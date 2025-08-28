Что скрывает новая тактика РФ: эксперт раскрыл главную цель массированных обстрелов

Кратко:
- Россия атаковала ракетами и дронами по всей Украине
- Ударам подверглись Киев и другие регионы страны
- Под угрозой энергетическая инфраструктура перед зимой
Россия продолжает применять тактику ракетно-дроновых атак, главной целью которых является гражданское население и энергетическая инфраструктура Украины. Об этом в эфире Украинского Радио заявил военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, ночью под ударом оказалась не только столица, но и другие регионы страны.
"Ночью вся наша страна была красной на отметках мониторинговых ресурсов, которые следили за движением российских ракет и дронов. То есть путинская армия продолжает свою тактику ракетного террора, пытаясь максимально разрушить нашу энергетическую инфраструктуру. Ведь через несколько дней наступает осень, соответственно, мы продолжаем готовиться к отопительному сезону. А разрушение нашей энергетики - это холодные квартиры без света, без устойчивой связи, без тепла и это безусловно серьезный вызов", - отметил Селезнев.
Испытания для энергетики и военной зимы
Эксперт отметил, что Украина уже имеет опыт переживания военных зим, однако каждая новая атака ставит под угрозу энергосистему.
"В любом случае мы должны понимать, что, к сожалению, любые аргументы, даже аргументы от лидера стран демократического мира Дональда Трампа, на Путина не влияют. Он готов дальше силой оружия добывать желанные квадратные километры украинских территорий. Он и дальше готов силой оружия заставлять нас принять "условия капитуляции". Конечно, вряд ли кто-то из вменяемых украинских политиков на такие решения согласится, а значит война продолжается", - сказал Селезнев.
Оружие как контраргумент
Селезнев подчеркнул, что единственным действенным контраргументом остается оружие:
"Неважно, изготавливается ли оно на предприятиях украинского оборонно-промышленного комплекса или того оружия, которое нам передают наши партнеры, но оружие нужно, потому что на каждую такую атаку мы должны отвечать симметрично. Конечно, симметрично не в плане убийств гражданских россиян, а в плане разрушения вражеского военного потенциала, потенциала оборонно-промышленного комплекса, а также разрушения объектов энергетики, связи, коммуникаций. Все это чрезвычайно важно, потому что все это ослабляет боевой потенциал российской армии. И здесь нам есть над чем работать", - пояснил он.
Ответ украинских дронов
Эксперт также обратил внимание на действия украинских дронов:
"В то время, когда российские дроны и ракеты попали, в частности, в пятиэтажку в Киеве, разрушив целый подъезд, в то же время наши дроны наносили удары по объектам нефтеперерабатывающего комплекса в самой Российской Федерации, тем самым разрушая способность россиян продавать нефть и нефтепродукты, а соответственно пополнять военный бюджет России", - добавил Селезнев.
Массированная атака по Украине 29 августа - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Киев, применив дроны разных типов, баллистические, крылатые ракеты и ракеты "Кинжал". Об этом сообщил председатель КМВА Тимур Ткаченко, отметив, что в результате удара есть погибшие и раненые.
В целом под российским массированным ударом оказались Киев, Васильков, Казатин, Запорожье, Староконстантинов, а также отдельные районы Винницкой, Киевской и Черниговской областей.
В столице количество жертв резко возросло - сейчас известно о 13 погибших, среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
Читайте также:
- Под удар РФ попали пять городов и три области: все подробности ночной атаки на Украину
- Ракета разнесла подъезд жилой пятиэтажки в Киеве, под завалами люди: что известно
- Путин живет в мечтах: СМИ узнали, хочет ли диктатор закончить войну в Украине
О персоне: Владислав Селезнев
Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины.
До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев.
После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины.
В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред