Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Эксклюзивы

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"

Ангелина Подвысоцкая
30 ноября 2025, 09:30
155
Руслану Харюку было всего 29 лет. Ранение было сверхсложным, шансов не жизнь у него не было.
Руслан Харюк
На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / Колаж: Главред, фото: Анна Пальчик

Российские оккупанты убили главного сержанта разведки Руслана Харюка с позывным "Кинг". Он лично участвовал в освобождении Харьковщины и боях на Донбассе. О его жизненном и боевом опыте Главреду рассказала любимая воина Анна.

Что известно о Руслане Харюке

Руслан родился 23 декабря 1994 года в селе Плоская Черновицкой области. Еще с детства он любил свою страну и рос настоящим патриотом.

"Руслан был очень патриотичным человеком, настоящим сыном своей страны, цветом нации. Он был добрым человеком, искренним, откровенным. В нем сочетались человечность, сила и обостренное чувство справедливости. Всегда помогал другим, не мог пройти мимо, если кому-то было трудно. Как сын, он был очень заботливым. При знакомстве говорил, что мама - это как икона, и что тем, кем он стал в жизни, обязан именно ей. Говорил о ней с большой любовью и уважением", - рассказывает Анна.

видео дня

Руслан служил в Нацгвардии. После этого он начал работать в охранной фирме, где хорошо зарекомендовал себя.

Начало войны

Когда российские оккупанты пришли в Украину с полномасштабной войной, Руслан даже не раздумывал, он оставил все и пошел защищать родную землю от врага. С первых дней вторжения он присоединился к Силам специальных операций.

Он участвовал в освобождении населенных пунктов Харьковской области: Русские Тишки, Борщева, Купянск. Но продолжить он не смог, потому что получил ранение.

В 2022 году Руслан проходил реабилитацию и занимался волонтерством. Впоследствии он поехал на учебу в Великобританию. Долгое время он работал инструктором и учил собратьев не по методичкам, а рассказывал, что им действительно может понадобиться в бою.

Руслан Харюк
На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Позывной "King"

У Руслана Харюка был позывной "King". Это не просто слово, оно имело огромное значение и прошло с Русланом через всю его жизнь.

"Еще с детства, когда он помогал маме, стоял и говорил, что когда вырастет, хочет быть королем. Наверное, это у него еще с детства, такая внутренняя сила и уверенность. И даже его имя - Руслан - имеет очень глубокое значение. В переводе оно означает "лев", "сильный, храбрый, как лев". И это о нем. В нем действительно была эта львиная отвага, достоинство и сила духа", - говорит Анна.

У мужчины даже на шее была татуировка с короной, поэтому он и выбрал себе символический позывной, который был родом еще из детства.

Руслан Харюк
На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Последние бои

В июне 2025 года Руслан присоединился к 47-й отдельной механизированной бригаде "Магура", где стал командиром разведки. Он делал все возможное, чтобы освободить родную землю от врага.

Руслан мечтал о победе, Он хотел создать собственную семью и жить в свободной Украине под мирным небом.

Даже несмотря на боль, которая напоминала о тяжелом ранении, Руслан не отказался от службы. Он постоянно думал о побратимах и своих родных.

"Руслан никогда не жаловался, не рассказывал подробно о ранениях или потерях. Многие его собратья погибли. Как-то я спросила об истории флага ССО, который висел у него дома, весь в подписях. Он сказал: "История очень тяжелая... Многих ребят уже нет. Когда-нибудь я тебе все расскажу..." Но большинство историй он так и не успел рассказать... Был очень заботливый. Сам на слаживаниях в +40 жару, а волнуется о моем настроении. Если слышал мою обеспокоенность по телефону, разговаривал пока я не начинала смеяться и немножко успокаивалась, хотя у него там ад был, группы выходили и постоянно "300", "200", никто целым не выходил", - вспоминает любимая воина.

25 июня 2024 года Руслан выполнял боевые задачи в селе Сокол Покровского района Донецкой области. Там был настоящий ад и мужчина был очень тревожный.

"На 4-5 наших защитников было 30 оккупантов. Он был командиром. Он готовил штурмы и вел собратьев ... Он не знал, что они пойдут 26 июня на штурм. В 18:44 он позвонил мне, мы поговорили и продолжили переписываться. Он говорил, что они уже отдыхают и готовят в 20:18. А уже в 20:46 он прислал голосовое сообщение, что они идут на задание и с ним точно не будет связи два дня, потому что телефон он с собой не берет",- вспоминает Анна.

Тогда девушка не знала, что его последним сообщением станут слова "Люблю, целую, молись".

Руслан Харюк
Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Гибель Руслана Харюка

С вечера 26 июня Руслан так и не вышел на связь. Любимая не оставляла надежды и ежедневно пыталась связаться с ним.

"Я писала до 2 числа ежедневно. Если я что-то где-то чувствовала, я отгоняла все плохие мысли. Все, что я думала, что он получил ранение, что он где-то в больнице. Он снился мне каждый день. В те короткие времена, когда я засыпала, он всегда был нежный, спокойный, улыбающийся", - признается девушка.

29 июня Анна была настолько истощена из-за всех переживаний, что даже не могла успокоиться. Тогда Руслан пришел к ней во сне и оставил короткое и странное послание.

"Когда я заснула, он приснился мне и сказал: "4 дня". У меня даже до сих пор в телефоне это записано в заметках - просто "4 дня". Через четыре дня я узнала, что его больше нет", - вспоминает Анна.

27 июня 2024 года Руслан погиб.

"Был танковый выстрел. Побратим сказал, что осколок с мужской кулак прилетел ему прямо в шею. Там не было шансов выжить, смерть была мгновенной. Он шел чуть позади и возле него был прилет. Погиб только он.

Незадолго после смерти Руслана россияне все же оккупировали населенный пункт Сокол, в котором погиб мужчина.

Руслан Харюк
На фронте погиб сержант разведки Руслан Харюк / фото: Анна Пальчик

Награды Руслана Харюка

Руслан Харюк был награжден орденом "За мужество" III степени за героизм и отвагу.

Родные создали петицию о посмертном присвоении Руслану звания Героя Украины. Эта петиция набрала необходимое количество голосов и уже находится на рассмотрении у президента.

Другие новости о погибших

Ранее Главред рассказывал о том, что на Днепропетровщине погиб спасатель, который приехал спасать людей на месте вражеских ударов. Это произошло в Синельниковском районе Днепропетровской области. Мастер-сержант был водителем 37-й государственной пожарно-спасательной части. Егорычев получил тяжелые ранения и погиб.

Также известно, что ракета убила брата известного журналиста. В результате ракетного удара по плацу в глубоком тылу погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко. Мужчина воевал на "горячих" точках, а затем стал пилотом дронов.

3 ноября стало известно, что на фронте погиб известный украинский фотограф. Константин Гузенко защищал Украину с 2024 года в составе Морской пехоты ВСУ.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по Вышгороду

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по Вышгороду

10:27Украина
Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55Синоптик
Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:50Война
Реклама

Популярное

Ещё
Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжение

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Последние новости

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по Вышгороду

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

Реклама
05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

22:05

Посланник Путина тайно соблазнял команду Трампа выгодами от "дружбы" с РФ - WSJ

21:00

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

20:11

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизньФото

19:52

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

Реклама
19:51

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

15:01

Морские дроны СБУ взорвали два подсанкционных нефтетанкера "теневого флота" РФ - СМИ

15:00

Испортите себе праздник: где нельзя ставить елку

14:58

Триллион долларов для украинцев: история о золоте Полуботка получила продолжениеВидео

14:45

Крабовый салат на Новый год совершенно по-новому: рецепт из пяти ингредиентов

14:01

В Киеве резко возросло количество раненых в результате массированного удара РФ: что известноФото

14:00

"Нападения и претензии" участница "Холостяка" раскрыла, как уходила от Цимбалюка

Реклама
13:48

Новый уровень угрозы: РФ могла применить быстрые реактивные дроны против Украины

13:42

Как заставить цвести даже "палку": проверенное удобрение из трех ингредиентовВидео

13:04

Краснодарский край РФ под ударом: украинские дроны попали по "жирным" целям

12:57

Вместо Ермака: стало известно, кто возглавит делегацию Украины на переговорах

12:47

"Звучит прилет в твой дом": Кошмал поделилась пережитым во время обстрела Киева

12:34

Четыре ингредиента - и шедевр готов: рецепт божественного салата на Новый год

12:31

"Сорваны все планы Путина": ВСУ остановили оккупантов в важном городе

12:29

Как выбрать живую ёлку, которая простоит до Старого Нового года

12:15

Гороскоп Таро на завтра 30 ноября: Ракам - учиться, Рыбам - не позволять

11:56

"Словно ухажер": Тина Кароль показалась с сыном в соблазнительном нарядеВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять