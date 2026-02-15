Отключать будут, но не всех: в "Укрэнерго" рассказали об отключении света 16 февраля

В понедельник большинство областей Украины столкнется с отключениями света по графику.

Время и объем отключений следует проверять на сайтах облэнерго / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Кратко:

Завтра, 16 февраля, в большинстве регионов будут действовать графики отключений

Ограничения касаются как бытовых, так и промышленных потребителей

Причина – последствия ракетно-дроновых атак на энергосистему Украины

Завтра, в понедельник, 16 февраля, в большинстве регионов Украины в течение суток будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Как сообщили в "Укрэнерго", причиной введения ограничений стали последствия российских ракетно-дроновых атак на энергосистему. Из-за этого украинская энергосистема работает в условиях повышенной нагрузки и требует оперативного регулирования потребления.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – отмечают в компании.

Специалисты советуют гражданам и предприятиям потреблять электроэнергию экономно, когда она появляется по графику, чтобы избежать дополнительных проблем в работе энергосистемы.

Подробности о времени отключений и графиках ограничения мощности можно найти на официальных сайтах облэнерго в вашем регионе.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как избежать отключений света следующей зимой - три шага

По словам директора Центра исследования энергетики Александра Харченко, чтобы сократить продолжительность отключений света для населения во время следующего отопительного сезона, стоит сосредоточиться на трех основных направлениях.

Прежде всего, необходимо восстановить поврежденные энергетические мощности, которые реально можно вернуть в работу в течение шести-семи месяцев.

Во-вторых, следует оценить и установить максимально возможный объем дополнительных распределенных мощностей, особенно в крупных городах, таких как Киев, Харьков, Днепр, Кривой Рог и Одесса. И наконец, важно развивать и укреплять системы защиты энергосети.

Как писал Главред, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупредил, что агентура РФ в МАГАТЭ собирает информацию для ударов по Украине.

Кроме того, директор Центра исследования энергетики Александр Харченко отметил, что графики почасовых отключений для населения могут стать мягче после улучшения погодных условий и с наступлением потепления.

Напомним, что ситуация со светом несколько улучшилась. Так, сегодня в Киеве применялись графики отключений до двух очередей. Однако радоваться рано, ведь впереди похолодание и угроза новых атак со стороны РФ. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

