Какой результат выборов в Украине признают в РФ - в ISW ответили

В МИД РФ продолжают заявлять о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского.

Кремль продолжает настаивать на проведении выборов в Украине

В РФ отвергнут результат выборов, который не приведет к пророссийскому правительству в Украине

Кремль продолжает настаивать на проведении выборов в Украине, чтобы продвигать свое квазиутверждение о незаконности нынешнего украинского правительства. При этом единственным результатом, который удовлетворит РФ по итогу таких выборов, станет создание в Киеве пророссийского правительства. Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

В частности, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин повторил опровергнутое утверждение о "нелегитимности" президента Украины Владимира Зеленского и заявил о возможности создания внешней администрации в Украине под управлением ООН.

"Предложение Кремля о надзоре за выборами в ООН – это попытка предоставить России, постоянному члену Совета Безопасности ООН, право вето на любую резолюцию, которая не создаст систему управления ООН, которая приведет к желаемому Россией результату – прокремлевскому политическому устройству в Киеве", - отмечают в ISW.

При этом, как считают аналитики, российская сторона продолжает сигнализировать о том, что в РФ отвергнут любой результат выборов, который не приведет к такому пророссийскому правительству в Украине.

Галузин уже заявил, что Украина попытается помешать "гражданам Украины", проживающим в России, голосовать на будущих украинских выборах. При этом совершенно неясно, как Кремль будет определять, кто является украинцем для целей голосования, учитывая усилия России по паспортизации, направленные на принуждение украинцев на территориях, находящихся под российским контролем, к отказу от украинского гражданства в пользу российского гражданства.

Давление Кремля на Украину с целью проведения выборов до вступления в силу мирного соглашения гарантирует, что украинские власти будут полностью лишены возможности контролировать избирательный процесс на территории России, при условии, что Кремль предоставит такое право украинскому правительству, которое он еще не контролирует. Кремль, вероятно, также нацелен использовать "украинцев", голосующих в России, чтобы обеспечить массовое вмешательство в выборы.

"Утверждение России о том, что выборы в Украине каким-то образом связаны с легитимностью любого мирного соглашения, является неискренним, поскольку Кремль ясно дал понять, что будет отрицать легитимность любого украинского правительства, которое не позволит России контролировать его состав и политическую ориентацию", - подчеркивают аналитики.

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам председателя Комитета избирателей Украины Алексея Кошеля, теоретически Украина может провести выборы во время войны, однако ключевым вопросом остается их общественная легитимность, безопасность и способность государства обеспечить справедливый и полноценный избирательный процесс.

По его словам, действующее законодательство не устанавливает минимального порога явки избирателей. В теории выборы могут быть признаны состоявшимися и легитимными, даже если проголосует только один человек из многомиллионного населения страны.

Выборы в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что по словам Владимира Зеленского, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине. Киев на такое не согласится.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде формируют рабочую группу, которая должна оперативно проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

Накануне стало известно, что члены ЦИК подготовят обзорную презентацию, в которой затронут все проблемы, которые есть и в выборах во время военного положения, и в послевоенных выборах.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

