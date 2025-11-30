Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"

Руслану Харюку было всего 29 лет. Ранение было сверхсложным, шансов не жизнь у него не было.

https://glavred.info/article/proshel-cherez-nastoyashchiy-ad-pogib-serzhant-razvedki-king-10719911.html Ссылка скопирована

На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / Колаж: Главред, фото: Анна Пальчик

Российские оккупанты убили главного сержанта разведки Руслана Харюка с позывным "Кинг". Он лично участвовал в освобождении Харьковщины и боях на Донбассе. О его жизненном и боевом опыте Главреду рассказала любимая воина Анна.

Что известно о Руслане Харюке

Руслан родился 23 декабря 1994 года в селе Плоская Черновицкой области. Еще с детства он любил свою страну и рос настоящим патриотом.

"Руслан был очень патриотичным человеком, настоящим сыном своей страны, цветом нации. Он был добрым человеком, искренним, откровенным. В нем сочетались человечность, сила и обостренное чувство справедливости. Всегда помогал другим, не мог пройти мимо, если кому-то было трудно. Как сын, он был очень заботливым. При знакомстве говорил, что мама - это как икона, и что тем, кем он стал в жизни, обязан именно ей. Говорил о ней с большой любовью и уважением", - рассказывает Анна.

видео дня

Руслан служил в Нацгвардии. После этого он начал работать в охранной фирме, где хорошо зарекомендовал себя.

Начало войны

Когда российские оккупанты пришли в Украину с полномасштабной войной, Руслан даже не раздумывал, он оставил все и пошел защищать родную землю от врага. С первых дней вторжения он присоединился к Силам специальных операций.

Он участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области: Русские Тишки, Борщева, Купянск. Но продолжить он не смог, потому что получил ранение.

В 2022 году Руслан проходил реабилитацию и занимался волонтерством. Впоследствии он поехал на учебу в Великобританию. Долгое время он работал инструктором и учил собратьев не по методичкам, а рассказывал, что им действительно может понадобиться в бою.

На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Позывной "King"

У Руслана Харюка был позывной "King". Это не просто слово, оно имело огромное значение и прошло с Русланом через всю его жизнь.

"Еще с детства, когда он помогал маме, стоял и говорил, что когда вырастет, хочет быть королем. Наверное, это у него еще с детства, такая внутренняя сила и уверенность. И даже его имя - Руслан - имеет очень глубокое значение. В переводе оно означает "лев", "сильный, храбрый, как лев". И это о нем. В нем действительно была эта львиная отвага, достоинство и сила духа", - говорит Анна.

У мужчины даже на шее была татуировка с короной, поэтому он и выбрал себе символический позывной, который был родом еще из детства.

На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Последние бои

В июне 2025 года Руслан присоединился к 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", где стал командиром разведки. Он делал все возможное, чтобы освободить родную землю от врага.

Руслан мечтал о победе, Он хотел создать собственную семью и жить в свободной Украине под мирным небом.

Даже несмотря на боль, которая напоминала о тяжелом ранении, Руслан не отказался от службы. Он постоянно думал о побратимах и своих родных.

"Руслан никогда не жаловался, не рассказывал подробно о ранениях или потерях. Многие его собратья погибли. Как-то я спросила об истории флага ССО, который висел у него дома, весь в подписях. Он сказал: "История очень тяжелая... Многих ребят уже нет. Когда-нибудь я тебе все расскажу..." Но большинство историй он так и не успел рассказать... Был очень заботливый. Сам на слаживаниях в +40 жару, а волнуется о моем настроении. Если слышал мою обеспокоенность по телефону, разговаривал пока я не начинала смеяться и немножко успокаивалась, хотя у него там ад был, группы выходили и постоянно "300", "200", никто целым не выходил", - вспоминает любимая воина.

25 июня 2024 года Руслан выполнял боевые задачи в селе Сокол Покровского района Донецкой области. Там был настоящий ад и мужчина был очень тревожный.

"На 4-5 наших защитников было 30 оккупантов. Он был командиром. Он готовил штурмы и вел собратьев ... Он не знал, что они пойдут 26 июня на штурм. В 18:44 он позвонил мне, мы поговорили и продолжили переписываться. Он говорил, что они уже отдыхают и готовят в 20:18. А уже в 20:46 он прислал голосовое сообщение, что они идут на задание и с ним точно не будет связи два дня, потому что телефон он с собой не берет",- вспоминает Анна.

Тогда девушка не знала, что его последним сообщением станут слова "Люблю, целую, молись".

Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Гибель Руслана Харюка

С вечера 26 июня Руслан так и не вышел на связь. Любимая не оставляла надежды и ежедневно пыталась связаться с ним.

"Я писала до 2 числа ежедневно. Если я что-то где-то чувствовала, я отгоняла все плохие мысли. Все, что я думала, что он получил ранение, что он где-то в больнице. Он снился мне каждый день. В те короткие времена, когда я засыпала, он всегда был нежный, спокойный, улыбающийся", - признается девушка.

29 июня Анна была настолько истощена из-за всех переживаний, что даже не могла успокоиться. Тогда Руслан пришел к ней во сне и оставил короткое и странное послание.

"Когда я заснула, он приснился мне и сказал: "4 дня". У меня даже до сих пор в телефоне это записано в заметках - просто "4 дня". Через четыре дня я узнала, что его больше нет", - вспоминает Анна.

27 июня 2024 года Руслан погиб.

"Был танковый выстрел. Побратим сказал, что осколок с мужской кулак прилетел ему прямо в шею. Там не было шансов выжить, смерть была мгновенной. Он шел чуть позади и возле него был прилет. Погиб только он.

Незадолго после смерти Руслана россияне все же оккупировали населенный пункт Сокол, в котором погиб мужчина.

На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Награды Руслана Харюка

Руслан Харюк был награжден орденом "За мужество" III степени за героизм и отвагу.

Родные создали петицию о посмертном присвоении Руслану звания Героя Украины. Эта петиция набрала необходимое количество голосов и уже находится на рассмотрении у президента.

Другие новости о погибших

Ранее Главред рассказывал о том, что на Днепропетровщине погиб спасатель, который приехал спасать людей на месте вражеских ударов. Это произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области. Мастер-сержант был водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части. Егорычев получил тяжелые ранения и погиб.

Также известно, что ракета убила брата известного журналиста. В результате ракетного удара по плацу в глубоком тылу погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. Мужчина воевал на "горячих" точках, а затем стал пилотом дронов.

3 ноября стало известно, что на фронте погиб известный украинский фотограф. Константин Гузенко защищал Украину с 2024 года в составе Морской пехоты ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред