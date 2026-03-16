Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Виталий Кирсанов
16 марта 2026, 16:55
По словам Арахамии, ранее были вырваны из контекста отдельные слова президента, из-за чего смысл высказывания оказался искажён.
Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов
Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Что сказал Давид Арахамия:

  • Некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к ВСУ
  • Действующее законодательство не позволяет нардепам служить в армии

Заявление президента Владимира Зеленского о возможной мобилизации народных депутатов было неверно истолковано. На самом деле речь шла не о принудительном призыве, а о возможных изменениях в законодательстве, которые позволят парламентариям официально проходить военную службу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, в публичном пространстве были вырваны из контекста отдельные слова президента, из-за чего смысл высказывания оказался искажён.

Арахамия отметил, что в полном выступлении президент говорил о принципе, согласно которому каждый гражданин Украины во время войны либо работает и поддерживает экономику и оборону страны, либо защищает государство на фронте.

"Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", - сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к Вооружённые силы Украины. Однако действующее законодательство не позволяет им официально служить в армии, оставаясь при этом парламентариями.

По словам политика, отдельные депутаты уже сотрудничают с военными подразделениями и помогают им в различных вопросах, но юридически остаются народными избранниками, а не военнослужащими.

Арахамия добавил, что слова президента следует понимать как готовность обсуждать с парламентом возможные законодательные изменения, которые позволят депутатам совмещать мандат с военной службой.

Заявление Зеленского о мобилизации

Как сообщал Главред, 14 марта Зеленский заявил, что депутатам придется либо служить в парламенте, либо он готов обсуждать закон об изменениях проведения мобилизации, чтобы нардепы могли пойти на фронт.

Соответствующие слова прозвучали после того, как 13 марта опубликовали интервью первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, в котором он сказал, что в Верховной Раде около 40 нардепов готовы сложить свои мандаты.

По его словам, с начала года сбор голосов за ключевые законопроекты находится под вопросом: принятие законов, которые являются обязательством перед основными донорами - Международным валютным фондом (МВФ) или Европейским Союзом (ЕС) по программе Ukraine Facility, становится фактически невозможным.

В Верховной Раде обсуждают введение ряда ограничений для военнослужащих, имеющих статус самовольного оставления части, а также для военнообязанных, нарушающих правила воинского учета. Об этом сообщил народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

О персоне: Давид Арахамия

Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер.

Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей.

До политики был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster.

С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва.

Занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:59Кино и ТВ
Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:58Война
Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:18Экономика
Реклама

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Всего один простой трюк — и накипь в чайнике исчезнет за считанные минуты

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Линолеум в прошлом: новый материал, ставший фаворитом для дома

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Как добиться блестящих окон без разводов: забытый лайфхак от бабушек

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

18:34

Какие животные приносили украинцам достаток и счастье: тайны фольклора

18:20

"Будем достигать целей на земле": в Кремле выступили с новым заявлением о войне

18:13

Много новичков: Ребров объявил состав на решающие матчи плей-офф к ЧМ-2026

17:59

"Настоящий друг Украины": Шон Пенн прибыл в Киев

17:58

Угроза только для одной области — РФ готовит новый удар, что станет целью

17:57

Как вторая кожа: легкий макияж на каждый день с эффектом фотошопа покорил TikTokВидео

17:18

Доллар и евро неожиданно пошли в пике: курс валют на 17 марта

17:02

Удалила часть органа: украинская актриса пошла на рискованный шаг

16:55

Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Реклама
16:54

На Житомирщине значительно похолодает: стало известно, на сколько снизится температура

16:51

12 вещей, которые категорически запрещено сливать в раковину: об этом знают не все

16:41

Взрывы не утихают уже три дня: Москва под массированной атакой, что известно

16:22

Украину накрыла волна похолодания: известно, когда вернётся весеннее тепло

16:02

Почему туи внезапно чернеют: как спасти деревья после зимы

15:45

7 привычек, которые могут обидеть вашу собаку: об этом мало кто задумывается

15:43

Три знака зодиака, которым вскоре очень повезет: кому улыбнётся удача

15:03

В центре Киева, вероятно, упал российский "Ланцет": в Минобороны прокомментировали провокацию

14:55

Слепнет и прикована к постели: у молодой российской ведущей нашли новую опухоль

14:55

Не только в Киеве: в Украине есть ещё одна "Родина-мать" — где её можно увидеть

14:34

Современная французская классика: лучшие фильмы Изабель Юппер

Реклама
14:23

Путин планирует напасть на одну из стран ЕС: Bild предупредил о новой угрозе

14:18

Имеет ли молитва силу без прощения: что говорит церковь

13:53

При каких условиях украинцы поддержали бы передачу Донбасса России: что показал опрос

13:50

Что означает слово "камизелька" и откуда оно взялось: знают далеко не все

13:25

ВСУ остановили оккупантов на Запорожском направлении и укрепили позиции – военный

13:17

Троица в 2026 году будет раньше, чем обычно: новая дата

13:17

Судье "Танцев со звездами" сделал предложение мужчина: "Самое легкое решение"

12:44

Что означает древнее украинское слово "сіни" и откуда оно произошло

12:28

Алла Пугачева выбрала новую страну - куда она переехала

12:19

"От меня получил": под горячую руку Трегубовой попал известный актер

11:53

Цены на овощи в Украине изменились: картофель дешевеет, а томаты дорожают

11:49

Тайна римского Колизея раскрыта: почему у него осталась только одна стена

11:44

Необычный удар по Киевской области: РФ запустила "рои" разных дронов - детали

11:32

Люди массово продают солнечные панели: эксперты назвали неожиданную причину

11:27

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 марта (обновляется)

11:21

Китайский гороскоп на завтра, 17 марта: Змеям - унижение, Обезьянам - хандра

11:10

Дзидзьо не узнать: певец поменял имидж и позаигрывал с известной певицейВидео

11:00

РФ атаковала Украину дронами: есть жертвы и раненые, под завалами ищут 16-летнюю девушкуФото

10:58

В армии РФ начали запрещать Telegram и заставляют переходить на новый мессенджер - ISW

10:46

Тюль снова засияют: секретный лайфхак, который спасает даже старые ткани

Реклама
10:43

ДиКаприо с усами и Деми Мур в перьях: самые яркие образы на "Оскаре 2026"

10:23

Директор Львовского территориального управления Лопушанский отказался от должности в центральном аппарате НАБУ – экс-прокурор

10:07

Не забрал "Оскар" ради Украины: Шон Пенн удивил мир решением

09:55

"Наши сыновья не будут гибнуть за Украину": Орбан ужесточил риторику перед выборами

09:53

Почему 17 марта нельзя давать деньги в долг: какой церковный праздник

09:06

Столб черного дыма виден за километры: дроны ударили по крупной нефтебазе в РФ

08:51

Победители Оскара 2026: как церемония разочаровала украинцев

08:48

Киев атакуют дроны: в столице воет тревога и слышна стрельба - первые подробности

08:48

Запрет "свошникам" на въезд в ЕС - как Невзоров оценивает это решениемнение

08:32

Тяжелые времена уходят с 16 марта: трем знакам зодиака судьба готовит передышку

