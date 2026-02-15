РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

Главное из новостей:
- Россия атаковала Одессу всю ночь, есть повреждения
- Пострадавших нет, выбиты стекла в домах и учебных заведениях
В ночь на воскресенье, 15 февраля, российские войска осуществили очередную массированную атаку по Одессе и области. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти непрерывно, а в городе снова зафиксировали последствия вражеского удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
"Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время в нескольких районах города зафиксированы новые разрушения.
Сергей Лысак уточнил, что взрывная волна повредила окна в жилых домах и учебных заведениях, а коммунальные службы оперативно устранили последствия атаки.
Он также опубликовал фотографии, демонстрирующие разрушения после обстрела города.
Удары РФ по Украине - новости по теме
Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.
Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.
Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.
Вас может заинтересовать:
- "Это длительный промежуток времени": Зеленский назвал год и условия завершения войны
- Результат войны в Украине зависит от одной вещи: глава МИД Польши раскрыл детали
- Горят Сочи и Краснодар: дроны поразили крупные цели
О персоне: Сергей Лысак
Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред