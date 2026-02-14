Он сам назвал дату своего похоронения: россияне убили отважного украинского воина

На фронте погиб Олег Кучкин. У него остались двое детей и любимая жена.

На фронте погиб Олег Кучкин / Коллаж: Главред, фото: из архива семьи Олега Кучкина

Российские оккупанты убили украинского воина – Кучкина Олега Юрьевича. Он был солдатом воинской части А4067 (ныне А7224). Жена Олега лично рассказала Главреду о том, каким человеком был ее муж и как именно он погиб.

Что известно об Олеге Кучкине

Олег Кучкин родился в Запорожье 13 мая 1978 года. Впоследствии его семья переехала в село Лукашево в Запорожской области. Сами там и познакомились Людмила и Олег. Ей тогда было всего 14 лет, ему – 17. Уже тогда парень работал, ведь рано потерял маму, а детство было очень тяжелым.

Когда Людмиле было 18 лет, пара поженилась. У них родилось двое прекрасных детей – дочь и сын. Сейчас им уже 25 и 24 года. Женщина рассказывает, что семья для Олега всегда была на первом месте. Он любил свою жену и обожал своих детей. Мужчина постоянно проводил с ними много времени. Они ездили на рыбалку, ходили по грибам.

После рождения первой дочери у Людмилы начались серьезные проблемы со здоровьем – у нее отказала почка. Мужчина был готов отдать свою почку, но из-за болезни не мог стать донором. Он тяжело работал, чтобы оплатить операцию, и смог это сделать. Однако после операции жены, когда он возвращался из больницы, его сбил автобус.

"У него была потеря памяти, но меня он помнил. Я приходила к нему, мы лежали в одной больнице, он помнил, что я родная. У нас был длительный процесс, чтобы восстановить его память", – рассказала женщина.

Олег мечтал о внуках. Он хотел, чтобы их было много, хотел проводить с ними все свое время, вспоминает Людмила.

"Он очень светлый человек. Для меня таких уже нет и не будет. Он никогда не жаловался, как бы тяжело ему ни было. Он никогда не сдавался. Он всегда добивался намеченных целей. Очень любил своих детей. Он мечтал, что у него будет много внуков, он будет водить их в старости на рыбалку. Дочери он писал, чтобы она помнила о своем обещании о внуках", - рассказывает женщина.

На фронте погиб Олег Кучкин / фото: из архива семьи Олега Кучкина

Участие в боевыхдействиях

После начала полномасштабного вторжения Олег работал в "Добробате", помогал ликвидировать последствия вражеских ударов. Он работал над восстановлением водопровода от Запорожья до Никополя и долгое время приходилось работать под обстрелами. После этого у него начались еще большие проблемы со здоровьем.

Впоследствии он был мобилизован и попал на Донецкое направление в населенный пункт Старомайорское. Он никогда не жаловался и всегда старался уберечь жену от страшной правды. Но тяжелее всего ему было от того, что гибнут украинские защитники. Не всегда была возможность забрать тела и передать родным.

У Олега были серьезные проблемы со здоровьем, поэтому жена искала варианты, чтобы перевести мужа в тыловую часть в Запорожской области. Ей это удалось, и одна из бригад уже была готова забрать мужа. Однако тогда он ушел на задание.

На фронте погиб Олег Кучкин / фото: из архива семьи Олега Кучкина

Гибель Олега

Мужчина как будто чувствовал, что с ним может что-то случиться. Даже перед мобилизацией он неожиданно попросил, чтобы в случае смерти его похоронили возле родителей.

"Мы знали, что это будет тяжелый выход на позицию. Он очень переживал, потому что выход срывался несколько раз. Трижды пытались выйти, но их возвращали, потому что территория постоянно обстреливалась. Перед мобилизацией мы убирали на кладбище, где похоронены его родители. Он стоял и говорил: "Это место возле мамы – мое", – рассказывает Людмила.

2 ноября 2025 года Олег и его побратимы отправились на зачистку. Они должны были обеспечить отход украинских военных. Женщина постоянно переживала и пыталась получить хоть какую-то информацию о том, что происходит, ведь связи с мужем не было.

"Мне по рации записали голос мужа 8 числа. Я слышала, что он жив, он передавал детям "Привет". 10 числа я позвонила командиру подразделения. Он сказал, что они готовятся к выходу. Но тогда враг уже подошел. Один из побратимов тогда записал своей жене голосовое сообщение, в котором прощался. Ситуация была сложная", - рассказывает она.

11 ноября, в день гибели Олега, Людмила чувствовала, что что-то случилось. Она не могла найти себе места.

"Я тогда всю ночь почему-то не спала, а на работе я как будто чувствовала, что с Олегом что-то не так. Я пришла на работу, а меня все трясло. У меня была истерика, слезы, меня пытались успокоить, а я понимала, что что-то не так. Бой у них начался в 8:34, а закончился в 12:36. В обед в 12 часов дня я звонила – никто трубку уже не брал. Я начала писать сообщения, но тоже никто не отвечал. В 15:00 я позвонила на горячую линию Минобороны и сказала, что связи нет", – признается она.

Уже 14 ноября она получила известие – Олег погиб. Оказалось, что Олег вступил в неравный бой с российскими оккупантами.

"Был очень сложный бой. Мой муж шел на оккупированную территорию, но он мне этого не сказал. У них был неравный бой. На них ехала и техника, и пехота. Наши ребята были разделены между позициями, а расстояние между ними было два с половиной километра", - вспоминает Людмила.

Ранения Олега были несовместимы с жизнью. Женщина сначала не поверила, искала мужа среди пленных, но получила ответ от российской стороны, что среди пленных его нет. Тогда началась борьба за тело Олега.

"Я очень сильно боролась, чтобы вернули его тело. Я выходила на митинги, ездила даже в Стамбул с другими женщинами на 24 августа. Я связывалась с организацией "Плацдарм", писала им три раза в день. Я говорила, что готова поехать на оккупированную территорию и лично просить россиян отдать мне тело моего мужа", - рассказывает женщина.

Мужчина считался пропавшим без вести 11 месяцев.

На фронте погиб Олег Кучкин / фото: из архива семьи Олега Кучкина

Олег во сне назвал дату своего захоронения

До момента, когда тело Олега вернули домой, он постоянно снился своей жене. Он даже подал ей знак, который Людмила смогла расшифровать только позже.

"Он мне много раз снился. Это были страшные сны. Он как будто был в болоте, я даже детям говорила, что папа жив, он скрывается на оккупированной территории, его нужно искать. Мне так снилось во сне. В последний раз, когда Олег пришел ко мне во сне, он сказал мне цифры – 03.10. Я искала такую бригаду, подразделения, но ничего не могла найти. Я не понимала, что это за цифры. Когда Олега вернули, я поняла, что это были за цифры. Хоронили моего мужа 03.10. Погиб мой муж 11.11.2024. Когда его вернули домой, девять дней после похорон было 11.11.2025 – ровно год, как он погиб", – признается она.

Людмила вспоминает, что душа ее мужа даже приходила домой. Он хотел вернуться на родную землю.

"Был один случай, я не спала тогда, это точно был не сон. Это было ровно два месяца, как мужчина был без вести пропавшим. Тогда дочь приехала домой, мы легли спать, она заснула, а я нет. Я увидела, как будто мой муж стоит у кровати и гладит дочь по голове. После этого я даже пошла на кухню, меня всю трясло, это точно был не сон. Я знаю, что он приходил домой, он очень хотел домой", - рассказывает женщина.

На фронте погиб Олег Кучкин / фото: из архива семьи Олега Кучкина

В последний раз Олег приснился своей возлюбленной через 40 дней после похорон. Тогда впервые она увидела мужа снова улыбающимся и счастливым. Людмила до сих пор тяжело переживает потерю любимого.

"Я не могу смириться с тем, что его больше нет. Я понимаю, что его нет, но не могу это принять. Мы с ним, как Инь и Янь, мы всегда дополняли друг друга. Мой муж – моя душа. Мы друг для друга были родителями, друзьями, мужем и женой – всем. Я не вижу своей жизни без него. Я каждый день хожу к нему на могилу, постоянно ему что-то рассказываю, разговариваю с ним. В каждой комнате у меня дома стоит его фото. Я каждое утро делаю кофе себе и ему, у нас такая была традиция", – признается Людмила.

Петиция

Семья Олега Кучкина создала петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины. Они просят всех неравнодушных поддержать петицию и подписать ее, ведь Олег отдал ради Украины самое ценное – свою жизнь.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, отдавших жизнь за Украину – что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю в Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Другие новости:

