Как собака показывает, что любит вас: дрессировщица указала на 7 милых признаков

Собаки не выражают свои чувства словами, но их поведение четко показывает, насколько они привязаны к хозяину.

Вы узнаете:

Как собака показывает свою любовь

Как понять, счастлива ли собака

Как понять, что собака вам доверяет

Многие владельцы задумываются, думает ли их пес о них в течение дня и как именно проявляет привязанность. Эксперты объясняют, что собаки общаются языком тела и поведением, и внимательный хозяин может легко распознать эти сигналы, пишет ParadePets.

Главред собрал семь признаков того, что ваша собака обожает вас и думает о вас целый день.

Они обнимают вас

Даже если у собаки есть собственное комфортное место для отдыха, ничто не сравнится с возможностью прилечь рядом с хозяином. Это один из самых очевидных признаков того, что пес думает о вас и стремится показать свою любовь.

Профессиональная дрессировщица собак Шеннон Кенни объясняет, что когда собака ищет конкретного человека для физической близости или отдыха, это означает, что она ассоциирует его с безопасностью, знакомостью и уютом. Собаки хорошо распознают постоянство и выбирают тех, кто дарит им спокойствие и позитивное взаимодействие.

Они следуют за вами до двери

Милая привычка сопровождать хозяина даже до выхода из дома свидетельствует о том, что вы постоянно в мыслях вашего любимца. По словам Кенни, такое поведение часто отражает социальную привязанность между собакой и человеком. Собаки очень чувствительны к рутине и изменениям, поэтому они могут привыкнуть сопровождать хозяина или просто стремятся убедиться, что он действительно уходит. В то же время важно отличать здоровую привязанность от тревожности. Если собака проявляет сильный стресс или панику, когда вы готовитесь выйти, это сигнал, что стоит обратиться за профессиональной помощью.

Они смотрят на вас мягким взглядом

Расслабленный, "сонный" взгляд с медленным морганием и нейтральным выражением лица — это один из самых весомых признаков любви. В отличие от жесткого взгляда, который сигнализирует о напряжении, мягкий зрительный контакт является примером того, как собаки демонстрируют привязанность к хозяину. Это проявление доверия и спокойствия.

Они лижут вас

Это одна из самых распространенных форм социального поведения собак. Оно может означать привязанность, желание взаимодействия или поддержки близости. По словам Кенни, нежное лизание часто является способом показать любовь и установить контакт. В то же время не все случаи лизания свидетельствуют о привязанности — иногда это может быть проявление стресса или страха, поэтому важно наблюдать за общим языком тела собаки.

Они приветствуют вас, когда вы приходите домой

Радостное приветствие после вашего отсутствия — еще один признак того, что собака думает о вас и испытывает сильную привязанность. Счастливое приветствие выглядит раскованно, с движениями хвоста, охватывающими все тело, расслабленной позой и мягким выражением морды. Это сигнал радости и положительного отношения к хозяину.

Они радуются, когда вы просыпаетесь

Многие собаки демонстрируют счастливый или возбужденный язык тела, когда хозяин просыпается. По словам Кенни, утренние процедуры для собак это сигнал времени для общения, внимания и совместных занятий.

Они кланяются вам

Игровой поклон — когда собака опускает переднюю часть тела, оставляя заднюю приподнятой, часто с маханием хвостом — это приглашение к игре. Это означает "я хочу взаимодействовать с тобой в веселой форме". Такое поведение является комплиментом, ведь собаки играют только тогда, когда чувствуют себя комфортно и безопасно. Если пес предлагает игру именно вам, это свидетельствует о доверии и любви.

