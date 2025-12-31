В 'Щедрике' скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

О чем идет речь в материале:
- Какой скрытый смысл в "Щедрике"
- Что означает слово "товар" в щедривке
Всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" содержит слово, смысл которого для современных слушателей может показаться странным или даже нелогичным, однако на самом деле оно имеет глубокое праукраинское значение. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, обратив внимание на одну из строк традиционного текста щедривки.
Главред выяснил, что скрывает щедривка "Щедрик".
Слово, которое сбивает с толку
Как отмечает историк, на первый взгляд, в тексте "Щедрика" слово "товар" выглядит нетипично и может восприниматься буквально - как товар или имущество хозяина.
"Вы замечали, что в щедривке "Щедрик" есть слово, которое не совсем вяжется с общим текстом. Сейчас я вам о нем расскажу. Друзья, с вами украинский историк Александр Алферов", - сказал он.
Историк цитирует фрагмент известной щедривки, который часто вызывает вопросы.
"Текст нам хорошо известен, однако слово "товар" там действительно имеет специфическое значение. Вот заметьте:
"Там овечки покатились,
а ягнята родились,
у тебя товар весь хороший,
будешь иметь мерку денег"", - цитирует щедривку Алферов.
Почему "товар" - это не товар
По словам историка, буквальное прочтение этих строк может создавать ложное представление о содержании песни.
"Поэтому такое впечатление... что хозяин имеет товар, овечки и эти вот ягнята, которые родились. Ну, создается впечатление, что у хозяина какой-то магазин с товаром", - отметил Алферов.
Смотрите видео о том, что означает слово "товар" в "Щедрике":
Однако истинное значение этого слова достигает глубины народной традиции и хозяйственного быта древней Украины.
Забытое значение с давних времен
Александр Алферов отмечает, что слово "товар" в щедривке не имеет никакого отношения к торговле в современном понимании.
"Но на самом деле, друзья, слово товар не о ягненке и овечках. В Украине с давних времен словом товар обозначали крупный скот. Поэтому речь идет обо всем скоте хозяина, которому поют", - пояснил историк.
О персоне: Александр Алферов
Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.
