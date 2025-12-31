Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение

Юрий Берендий
31 декабря 2025, 22:13
39
Всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" скрывает в своем тексте слово с древним значением, которое со временем было утрачено, указывает историк.
В 'Щедрике' скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значение
Щедривка "Щедрик" - какое праукраинское слово скрыто в тексте / Колаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Какой скрытый смысл в "Щедрике"
  • Что означает слово "товар" в щедривке

Всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" содержит слово, смысл которого для современных слушателей может показаться странным или даже нелогичным, однако на самом деле оно имеет глубокое праукраинское значение. Об этом в видео на YouTube рассказал украинский историк и глава Института национальной памяти Украины Александр Алферов, обратив внимание на одну из строк традиционного текста щедривки.

Главред выяснил, что скрывает щедривка "Щедрик".

видео дня

Слово, которое сбивает с толку

Как отмечает историк, на первый взгляд, в тексте "Щедрика" слово "товар" выглядит нетипично и может восприниматься буквально - как товар или имущество хозяина.

"Вы замечали, что в щедривке "Щедрик" есть слово, которое не совсем вяжется с общим текстом. Сейчас я вам о нем расскажу. Друзья, с вами украинский историк Александр Алферов", - сказал он.

Историк цитирует фрагмент известной щедривки, который часто вызывает вопросы.

"Текст нам хорошо известен, однако слово "товар" там действительно имеет специфическое значение. Вот заметьте:

"Там овечки покатились,

а ягнята родились,

у тебя товар весь хороший,

будешь иметь мерку денег"", - цитирует щедривку Алферов.

Почему "товар" - это не товар

По словам историка, буквальное прочтение этих строк может создавать ложное представление о содержании песни.

"Поэтому такое впечатление... что хозяин имеет товар, овечки и эти вот ягнята, которые родились. Ну, создается впечатление, что у хозяина какой-то магазин с товаром", - отметил Алферов.

Смотрите видео о том, что означает слово "товар" в "Щедрике":

Однако истинное значение этого слова достигает глубины народной традиции и хозяйственного быта древней Украины.

Забытое значение с давних времен

Александр Алферов отмечает, что слово "товар" в щедривке не имеет никакого отношения к торговле в современном понимании.

"Но на самом деле, друзья, слово товар не о ягненке и овечках. В Украине с давних времен словом товар обозначали крупный скот. Поэтому речь идет обо всем скоте хозяина, которому поют", - пояснил историк.

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) - украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, Председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, передает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Щедрый вечер Щедрик щедрование История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:16Мир
За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

21:33Война
Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Последние новости

22:51

Даже Toyota уже не та: какие модели авто ни в коем случае не стоит покупать

22:17

Цена порадует украинцев уже в январе - какая категория продуктов подешевеет на 10-15%

22:16

Трамп "набросился" на Путина из-за лжи об атаке Украины на его резиденцию

22:13

В "Щедрике" скрыто праукраинское слово - историк раскрыл его забытое значениеВидео

21:33

За часы до Нового года: РФ ударила по многоэтажке в Запорожье, что известно

Цены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январеЦены на продукты в Украине после Нового года: Марчук – о том, что и на сколько подорожает в январе
21:15

С XVIII носил имя российской императрицы - какой город Украины сменил пять названий

20:59

Сырский раскрыл, сколько оккупантов украинские воины обезвредили в 2025 году

20:02

В Украине после Нового года резко перепишут цены на яйца - сколько будут стоить

19:52

Враг активно штурмует село на Запорожье и пытается полностью оккупировать его

Реклама
19:36

Почти сутки без света - в Киеве могут ужесточить графики отключений, какая причина

19:35

Почему 1 января нельзя долго спать: какой церковный праздник

19:30

Россияне прорвались и наступают на Сумщине: в ВСУ рассказали о ситуации

19:15

Отключение света 1 января: в Укрэнерго рассказали, будут ли ограничения в четверг

19:10

В Украине нет области – Донбасс: что хочет Путинмнение

18:42

Украинец нашел на своем огороде уникальное сокровище времен Руси — что там былоВидео

18:33

"Верим в мир": Зеленский с женой поздравили украинцев с Новым годом

18:32

Победительница "Холостяка" Надин рассказала о страданиях

18:14

В огне НПЗ, терминалы и базы РФ: Силы обороны провели серию точных ударовВидео

18:13

"ПОШТОРГ": как работает компания, какие товары предлагает и что нужно знать покупателю новости компании

18:00

Естественная красота: Екатерина Усик показала, как выглядит с утра без макияжа

Реклама
17:45

18 часов без света и блэкаут: какие регионы в 2026 году могут остаться без электричества

17:28

"Еле откачали": Кадырова срочно госпитализировали в Москве, что известно

17:28

Россия могла бы нанести удар по резиденции Зеленского – Лукашенко

17:21

Влюбленные Даниэль Салем и Lida Lee приняли серьезное решение - детали

17:20

"Звучали оскорбления из-за национальности": В Польше группа нападавших жестоко избила украинца

16:57

Доллар и евро резко подешевели в начале года: новый курс валют на 1 января

16:27

"Мы хотим устроить бой": Усик назвал сроки нового поединка

15:46

Трамп обозвал Келлога "идиотом" из-за слов о Зеленском - что он сказал

15:34

"Нож в сердце": близкий друг Каменских раскрыл истинное желание пары

15:32

Жизнь трех знаков зодиака резко изменится к лучшему: к кому идет счастье

14:57

Больные и безграмотные: Коордштаб впервые назвал число пленных россиян в Украине

14:55

За день до Нового года цены рванули вверх: в Укране подорожали базовые продукты

14:52

Украинцам объяснили, почему не стоит говорить "с прошедшим" и "с наступающим"

14:31

Высыхает на глазах: 82-летняя Регина Дубовицкая напугала Сеть

13:50

Очень вкусная закуска за 15 минут: рецепт бюджетного рулета на Новый год

13:49

В США весь 2025 год шла внутренняя война за Украину – NYT

13:46

Ирина Билык заинтриговала переменами: "Билык - это любовь"

13:15

Курс доллара в январе 2026: банкир ответил, ждать ли сюрпризов в начале года

13:13

"Мира нам всем": знаменитости поздравили читателей Главреда с Новым годом

12:54

Страны Европы могут разместить в Украине тысячи военных – подробности

Реклама
12:41

Погодный удар под Новый год: Украину накрыли морозы, метели и сильный ветер

12:39

"Не захлебнитесь": Елена Мозговая дерзко приструнила хейтеров

12:35

Солнечные панели больше не нужны: новое устройство клеят прямо на стены

12:21

Путин отдал новый приказ по фронту: СМИ узнали, что должна сделать армия РФ

12:14

Два ангелочка: Михаил Поплавский впервые показал "секретных" внуков

12:07

Война РФ против Украины в январе пересечет историческую черту: в чем Путин превзойдет Гитлера

11:55

Отключение света в Украине — графики на 31 декабря (обновляется)

11:35

Почти 100 часов без света: в Вышгороде восстановили электроснабжение

11:28

Гороскоп на завтра 1 января: Львам - сюрпризы, Стрельцам - приятная встреча

11:26

69-летний Мэл Гибсон бросил 35-летнюю маму своего ребенка

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять