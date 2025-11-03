Прошел сквозь ад фронта, а погиб на плацу: ракета убила брата известного журналиста

В результате ракетного удара по плацу в глубоком тылу погиб 43-летний Владимир "Знахарь" Святненко.

https://glavred.info/war/proshel-skvoz-ad-fronta-a-pogib-na-placu-raketa-ubila-brata-izvestnogo-zhurnalista-10711868.html Ссылка скопирована

Погиб Владимир Святненко / Коллаж: Главред, фото: МО РФ, скриншот из видео

Что известно:

РФ ударила по плацу в глубоком тылу

В результате удара погибли и пострадали военные

В результате ракетного удара погиб брат украинского журналиста

Российские оккупанты убили брата журналиста ТСН Дмитрия Святненко - Владимира "Знахаря" Святненко. Он прошел сквозь ад на разных направлениях фронта, но погиб на плацу в глубоком тылу. Об этом лично рассказал журналист на своей странице в Facebook.

Владимир Святненко воевал с 2023 года. Он был пилотом FPV в батальоне беспилотных систем 35-й бригады морской пехоты.

видео дня

"Моего брата убили в субботу (1 ноября 2025 года - ред.). Он воевал с 23-го. Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьянка, Красногоровка... Его убили русские. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Лучших из лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", - отметил Дмитрий Святненко.

Он добавил, что брат был настоящим воином. Он прошел путь от "матроса противотанкиста" до пилота дронов. Он выносил раненых и даже спасал собратьев. Святненко утверждает, что его брата ставили в пример другим.

"Был первым кто начал летать на оптике. Он учил и мотивировал собратьев... В конце концов, когда его отпустили в отпуск за границу, он вернулся. В субботу его убили", - пишет Дмитрий.

На момент гибели Владимиру было 43 года.

Смотрите видео с Владимиром Святненко:

Как сообщал Главред со ссылкой на пресс-службу Группировки войск "Восток", 1 ноября российские оккупанты нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Днепропетровщине. В результате атаки погибли военные, также много раненых защитников.

"На данном этапе работают соответствующие правоохранительные органы, в частности проверяются обстоятельства по соблюдению и выполнению требований распоряжений Главнокомандующего и Генерального штаба ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - говорилось в сообщении.

Борьба с "Шахедами" - мнение эксперта

Ранее Сергей Бескрестнов в интервью Главреду сообщал о том, что Украине никогда не будет достаточно авиации и других любых средств для борьбы против российских "Щахедов", ведь ни одно из этих средств не дает стопроцентной гарантии уничтожения воздушных целей.

"Когда разрабатываются общенациональные инициативы по наращиванию таких средств защиты, это повышает уровень безопасности в разных направлениях. Эти меры эффективны тогда, когда они работают в комплексе с другими подразделениями - мобильными группами, дронами-перехватчиками и тому подобное. В совокупности это позволяет максимально повысить безопасность тыловых населенных пунктов", - отметил он.

В то же время из-за большой территории и линии фронта защищаться от вражеских атак с воздуха чрезвычайно трудно.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что РФ начала обстрелы энергетики. Специалисты работают над восстановлением работы и делают все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию в кратчайшие сроки.

Как сообщал Главред, ранее Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред