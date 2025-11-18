Трамп поддержит законопроект о санкциях против РФ, но есть условие - Reuters

Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

Трамп готов поддержать законопроект о санкциях против РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

Президент США ясно дал понять свою готовность подписать документ о санкциях

Трамп хочет сохранить за собой право принимать финальное решение

Белый дом продолжает переговоры с Россией о прекращении войны

Президент США Дональд Трамп готов подписать закон о введении санкций против России, если сохранит за собой полномочия принимать окончательное решение относительно этих ограничений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

Издание напоминает, что Трамп заявил журналистам в воскресенье вечером, что он "не имеет ничего против" того, что республиканцы работают над законопроектом о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией. По словам Трампа, они могут принять его предложение добавить Иран к санкциям.

Сенатор Линдси Грэм и представитель Палаты представителей Брайан Фицпатрик, оба республиканцы, выступили авторами законопроекта о введении санкций против стран, которые ведут бизнес с Россией, включая покупателей ее энергоносителей.

На вопрос, готов ли Трамп поддержать законопроект, чиновник ответил: "Он его подпишет. Он дал это понять вчера вечером".

При этом Белый дом будет настаивать на конкретных формулировках, которые гарантируют, что Трамп сохранит контроль над санкциями.

"Для Белого дома и президента всегда было важно, чтобы в пакете санкций было исключение, которое гарантирует, что президент имеет окончательную власть в принятии решений по санкциям. Поэтому, если это будет включено, я думаю, что президент рассмотрит возможность подписания законопроекта", - подчеркнул чиновник.

Кроме того, собеседник заявил, что Белый дом продолжает работать над переговорами с Россией о прекращении войны.

"Мы, безусловно, продолжаем работать над этим. Просто это не было в центре внимания новостей, потому что у нас происходит очень много событий", - сказал он.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции против России - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что ему "подходит" предложенный Сенатом законопроект, который предусматривает введение санкций против стран, ведущих бизнес с Россией. Как пишет Bloomberg, это стало "самым явным проявлением того, что он поддержит многомесячные усилия по пресечению финансирования Москвы".

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Трамп согласовал ужесточение санкций против России. Конгресс США начинает работать над продвижением двухпартийного законопроекта для усиления давления на РФ.

Напомним, в октябре Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине. Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Главред - инфографика

Законопроект США о 500% пошлинах — это геополитическая "кувалда"

Политический аналитик Тарас Загородний в интервью изданию Главред заявил, что американский законопроект о введении 500-процентных пошлин на торговлю с партнерами России может стать мощным геополитическим инструментом давления, но его реализация чревата обострением отношений не только с Китаем и Индией, но и с Европейским союзом.

По словам эксперта, один из авторов инициативы — сенатор Линдси Грэм — фактически нацелен на Пекин: Китай рассматривается как основная цель, на втором месте Индия, на третьем — Бразилия.

При этом Европа в обсуждении практически не упоминается, что, по мнению Загороднего, вызывает вопросы.

"Но Грэм молчит о ЕС. А как в таком случае Орбан купит российскую нефть? Тоже будет говорить, что ветром надуло? Или сжиженный газ из Мурманска? Подводных камней много", - добавил политический эксперт.

Загородний подчеркнул, что в целом поддерживает инициативу и рассчитывает на её принятие. Он считает, что такой механизм будет работать в долгосрочной перспективе — фактически станет мощным инструментом давления для будущих президентов США.По его словам, каждый следующий глава Белого дома получит "кувалду" — и сможет использовать её по собственному усмотрению.

