракет реализовать легче.
Славский также предполагает, что Россия может рассчитывать на социальное напряжение, однако большинство одесситов четко понимает, кто ответственен за разрушения, и считает виновными именно россиян, которые таким образом мстят за потери в Купянске.
Атаки РФ по Одесской области - новости по теме
Как сообщал Главред, ранее Зеленский заявил, что после массированных атак РФ в Одесской области все службы работают над восстановлением инфраструктуры и обеспечением людей базовыми ресурсами. По его словам, проведены координационные совещания, а военным поставлена задача как можно быстрее ввести временные решения для доступа к продовольствию, горючему и лекарствам.
Напомним, 19 декабря российские войска нанесли баллистический удар по порту в Одесской области. Работу оперативных и экстренных служб в регионе осложняла длительная воздушная тревога.
Кроме этого, оккупанты также атаковали мост вблизи населенного пункта Маяк. Ночью по нему ударили около 10 дронов-камикадзе типа "Шахед", еще около пяти - днем. Кроме того, РФ применила баллистическую ракету с кассетным боеприпасом.
РБК-Украина
РБК-Украина - украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, которая не имеет отношения к российской структуре, пишет Википедия.
