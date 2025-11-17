Трамп меняет курс и готов поддержать суперсанкции против партнёров России

Под санкционный удар может попасть Иран.

https://glavred.info/world/tramp-menyaet-kurs-i-gotov-podderzhat-supersankcii-protiv-partnerov-rossii-10716056.html Ссылка скопирована

США готовят удар по странам, покупающим нефть у Кремля / Коллаж: Главред, фото: ОП, ua.depositphotos.com

Кратко:

Трамп заявил, что ему "подходит" законопроект о введении новых жёстких санкций

Законопроект предполагает наказание всех государств, покупающих российские энергоносители

Ранее Трамп не хотел поддерживать инициативу, пытаясь склонить Путина к переговорам

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему "подходит" предложенный Сенатом законопроект, который предусматривает введение санкций против стран, ведущих бизнес с Россией. Как пишет Bloomberg, это стало "самым явным проявлением того, что он поддержит многомесячные усилия по пресечению финансирования Москвы".

"Республиканцы готовят законопроект, который предусматривает очень жесткие санкции против любой страны, которая торгует с Россией", — сказал глава Белого дома перед отлетом из Флориды в Вашингтон.

видео дня

Под санкции может попасть Иран.

"Они [республиканцы] могут добавить Иран. Я предложил это. Так что любая страна, ведущая бизнес с Россией, будет строго санкционирована. Мы можем добавить Иран в эту формулу", - сказал президент США.

Смотрите видео - Трамп сделал новое заявление о введении санкций:

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тун в октябре говорил, что готов вынести на голосование законопроект, который давно поддерживает его однопартиец Линдси Грэм. Законопроект позволит Трампу ввести пошлины до 500% на импорт из стран, которые покупают российские энергоносители и не поддерживают Украину. Это касается, в частности, основных потребителей нефти и газа из РФ, таких как Китай и Индия.

Демократы и некоторые республиканцы в Конгрессе настаивают на принятии закона, который будет наказывать Россию за продолжение войны против Украины. Трамп не хотел поддерживать этот закон, поскольку пытался склонить главу Кремля Владимира Путина к мирным переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Путин не проявляет никаких признаков ослабления своих целей, а Трамп не смог убедить его даже после того, как принял российского диктатора во время саммита на Аляске.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Санкции США против РФ - последние новости

Как писал Главред, Вашингтон практически достиг предела по введению новых санкций против России. Уже наложены ограничения на крупнейшие нефтяные компании. Следующие шаги скорее будут касаться обеспечения соблюдения существующих санкций, чем введения новых. Об этом 13 ноября заявил государственный секретарь США Марко Рубио после встречи министров иностранных дел стран G7 в Канаде.

В октябре Министерство финансов США объявило об очередном пакете санкций против Российской Федерации. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине. Новые ограничения касаются 28 дочерних предприятий "Роснефти" и 6 дочерних компаний "Лукойла".

Издание Reuters недавно писало, что администрация президента США Дональда Трампа подготовила дополнительные санкции в отношении России. Новые ограничения могут коснуться других ключевых сфер российской экономики.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика: Главред

Трамп может отменить санкции против РФ: мнение эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Трамп, вероятно, не стремится создавать неприятности для Москвы. Хотя он объявил о введении санкций, они вступят в силу только 21 ноября. До этого времени остается возможность, что 20 ноября он может объявить об их отмене.

Свидетельством нежелания Трампа обострять отношения с Россией является законопроект о 500-процентных пошлинах для государств, которые покупают российскую нефть. Документ уже около полугода лежит без движения в Сенате США.

"Просто для понимания: американский Сенат - это сто человек, из них около 80 уже готовы не просто проголосовать за этот законопроект, а являются соавторами: кто-то поставил точку, кто-то запятую, кто-то добавил абзац, кто-то целый раздел. Если за этот законопроект проголосуют, но Трамп его ветирует, количества голосов в его поддержку будет достаточно, чтобы преодолеть вето. Но этот законопроект даже не выносится на голосование, потому что в Белом доме очень попросили этого не делать", - сказал Ступак во время чата на Главреде.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред