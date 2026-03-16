Депутаты рвутся на фронт: Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Арахамия объяснил слова Зеленского о мобилизации нардепов

Что сказал Давид Арахамия:

Некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к ВСУ

Действующее законодательство не позволяет нардепам служить в армии

Заявление президента Владимира Зеленского о возможной мобилизации народных депутатов было неверно истолковано. На самом деле речь шла не о принудительном призыве, а о возможных изменениях в законодательстве, которые позволят парламентариям официально проходить военную службу. Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в комментарии изданию "Украинская правда".

По его словам, в публичном пространстве были вырваны из контекста отдельные слова президента, из-за чего смысл высказывания оказался искажён.

Арахамия отметил, что в полном выступлении президент говорил о принципе, согласно которому каждый гражданин Украины во время войны либо работает и поддерживает экономику и оборону страны, либо защищает государство на фронте.

"Мы ознакомились со словами президента полностью. Он сказал, что депутат или работает, или воюет. Как и каждый гражданин Украины. Мы об этом говорили много раз, что сейчас в Украине ты или работаешь, платишь налоги, приносишь пользу обороне, или стоишь в обороне на фронте", - сказал Арахамия.

Он также подчеркнул, что некоторые народные депутаты уже выражали желание присоединиться к Вооружённые силы Украины. Однако действующее законодательство не позволяет им официально служить в армии, оставаясь при этом парламентариями.

По словам политика, отдельные депутаты уже сотрудничают с военными подразделениями и помогают им в различных вопросах, но юридически остаются народными избранниками, а не военнослужащими.

Арахамия добавил, что слова президента следует понимать как готовность обсуждать с парламентом возможные законодательные изменения, которые позволят депутатам совмещать мандат с военной службой.

Заявление Зеленского о мобилизации

Как сообщал Главред, 14 марта Зеленский заявил, что депутатам придется либо служить в парламенте, либо он готов обсуждать закон об изменениях проведения мобилизации, чтобы нардепы могли пойти на фронт.

Соответствующие слова прозвучали после того, как 13 марта опубликовали интервью первого заместителя председателя фракции "Слуга народа" Андрея Мотовиловца, в котором он сказал, что в Верховной Раде около 40 нардепов готовы сложить свои мандаты.

По его словам, с начала года сбор голосов за ключевые законопроекты находится под вопросом: принятие законов, которые являются обязательством перед основными донорами - Международным валютным фондом (МВФ) или Европейским Союзом (ЕС) по программе Ukraine Facility, становится фактически невозможным.

В Верховной Раде обсуждают введение ряда ограничений для военнослужащих, имеющих статус самовольного оставления части, а также для военнообязанных, нарушающих правила воинского учета. Об этом сообщил народный депутат и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Вадим Ивченко.

О персоне: Давид Арахамия Давид Арахамия - украинский государственный и политический деятель, предприниматель и волонтер. Родился в 1979 году в Сочи, долгое время жил в Грузии, после чего переехал в Николаев (Украина). Является отцом шестерых детей. До политики был успешным предпринимателем в сфере IT, основал компанию TemplateMonster. С августа 2019 года является народным депутатом Украины и возглавляет фракцию партии "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва. Занимает пост секретаря Национального инвестиционного совета (с июня 2019 года). В марте 2022 года возглавлял украинскую делегацию на переговорах с Россией.

