Зеленский готов отправить народных депутатов на фронт — жесткий ультиматум президента

Некоторые народные избранники заговорили о сложении мандата, а президент поставил точку в этом вопросе.

Зеленский готов отправить депутатов на фронт

О чем сказал Зеленский:

Зеленский готов обсудить изменения в законодательстве о мобилизации

Если депутаты не будут работать в Раде, они пойдут на фронт

Депутаты Верховной Рады внезапно заговорили о сложении мандата. Президент Украины Владимир Зеленский поставил им ультиматум — работать в Раде или идти на фронт. Об этом он заявил во время общения с журналистами, пишет РБК-Украина.

Зеленский даже готов обсудить изменения в законодательстве о мобилизации, чтобы депутаты смогли присоединиться к службе.

"Могут быть разные желания и разное отношение к ним, но у нас военное положение и нужно защищать наше государство. И поэтому народным депутатам придется либо служить в парламенте в соответствии с украинским законодательством, либо я готов обсудить с представителями парламента закон об изменениях в мобилизации, чтобы депутаты могли уйти на фронт... Если не служишь государству в парламенте, то служи государству на фронте. Это мой подход", — заявил Зеленский.

В то же время сейчас Украина не может провести выборы, чтобы проголосовать за других нардепов.

"Мы живем до конца войны, сотрудничаем, голосуем, внедряем соответствующие законы, изменения, кадровые решения и т. д., либо меняем закон и разрешаем мобилизацию депутатов, которые не готовы дальше работать в парламенте", — добавил Зеленский.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 19 февраля Владимир Зеленский обозначил условие, при котором в Украине могут состояться выборы, и объяснил, реально ли их организовать в условиях войны. В интервью британскому журналисту Пирсу Моргану он также отметил, что в Кремле заинтересованы в его отстранении от должности.

Между тем в Москве по-прежнему настаивают на необходимости проведения выборов в Украине, продвигая тезис о якобы нелегитимности действующей украинской власти. Аналитики Института изучения войны указывают, что единственным приемлемым для России результатом такого голосования стало бы формирование в Киеве пророссийского правительства.

В то же время 26 декабря состоялось первое заседание рабочей группы, которая занимается подготовкой законодательных инициатив по организации и проведению выборов во время военного положения. Об этом сообщил председатель группы, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

3 марта президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что выборы в Украине состоятся не во время временного перемирия, а после окончания войны. В то же время он добавил, что не уверен в том, будет ли баллотироваться.

Об источнике: Верховная Рада Украины Верховная Рада Украины (ВРУ) — единственный законодательный орган государственной власти Украины, имеющий коллегиальную структуру и состоящий из 450 народных депутатов Украины, избранных сроком на пять лет на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права путем тайного голосования, пишет Википедия.

