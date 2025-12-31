В 'Щедрике' скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

Всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" скрывает в своем тексте слово с древним значением, которое со временем было утрачено, указывает историк.

Щедривка "Щедрик" - какое праукраинское слово скрыто в тексте / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" содержит слово, смысл которого для современных слушателей может показаться странным или даже нелогичным, однако на самом деле оно имеет глубокое праукраинское значение. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, обратив внимание на одну из строк традиционного текста щедривки.

Слово, которое сбивает с толку

Как отмечает историк, на первый взгляд, в тексте "Щедрика" слово "товар" выглядит нетипично и может восприниматься буквально - как товар или имущество хозяина.

"Вы замечали, что в щедривке "Щедрик" есть слово, которое не совсем вяжется с общим текстом. Сейчас я вам о нем расскажу. Друзья, с вами украинский историк Александр Алферов", - сказал он.

Историк цитирует фрагмент известной щедривки, который часто вызывает вопросы.

"Текст нам хорошо известен, однако слово "товар" там действительно имеет специфическое значение. Вот заметьте:

"Там овечки покатились, а ягнята родились, у тебя товар весь хороший, будешь иметь мерку денег"", - цитирует щедривку Алферов.

Почему "товар" - это не товар

По словам историка, буквальное прочтение этих строк может создавать ложное представление о содержании песни.

"Поэтому такое впечатление... что хозяин имеет товар, овечки и эти вот ягнята, которые родились. Ну, создается впечатление, что у хозяина какой-то магазин с товаром", - отметил Алферов.

Смотрите видео о том, что означает слово "товар" в "Щедрике":

Однако истинное значение этого слова достигает глубины народной традиции и хозяйственного быта древней Украины.

Забытое значение с давних времен

Александр Алферов отмечает, что слово "товар" в щедривке не имеет никакого отношения к торговле в современном понимании.

"Но на самом деле, друзья, слово товар не о ягненке и овечках. В Украине с давних времен словом товар обозначали крупный скот. Поэтому речь идет обо всем скоте хозяина, которому поют", - пояснил историк.

О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

