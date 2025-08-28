Укр
В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие детали

Ангелина Подвысоцкая
28 августа 2025, 11:34обновлено 28 августа, 12:38
344
Российские оккупанты атаковали столицу десятками ракет и сотнями дронов.
нападение на Киев
В Киеве возросло количество погибших / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Что известно:

  • Киев был под атакой крылатых ракет и дронов
  • Враг бил по жилым домам
  • В результате атаки количество погибших возросло по меньшей мере до 14-ти.

В Киеве резко возросло количество погибших в результате ракетно-дронных ударов по столице. Сейчас известно уже о 13 погибших, среди которых трое - дети. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Спасатели достали из-под завалов еще три тела погибших жителей разрушенной многоэтажки. Под завалами еще есть люди.

видео дня

"По состоянию на 10:55 12 человек погибли в результате удара по жилому дому в Дарницком районе, 1 - в Шевченковском ... Еще 10 человек считаются без вести пропавшими", - отметил Клименко.

Погибшим детям было 2, 14 и 17 лет. Тело одного погибшего ребенка нашли под завалами, двое других детей умерли в больнице от сверхсложных травм.

"На местах поражения продолжаются поисково-спасательные и аварийные работы. Кроме экстренных служб, прибыли мобильные подразделения Миграционной службы и сервисного центра, поэтому люди, которые потеряли документы могут быстро подать заявку и восстановить их", - добавил он.

  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС
  • Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025
    Последствия атаки РФ на Киев 28 августа 2025 Фото: ГосЧС

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что это была одна из крупнейших атак за последнее время. Россияне направили на украинских детей сотни дронов и десятки ракет.

"Часть ракет и камикадзе-дронов попала в жилые дома. Трудно объяснить цель - разрушать мирный город. Одно объяснение - распространить депрессию среди украинцев, сломать волю к борьбе, другого объяснения я не вижу. Сейчас мы делаем все, чтобы устранить последствия этой ужасной ночи. Более 100 домов было разрушено, говорим сейчас о десятках погибших, десятках раненых. К сожалению, это количество только увеличивается", - сказал Кличко.

Смотрите видео об атаке на Киев:

В Киеве резко возросло количество погибших, много людей под завалами: жуткие детали
Последствия атаки на Киев / фото: скриншот

В Нацполиции впоследствии уточнили, уже известно о 14 погибших людях. Еще 38 человек пострадали. Аварийно-спасательные работы продолжаются на 5 локациях в Дарницком, Деснянском и Шевченковском районах.

Смотрите видео об ударах по Киеву:

нападение на Киев
РФ атаковала Киев ракетами и дронами / фото: скриншот

Руководитель ЦПИ при СНБО Андрей Коваленко отметил, что Путин пытается показать свою "непобедимость" ракетными ударами, когда оккупанты проигрывают на фронте.

"Когда на фронте у россиян не получается, ни одна поставленная Путиным цель не была достигнута благодаря профессионализму Сил обороны Украины, они сразу бьют по гражданским. Ублюдки, обычные ублюдки", - написал Коваленко.

Смотрите видео об атаке на Киев:

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, по состоянию на 12:19 известно о 15 погибших, из которых 4 - дети.

"В Дарницком районе поисково-спасательная операция продолжается. Также среди пострадавших - 10 детей. Уточняем", - написал он.

Удары России - последние новости Украины

Как сообщал Главред, 28 августа Россия нанесла комбинированный удар по Киеву. В Дарницком районе прямым попаданием уничтожена часть пятиэтажного жилого дома. На месте продолжается спасательная операция. Последствия атаки также зафиксированы на более чем 20 локациях в разных районах.

Пресс-секретарь ГСЧС Украины Светлана Водолага сообщила, что под завалами многоэтажки могут находиться девять человек. По ее словам, пока неизвестно, находились ли эти люди в доме на момент удара, или были там просто прописаны.

Известно, что в целом оккупанты применили 629 средств воздушного нападения. Было сбито и подавлено 589 воздушных целей.

