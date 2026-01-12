"Игра на публику": в чем суть стратегии Трампа и зачем США нужен новый санкционный закон

Валерий Клочок объяснил, что санкционная политика используется как инструмент давления на Китай, Индию, Иран и Россию.

Валерий Клочок объяснил, зачем в США заговорили о новых санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, ОП

Главные тезисы:

Инициатива с санкциями — часть широкой геополитической стратегии Белого дома

Санкционная политика используется как инструмент давления на Китай, Индию, Иран и РФ

Вашингтон готовится возможным переговорам с Китаем весной

Возможное принятие новых санкций США против РФ носит прежде всего политический, а не юридический характер и является частью широкой геополитической стратегии администрации президента Дональда Трампа. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

По его словам, даже в случае голосования Конгрессом документ предусматривает, что окончательное решение о введении санкций принимает исключительно президент США.

"Фактически он [Трамп] и так уже вводит санкции без разрешения Конгресса. Поэтому мы имеем дело не столько с юридическим механизмом, сколько с большой политической акцией. Это демонстрация решимости Трампа после нескольких успешных операций — в Венесуэле, с захватом российских танкеров, а также как элемент давления на Китай, Индию и Иран, где сейчас события развиваются очень динамично, включая переход отдельных городов под контроль повстанцев", - объяснил Клочок.

По мнению эксперта, все эти действия укладываются в единую стратегию США, направленную на контроль энергетических рынков и глобальных процессов далеко за пределами западного полушария. Клочок подчеркнул, что Вашингтон не сокращает свое присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, сохраняя мощные военные позиции в Японии, Южной Корее, Австралии и на Филиппинах. В частности, Япония уже сняла действовавшие десятилетиями ограничения на милитаризацию.

"Поэтому история с санкционным законопроектом — это очередная игра на публику, которая демонстрирует намерения и стиль Трампа. Даже если закон будет принят, реализовать его на практике будет сложно, ведь все рычаги контроля остаются в руках президента. Но пока у него это получается. Он отвечает силой на силу — то, чего принципиально не хотят делать европейцы, несмотря на то, что Россия системно нарушает международное право по крайней мере с 2008 года", - отметил Клочок.

Он также напомнил, что 2025 год был непростым для Трампа в геополитическом контексте, однако сейчас президент США, по его оценке, готовится к "большому разговору", вероятно с Китаем, который может состояться уже весной. Все текущие шаги Белого дома эксперт расценивает как элементы подготовки к этим переговорам.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции США против России - последние новости

Как писал Главред, в ноябре 2025 года американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявлял, что Трамп согласовал ужесточение санкций против России.

Грэм предлагает введение масштабных санкций, включая 500% пошлины, против стран (таких как Китай, Индия, Бразилия), которые продолжают покупать российские нефть, газ, уран и другие товары, накладывая жесткие экономические ограничения на импорт из них, и направлен на прекращение финансовой поддержки России.

Сообщалось, что Трамп готов подписать соответствующий закон при условии, что его формулировка позволит ему сохранить за собой контроль над введением санкций.

В начале января 2026 года сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Трамп одобрил двухпартийный законопроект о санкциях против России. Этот документ позволит Трампу наказать те страны, которые покупают дешевую российскую нефть, что подпитывает военную машину Путина.

О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая осуществляет стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

