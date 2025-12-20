Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Алексей Тесля
20 декабря 2025, 00:10
79
Российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание", убежден Владимир Зеленский.
Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны
Владимир Зеленский жестко ответил диктатору РФ / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из заявлений Зеленского:

  • Путин совсем не хочет заканчивать эту войну
  • Диктатор РФ "не ищет первопричину войны, а оправдание"

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные избирательные процессы в стране, заявил президент Владимир Зеленский.

Комментируя пресс-конференцию диктатора РФ 19 декабря он заявил, что Путиных "много": "Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", - подчеркнул он в интервью польским СМИ.

видео дня

Украинский лидер заявил, что Путин отмечал, якобы для него важно, чтобы в выборах в Украине приняли участие украинцы со всей территории страны, в частности из временно оккупированных Россией регионов. При этом глава государства отметил, что сам Путин назвал эти территории "оккупированными".

Как подчеркнул Зеленский, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине. "Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – добавил он.

Отвечая на вопрос, что имеет в виду Путин, когда говорит о первопричинах войны, Зеленский сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание".

"Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Затем он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдание в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты", - убежден он.

Зеленский объяснил, что "Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, отметил он, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

Выборы в Украине: Путин опустился до шантажа

Российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия готова воздержаться от ударов по территории Украины во время выборов. При этом он заявил, что украинские власти якобы способны провести голосование даже в текущих условиях, "если захотят".

Ранее сообщалось о том, сколько продлится подготовка к выборам в Украине. В ЦИК отметили, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру.

Напомним, ранее в ОП назвали три ключевых условия для проведения выборов. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркивает, что для этого нужно решить три ключевых вопроса.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уже говорил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов Украине.

Читайте также:

Об источнике: PAP

PAP - Polska Agencja Prasowa, Государственное информационное агентство Республики Польша, является крупнейшим информационным агентством в Польше и основным источником информации о событиях в стране и за рубежом для всех средств массовой информации и государственных организаций. Основой деятельности агентства является поиск, обработка и публикация объективной информации, всесторонне освещает события в стране и мире, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский выборы в Украине война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:10Украина
Прикрыла собой дочь: стало известно имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Прикрыла собой дочь: стало известно имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

23:47Украина
РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на сегодня 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

Последние новости

00:31

Разведка США подтвердила, что Путин планирует новое вторжение, - Reuters

00:10

Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

00:08

Шанс 1 на 200 миллионов: в Германии родились уникальные тройняшки

00:03

"Ему жаль": эксперт назвал причину, по которой Трамп восхищается Путиным

19 декабря, пятница
23:47

Прикрыла собой дочь: стало известно имя женщины, которую убили на мосту под Одессой

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
22:57

РФ ударила баллистикой по порту в Одесской области: много погибших и раненых

22:46

Норвегия и Япония выделят Украине миллиарды долларов: на что пойдут деньги

22:45

Кто прошел в финал "Холостяка": Тарас Цимбалюк сделал решающий выбор

22:35

Переворот в отоплении: одно действие прогреет батареи в разы быстрее

Реклама
22:23

В Киеве возле Коордштаба нашли "радиомаячок": на месте полиция

21:30

Переговоры о мире в Украине: Рубио спрогнозировал вероятную дату соглашения

21:20

Украина останется без 60% топлива, а цены на бензин рванут вверх - эксперт

21:04

Встреча с мамой "Холостяка" закончилась слезами — что произошло

20:56

Перестала прятать: Меган Маркл показала подросших детей

20:53

Как избавиться от затхлого запаха полотенец: проверенное средство за копейки

20:52

В США проведут мирные переговоры: к формату привлекли новых участников

20:41

Почему россяне лупят именно Одессе: депутат назвал три цели оккупантов

20:32

"Украина должна платить территорией": сербский министр вляпался в громкий скандал

20:24

Немножко загуляли: Тимур Мирошниченко рассказал, почему от него уходила жена

20:21

"Непонятно, кто на кого напал": Орбан сделал циничное заявление о войне в Украине

Реклама
20:20

Графики отключения света для Киева и области: объемы ограничений на 20 декабряФото

20:17

Как долго надо мариновать мясо: шеф-повар дал неожиданный ответ

20:16

"Загоняют в угол": политолог рассказал, чем грозят декабрьские переговоры с США и РФ

20:11

Елена и Тарас Тополи воссоединятся — певица сделала заявление

19:54

Украинцы в 2026 году станут еще богаче: работодатели продолжат повышать зарплаты

19:23

"Выводит моль на 100%": хитрый трюк, как избавиться от кухонного вредителя навсегда

19:23

"Понимаем, где будет размещение": Зеленский рассказал о переброске Орешника в РБ

19:21

Китайский гороскоп на завтра 20 декабря: Козлам - встреча, Петухам - стресс

19:12

Впечатляющая спецоперация под Покровском: ВСУ сожгли массовое скопление бронетехники врага

19:10

Зачем Путин хвастается количеством дроновмнение

18:55

У трех знаков зодиака начнется "белая полоса": жизнь заиграет новыми красками

18:48

За секунду куча взрывов: РФ влупила кассетным "Искандером" по мосту, последствия критическиеВидео

18:44

Не трескается и не липнет к рукам: как приготовить идеальную шоколадную глазурь

18:31

"Вообще-то в стране война": в Приватбанке подложили свинью родным военных

18:07

Укрэнерго опубликовало новые графики на 20 декабря: свет будут выключать не всем

17:57

ЕС подал неоднозначный сигнал Кремлю: желающих поддержать Украину все меньше – FT

17:55

"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

17:53

Не только гетман: что украинцы не знают об Иване Мазепе

17:49

Окончание войны в Украине зависит от двух ключевых вопросов: Кулеба указал на риски

17:27

Как долго следует держать планку в 20, 40 и 60 лет: названы конкретные временные нормы

Реклама
17:24

Почему в США деревянные заборы стоят как новенькие более 30 лет

16:51

Дерусификация столицы: в Киеве снесут памятники Булгакову и Ахматовой

16:49

Доллар и евро стремительно подешевели: новый курс валют на 22 декабря

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять