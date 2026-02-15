Укр
РФ почти всю ночь атаковала Одессу и область: враг целился по инфраструктуре (фото)

Дарья Пшеничник
15 февраля 2026, 08:45
К счастью, информации о пострадавших не поступало.
15 февраля россияне атаковали Одессу и область

Главное из новостей:

  • Россия атаковала Одессу всю ночь, есть повреждения
  • Пострадавших нет, выбиты стекла в домах и учебных заведениях

В ночь на воскресенье, 15 февраля, российские войска осуществили очередную массированную атаку по Одессе и области. Воздушная тревога в регионе продолжалась почти непрерывно, а в городе снова зафиксировали последствия вражеского удара. Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

"Почти всю ночь в нашем городе продолжалась воздушная тревога. Враг целился по инфраструктуре", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время в нескольких районах города зафиксированы новые разрушения.

Сергей Лысак уточнил, что взрывная волна повредила окна в жилых домах и учебных заведениях, а коммунальные службы оперативно устранили последствия атаки.

Он также опубликовал фотографии, демонстрирующие разрушения после обстрела города.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Как сообщалось, в Днепре в результате атаки повреждения на территории коммунального предприятия. В результате удара повреждены здания, а также троллейбусы и другой автотранспорт.

Ранее сообщалось о том, что более 440 вражеских целей атаковали Украину. Везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются спасательные и ремонтные работы.

Напомним, Главред писал, что в результате удара РФ в Ровенской области повреждения получили жилые дома и критическая инфраструктура. Также есть попадание в многоквартирный жилой дом.

О персоне: Сергей Лысак

Сергей Петрович Лысак - украинский военный и государственный служащий. С 7 февраля 2023 года - председатель Днепропетровской ОГА. С 15 октября 2025 года - начальник Одесской городской военной администрации.

война в Украине Одесса обстрелы
Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Повышение тарифов на электроэнергию: в Кабмине сделали важное заявление

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Китайский гороскоп на завтра 15 февраля: Кроликам - месть, Обезьянам - жертвы

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Отключения электроэнергии 15 февраля: графики для Киева и области

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Красивые, но смертельно ядовитые: какие растения лучше не сажать на участке

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 февраля (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 15 февраля (обновляется)

