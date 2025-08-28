Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

Военный эксперт отмечает, что Путин не реагирует на призывы мира и продолжает давить силой оружия.

Селезнев призывает укреплять оборону и отвечать на атаки разрушением российского военного потенциала / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС, Минобороны РФ

Кратко:

Россия атаковала ракетами и дронами по всей Украине

Ударам подверглись Киев и другие регионы страны

Под угрозой энергетическая инфраструктура перед зимой

Россия продолжает применять тактику ракетно-дроновых атак, главной целью которых является гражданское население и энергетическая инфраструктура Украины. Об этом в эфире Украинского Радио заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, ночью под ударом оказалась не только столица, но и другие регионы страны.

"Ночью вся наша страна была красной на отметках мониторинговых ресурсов, которые следили за движением российских ракет и дронов. То есть путинская армия продолжает свою тактику ракетного террора, пытаясь максимально разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Ведь через несколько дней наступает осень, соответственно, мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. А разрушение нашей энергетики - это холодные квартиры без света, без устойчивой связи, без тепла и это безусловно серьезный вызов", - отметил Селезнев.

Испытания для энергетики и военной зимы

Эксперт отметил, что Украина уже имеет опыт переживания военных зим, однако каждая новая атака ставит под угрозу энергосистему.

"В любом случае мы должны понимать, что, к сожалению, любые аргументы, даже аргументы от лидера стран демократического мира Дональда Трампа, на Путина не влияют. Он готов дальше силой оружия добывать желанные квадратные километры украинских территорий. Он и дальше готов силой оружия заставлять нас принять "условия капитуляции". Конечно, вряд ли кто-то из вменяемых украинских политиков на такие решения согласится, а значит война продолжается", - сказал Селезнев.

Балестические ракеты КНДР / Инфографика: Главред

Оружие как контраргумент

Селезнев подчеркнул, что единственным действенным контраргументом остается оружие:

"Неважно, изготавливается ли оно на предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса или того оружия, которое нам передают наши партнеры, но оружие нужно, потому что на каждую такую атаку мы должны отвечать симметрично. Конечно, симметрично не в плане убийств гражданских россиян, а в плане разрушения вражеского военного потенциала, потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также разрушения объектов энергетики, связи, коммуникаций. Все это чрезвычайно важно, потому что все это ослабляет боевой потенциал российской армии. И здесь нам есть над чем работать", - пояснил он.

Ответ украинских дронов

Эксперт также обратил внимание на действия украинских дронов:

"В то время, когда российские дроны и ракеты попали, в частности, в пятиэтажку в Киеве, разрушив целый подъезд, в то же время наши дроны наносили удары по объектам нефтеперерабатывающего комплекса в самой Российской Федерации, тем самым разрушая способность россиян продавать нефть и нефтепродукты, а соответственно пополнять военный бюджет России", - добавил Селезнев.

Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.

В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.

В столице количество жертв резко возросло - сейчас известно о 13 погибших, среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

О персоне: Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

