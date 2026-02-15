Украинцев предупредили о новой угрозе для их домов из-за землетрясений - что известно

Баллистические удары создают дополнительную нагрузку на здания, из-за чего даже незначительные землетрясения могут приводить к их разрушению, указал эксперт.

Баллистические удары РФ существенно ослабляют устойчивость домов к сейсмическим колебаниям, - эксперт / Коллаж: Главрел, фото: ua.depositphotos.com

Баллистические и ракетные удары создают новый риск разрушений зданий

После российских обстрелов даже незначительные локальные землетрясения могут стать причиной существенных повреждений зданий

Украина только начинает системно исследовать влияние баллистических ударов на здания

В Украине существуют государственные строительные нормы, которые учитывают сейсмическую опасность и предусматривают, что здания должны выдерживать расчетные нагрузки, часто с запасом прочности, чтобы противостоять землетрясениям до 6,5–7 баллов. Однако сегодня появился дополнительный фактор риска — повреждение сооружений в результате баллистических и ракетных ударов. Об этом в интервью Главреду рассказал доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ) Дмитрий Гринь.

По его словам, высокоэнергетическая баллистика характеризуется не только взрывным действием, но и значительной кинетической энергией удара. Ракета, которая спускается из космоса на большой скорости, при попадании наносит не только взрывные, но и мощные механические повреждения.

"В результате местные землетрясения могут начать разрушать дом, а землетрясение может его сломать, потому что он теряет устойчивость из-за баллистических ударов. Это действительно новый и сложный вызов для Украины. Речь идет не только о жилых домах, но и об объектах инфраструктуры — энергетических, промышленных, в частности предприятиях химической отрасли. Необходимы отдельные исследования и технические обследования, чтобы оценить остаточную прочность таких сооружений и определить, возможна ли их безопасная эксплуатация в будущем", — указал эксперт.

Грынь добавил, что сейчас только начинаются исследования влияния баллистических и ракетных ударов на здания и инфраструктуру. Ранее подобных системных исследований не проводили, ведь человечество не имело такого опыта в современных условиях. Украина стала первой страной, которая вынуждена проходить этот сложный и трагический путь, обучаясь в процессе.

По его прогнозу, в полномасштабном восстановлении экономики исследования станут более серьезным и системным направлением работы, будут привлекать больше специалистов и будут более комплексными.

"Материалы, данные и записи уже накапливаются, проводятся определенные исследования. Пока, возможно, не системно, но в перспективе этот вопрос обязательно встанет остро, ведь нужно будет возвращать в эксплуатацию большое количество объектов. То есть это не просто перспективное, а необходимое направление работы, которое станет важной частью послевоенного восстановления Украины", - резюмирует он.

Землетрясения в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 февраля в Украине произошло землетрясение магнитудой 4,8, которое ощутили в нескольких регионах. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр располагался на глубине 10 км в Азовском море, примерно в 78 км к северо-западу от Керчи и 35 км к северо-западу от Щелкино.

Сейсмическая активность в Украине вновь привлекла внимание специалистов. Страна действительно может испытывать землетрясения заметной силы, однако их интенсивность и последствия значительно зависят от конкретного региона. По словам доктора физико-математических наук, ведущего научного сотрудника Института геофизики НАНУ Дмитрия Гриня, самые сильные толчки всегда фиксируются вблизи эпицентра, поэтому некоторые области имеют более высокие расчетные показатели риска.

В частности, он добавил, что в Полтавской области в последнее время наблюдаются активные землетрясения. Основной причиной этого является накопление энергии сжатия в пределах Украинского кристаллического щита — древнего фундамента земной коры.

О персоне: Дмитрий Гринь Дмитрий Николаевич Гринь — украинский ученый-сейсмолог, доктор физико-математических наук и ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С. И. Субботина Национальной академии наук Украины (НАНУ). Один из ведущих украинских экспертов по землетрясениям и сейсмической активности, регулярно комментирует для СМИ природные причины землетрясений в Украине и соседних регионах, сейсмические риски для различных областей Украины, влияние человеческой деятельности и взрывов на сейсмичность.

