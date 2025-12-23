'Он подавал знаки с того света': россияне убили молодого военного Филипова

Александр Филиппов прошел сквозь ад на горячих направлениях фронта.

https://glavred.info/article/on-podaval-znaki-s-togo-sveta-rossiyane-ubili-molodogo-voennogo-filipova-10726595.html Ссылка скопирована

На фронте погиб Александр Филипов / Колаж: Главред, фото: Валентина Филипова

Российские оккупанты убили военного Александра Филипова. Ему было всего 30 лет. Мама и сестра павшего воина лично рассказали Главреду о том, каким был Александр и что он сделал для защиты Украины.

Что известно об Александре Филиппове

Александр родился и жил в селе Карпиловка на Ровенщине. Он был очень добрым, отзывчивым человеком. Даже коллеги говорили, что не знали более доброго человека.

"Он был очень добрым человеком. Даже люди говорили, что самого доброго человека в мире не знали. Он любил всех животных, котиков, собачек - все они для него друзья. И его все любили", - вспоминает сестра Александра.

видео дня

Участие в боевых действиях

Александр получил повестку 8 марта 2023 года. Тогда он сразу отправился на полигон, а затем - на фронт. Мужчина воевал в Донецкой области как стрелок-зенитчик в составе 3-го зенитного ракетного отделения, зенитного ракетного взвода 141-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Собратья дали ему позывной "Бармен".

Мужчина прошел сквозь ад на Бахмутском направлении. Он защищал Калиновку, Часов Яр. Он почти ничего не рассказывал родным, пытаясь уберечь их от волнения. В то же время он всегда просил, чтобы они донатили и помогали армии всем, чем могут.

"Когда он попал на войну, он таким стал воином, он так возмужал. Он говорил нам всегда: "Донадьте, помогайте, потому что мы сами не вытянем". Он горел победой Украины. Он был самым молодым во взводе и был лидером. Он искал везде помощь, искал волонтеров, связывался с украинской певицей", - говорит сестра.

Одним из самых тяжелых моментов для него стала гибель побратимов. Из-за вражеского обстрела Александр даже не мог помочь военному, который еще был жив.

"Он два дня плакал нам в трубку, говорил: "За что эти ребята погибли". Один сразу погиб, а второй кричал еще несколько часов, они его слышали, но такой сильный был обстрел, что ему даже не могли помочь", - говорит сестра.

Родные поняли, насколько война повлияла на Александра, когда он приезжал в отпуск. У него тогда начали очень сильно трястись руки, он почти не мог спать.

"Он спать не мог ночью, ходил туда-сюда, на улицу выходил... Однажды я ночью не спала, переживала за него. Он увидел в интернете, написал мне, я спросила, почему он не спит, а он говорит: "Приснились погибшие побратимы, не могу уже спать", - вспоминает мама.

На фронте погиб Александр Филипов / фото: Валентина Филипова

Гибель Александра

31 мая 2024 года у мамы Александра был День рождения. В тот день он был на позиции, где всегда выключал телефон. Мужчина настолько любил своих родных, что решил на минутку включить телефон и поздравить маму.

"У мамы был День рождения 31 мая. Саша был на "нуле". У него всегда был выключен телефон, а это он включил, чтобы маму поздравить. Мама у него спросила: "Сынок, когда ты будешь выходить с позиции?", а он сказал: "Даст Бог, завтра", - говорит сестра.

На следующий день свой День рождения праздновала сестра Александра. Он, находясь на "нуле", устроил для них сюрприз. Мужчина отправил маму и сестру в кинотеатр, где после фильма им вручили подарки и цветы.

Но тот день был странным для женщин. Утром светило солнце и была прекрасная погода, а в обед начался сильный ливень.

"Лил такой дождь, что дворники не справлялись, но мы все же доехали, чтобы не расстраивать Сашу. Мы с трудом высидели там. Такое что-то делалось в теле, постоянно крутились, как будто чувствовали что-то. А когда вышли из кино, то такое солнце снова было", - рассказывает мама.

На фронте погиб Александр Филипов / фото: Валентина Филипова

К сожалению, предчувствия были не ошибочными. В родном селе уже знали, что Александра больше нет среди живых. Говорят, что он погиб около 2-3 часов дня, именно тогда, когда лил сильный дождь.

Мать и сестра узнали о гибели Саши на следующий день - 2 июня 2024 года. Он погиб в День рождения сестры.

Александр был на позиции в блиндаже в населенном пункте Калиновка. Когда обстрел закончился, он вышел из блиндажа, чтобы поймать сигнал для рации. В этот момент раздался новый взрыв.

"Оно ударило в дерево и отрекошетило. Сашу посекло осколками - несовместимо с жизнью. Он еще успел зайти в блиндаж, на колени упал и сказал, что ранена спина или плечо. У него посеченные ноги. На спине с левой стороны влетел основной осколок, видимо, прямо в сердце", - рассказывает сестра Александра.

На фронте погиб Александр Филипов / фото: Валентина Филипова

"Он подал мне знак, что он нас слышит"

Уже прошло полтора года, но родные до сих пор не могут смириться с потерей.

"Когда его принесли в дом, он плакал вместе с нами. Я села над ним, плакала, а у него тоже слезы начали течь из обоих глаз и лицо как будто изменилось. А потом лицо стало спокойным, а в церкви как будто улыбался", - рассказывает мама.

Александра похоронили на кладбище возле церкви. Мама с сестрой и еще с одной родственницей сажали цветы. Перед тем, как должно было быть 40 дней после гибели Александра, его маме приснился сон.

"Мне снится, будто я со стороны вижу могилу, как мы сажаем цветы, я поднимаю голову, а над церковью он будто в облаках в военной форме такой большой-большой. Он будто смотрел на нас", - вспоминает мама.

После похорон родные чуть ли не каждый день ездили на могилу, сажали цветы, поливали. Мама сидела на кладбище и рассказывала все, как живому.

"Однажды я сидела на могиле и говорю ему: "Сын, я тебе все рассказываю, ты хотя бы какой-то знак подал, или ты нас слышишь, или видишь". Прошло несколько дней, я проснулась ночью, села на кровать, в доме было очень темно, я хотела посветить телефоном, чтобы видеть куда идти. Когда я включила телефон, на экране будто появилась картинка: рука по плечо в военной форме, с военной перчаткой, как у Саши, а в руке телефон разбит, как у Саши был, а на его телефоне написано "мама". Я снова попыталась включить телефон, но больше этой картинки там не было. Я поняла, что он подал мне знак", - со слезами на глазах рассказывает мама.

На фронте погиб Александр Филипов / фото: Валентина Филипова

Петиция

Родные просят поддержать петицию о посмертном присвоении звания Героя Украины Александру Филипову, который отдал свою жизнь ради мира в Украине. Александр мечтал дожить до победы, но российские оккупанты отобрали у него жизнь.

Если вы хотите подписать петицию, сделать это можно по ЭТОЙ ССЫЛКЕ.

Воины, которые отдали жизнь за Украину - что известно

Напомним, в июне погиб украинский актер и воин ВСУ Юрий Фелипенко. Прощание с ним состоялось 19 июня.

В ночь на 29 июня во время массированной воздушной атаки России погиб летчик F-16 Максим Устименко. Перед гибелью пилот уничтожил семь целей.

Как сообщал Главред, 1 июля российские войска нанесли ракетный удар по Гуляйполю на Запорожье. В результате атаки погибли командир 110-й отдельной механизированной бригады Сергей Захаревич и его заместитель Дмитрий Романюк.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред