РФ начала обстрелы энергетики: атакована ТЭЦ, на Киевщине отключение света

Что случилось:

Россия осуществила массированный ночной обстрел одного из объектов тепловой генерации в Киевской области

В результате атаки объект подвергся разрушениям, на месте работают спасатели и энергетики

В ночь на понедельник, 8 сентября, Россия осуществила массированную атаку по объекту тепловой генерации в Киевской области. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, на месте происшествия уже работают спасатели и энергетики, которые ликвидируют последствия удара.

В ведомстве отметили, что целью агрессора было создать еще больше проблем для гражданского населения - оставить людей без электроэнергии и тепла, обесточить больницы, школы и детские сады.

Минэнерго также подчеркнуло, что энергетическая инфраструктура, в частности объекты генерации, передача и распределение электроэнергии, а также газовые системы, не имеют никакого отношения к военным целям.

"Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию. О любых изменениях в энергоснабжении будем сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями", - говорится в сообщении.

По данным "Новости.Live", ночью дроны атаковали район именно Трипольской ТЭС под Киевом - были прилеты, после которых начались проблемы с электроснабжением в Киевской области и некоторых районах столицы.

Последствия обстрелов РФ украинской инфраструктуры - мнение эксперта

По оценкам эксперта по вопросам ЖКХ Олега Попенко, существует серьезный риск повторных атак России на критическую инфраструктуру. Более того, это, по его словам, может стать основанием для ускоренного повышения тарифов.

''Уже сейчас анонсируется риск новых обстрелов Россией критической инфраструктуры в отопительный сезон. Это может стать формальным основанием для ускоренного роста тарифов. Подобную схему уже использовали в 2024 году, когда обстрелы стали поводом для внепланового повышения. Теоретически в случае повторения атак рост тарифов возможен еще в 2025 году, однако вероятнее всего, что очередное повышение произойдет с 1 июня 2026 года'', - отметил эксперт в комментарии Главреду.

​ Генерация электроэнергии в Украине / Главред-фнфографика ​

Атаки России на Украину - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 8 сентября Киевщину атаковал рой шахедов. В разных районах Украины раздавались взрывы, есть перебои со светом.

Бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж считает, что РФ продолжит бить по Украине. Он также назвал три главные цели атак перед зимой.

Президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на удары РФ по Украине, заявил о важности продолжения слов поддержки мировых лидеров дальнейшими санкциями и тарифами, введенными против России как давление за ее агрессию.

