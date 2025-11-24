Масштабные взрывы в Одессе: Россия массированно атакует город дронами, что известно

Россия атакует Одессу дронами, СМИ сообщают о проблемах со светом в городе.

Россия массированно атакует Одессу дронами, что известно / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ГСЧС

Россия атаковала Одессу дронами

В городе наблюдаются перебои с электроснабжением

Вечером 24 ноября российские оккупационные войска нанесли массированный удар ударными дронами по Одессе. О серии мощных взрывов в городе сообщает Суспільне.

По данным местных СМИ, в ходе атаки на город наблюдаются перебои с электроэнергией.

До этого Воздушные силы ВСУ предупреждали о группе БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область

"Одесса - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - впоследствии указывали военные.

Впоследствии глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что из-за вражеского удара в нескольких районах города исчезло электроснабжение. Сейчас работает городской оперативный штаб, а пункты несокрушимости открыты круглосуточно.

Также зафиксированы перебои в движении электротранспорта на отдельных маршрутах. Коммунальные и аварийные службы занимаются ликвидацией последствий атаки.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Какова цель российских атак - мнение эксперта

Напомним, как ранее писал Главред, Россия продолжает использовать ракетно-дронные атаки, главным образом направленные против гражданского населения и энергетической инфраструктуры Украины. Об этом в эфире Украинского Радио сообщил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, армия Путина придерживается стратегии ракетного террора, пытаясь максимально повредить энергетическую сеть страны.

Эксперт подчеркнул, что хотя Украина уже имеет опыт переживания военных зим, каждая новая атака создает угрозу стабильности энергосистемы.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия может готовить новую массированную ракетно-дронную атаку на Украину, которая, вероятно, состоится в течение недели и может стать одной из самых масштабных за время полномасштабного вторжения. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Кроме того, Россия больше не использует авиабазу "Оленья" для боевых вылетов стратегической авиации типа Ту-95 МС, указывает аналитическая группа Tracking.

В ночь на понедельник, 24 ноября, российские оккупанты нанесли удары по энергетической инфраструктуре Донецкой, Харьковской, Черниговской и Днепропетровской областей. Самая сложная ситуация наблюдается на Днепропетровщине, где без света остались более 60 тысяч потребителей, сообщили в Министерстве энергетики.

Об источнике: Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

