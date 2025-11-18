Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

Анна Ярославская
18 ноября 2025, 07:48
104
Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.
Трамп, Путин
Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Кратко:

  • Президент США ясно дал понять свою готовность подписать документ о санкциях
  • Трамп хочет сохранить за собой право принимать финальное решение
  • Белый дом продолжает переговоры с Россией о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение относительно этих ограничений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Издание напоминает, что Трамп заявил журналистам в воскресенье вечером, что он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. По словам Трампа, они могут принять его предложение добавить Иран к санкциям.

видео дня

Сенатор Линдси Грэм и представитель Палаты представителей Брайан Фицпатрик, оба республиканцы, выступили авторами законопроекта о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее энергоносителей.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, чиновник ответил: "Он его подпишет. Он дал это понять вчера вечером".

При этом Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что президент имеет окончательную власть в принятии решений по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, что президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, собеседник заявил, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении войны.

"Мы, безусловно, продолжаем работать над этим. Просто это не было в центре внимания новостей, потому что у нас происходит очень много событий", - сказал он.

санкции
Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ему "подходит" предложенный Сенатом законопроект, который предусматривает введение санкций против стран, ведущих бизнес с Россией. Как пишет Bloomberg, это стало "самым явным проявлением того, что он поддержит многомесячные усилия по пресечению финансирования Москвы".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп согласовал ужесточение санкций против России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ.

Напомним, в октябре Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине. Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции новости США Дональд Трамп санкции против России
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:36Мир
Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

07:48Мир
РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушка

06:55Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Китайский гороскоп на сегодня 18 ноября: Лошадям - беспокойство, Свиньям - страх

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Тина Кароль рассказала о помолвке и показала обручальное кольцо

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Не только с маслом: с какими продуктами нельзя есть хлеб

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Новолуние в ноябре круто изменит жизнь 3 знаков зодиака: кому финансово повезет

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Гороскоп на декабрь 2025: какой знак зодиака получит большой куш

Последние новости

08:49

В Донецке мигал свет: дроны повредили сразу две ТЭС на оккупированном Донбассе

08:36

Беларусь и РФ запустили новую тайную схему: DW раскрыли опасность для Украины

08:10

Три ключевых вопроса на пути к прекращению огнямнение

07:48

Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

06:55

РФ атаковала Днепр и Харьковщину: есть разрушения, погибла 17-летняя девушкаФото

Лавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья ПономаревЛавров хочет "соскочить с Титаника", Путин не отпускает - Илья Пономарев
06:10

100 истребителей Rafale для Украины: что нужно знатьмнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с девушкой под зонтом за 23 сек

05:22

"Минус 10°C и ловушки": в Украине нашли настоящий подземный город, где вход в негоВидео

05:05

"Тарас влюбился": Денисенко проговорилась о победительнице "Холостяка"

Реклама
04:41

Ходьба против жира на животе: тренер раскрыл эффективную ежедневную норму

04:16

Новый светофор с красным крестом появился на дорогах Украины - что он означает

03:52

Без комочков и прилипаний: как приготовить идеальные блины, которые не рвутся

03:30

Как обогнать Землю и "затормозить" время: невероятный сценарий ученых

02:30

Новый "Крым" в странах Балтии: эксперт описал опасный сценарий и назвал срокиВидео

02:28

Вы точно делаете это неправильно: как правильно стирать одежду, чтобы не испортить ее

02:09

Две АЭС ограничили мощность из-за обстрела РФ: в МАГАТЭ раскрыли риски

01:30

У младшего сына Бекхэмов проблемы с законом - что произошло

01:12

"Это жестоко": жена Виктора Павлика рассказала о проблемах с зачатием

01:00

До сотни Rafale для Украины: Франция готова, но на пути есть преграда - WSJ

00:02

"Хотят создать большие "клешни"": эксперт объяснил угрозу для двух городов

Реклама
17 ноября, понедельник
23:55

Когда проветривать дом, чтобы не появлялась плесень и конденсат: специалисты дали четкий ответ

22:58

Удобрение или вред: что делать с опавшими листьями ореха осенью

22:48

Атакуют с нескольких направлений: РФ массированно бьет по Днепру, раздаются взрывы

22:21

Усик освободил пояс WBO: титул перешел к другому, что произошло

22:15

"Не буду врать": Миша Кацурин показал "нетрезвое" фото Нади Дорофеевой

22:00

"Мы решили": известная актриса раскрыла правду об отношениях с Цымбалюком

22:00

"Заложили взрывчатку": в России заявили о покушении на Сергея Шойгу, что известноВидео

21:33

Снег, дожди и шквалы: часть регионов накроет холодный шторм

21:14

Без всякой химии: самый эффективный способ, как отмыть решетку от вытяжки

21:14

Оригинальный салат на праздничный стол за пару минут - шикарный рецептВидео

20:51

"Трамп благословил": в США готовят решение, которое заставит Путина прекратить войну

20:43

На ключевом направлении оккупанты меняют направление атак: DeepState раскрыли детали

20:33

Что предвещает птица, ударившаяся в окно, по народным приметам

20:25

"Водка для алкоголика": Орбан "сорвался" из-за помощи ЕС для Украины

20:19

На авиабазе "Энгельс-2" появилось 137 загадочных грузовиков: СМИ назвали причину

20:12

Об этом знают единицы: почему чеснок не пахнет до нарезки

19:46

Стекло больше не плачет: британский лайфхак, который спасает окна от запотевания

19:36

Что произойдет в случае потери Покровска: названа главная цель Путина

19:25

Идеальный завтрак с яйцами по новому рецепту за 15 минут

19:23

"Претендент номер один": кто может заменить Лаврова после отставки, фамилия известна

Реклама
19:21

Без света, воды и связи: что известно о критической ситуации в одной из областей Украины

19:12

Влез в спор и "окрестил": где находится село, название которому дал Иван ФранкоВидео

19:10

Потери РФ за вторую неделю ноября в цифрамнение

18:53

Не сгниет и не сморщится: как хранить свеклу до апреля в городских условияхВидео

18:24

Почему появляются мешки под глазами - ученые указали на интересный нюанс

18:15

Еще дольше без света: Укрэнерго обнародовало новые графики на 18 ноября

18:03

Самолеты уже снаряжены ракетами: РФ подготовилась к новому массированному обстрелу

17:55

Как приготовить сочное куриное филе: пять секретов вкусного мяса

17:51

Цены на яйца резко подскочат: украинцам назвали новую рекордную стоимость

17:39

Россия выбрала новый курс - в Кремле назвали условия окончания войны

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять