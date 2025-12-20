Зеленский словил Путина на лжи и жестко ответил насчет выборов во время войны

Российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание", убежден Владимир Зеленский.

Главное из заявлений Зеленского:

Путин совсем не хочет заканчивать эту войну

Диктатор РФ "не ищет первопричину войны, а оправдание"

Украина не позволит российскому диктатору Владимиру Путину контролировать потенциальные избирательные процессы в стране, заявил президент Владимир Зеленский.

Комментируя пресс-конференцию диктатора РФ 19 декабря он заявил, что Путиных "много": "Один разговаривает с американцами, другой произносит речи, третий делает что-то другое", - подчеркнул он в интервью польским СМИ.

Украинский лидер заявил, что Путин отмечал, якобы для него важно, чтобы в выборах в Украине приняли участие украинцы со всей территории страны, в частности из временно оккупированных Россией регионов. При этом глава государства отметил, что сам Путин назвал эти территории "оккупированными".

Как подчеркнул Зеленский, Путин не только контролирует выборы в России, а теперь хочет контролировать избирательные процессы и в Украине. "Мы не согласимся, чтобы нас кто-то контролировал", – добавил он.

Отвечая на вопрос, что имеет в виду Путин, когда говорит о первопричинах войны, Зеленский сказал, что российский диктатор "не ищет первопричину войны, а оправдание".

"Завтра он может сказать, что это из-за НАТО, несмотря на то, что Украина никогда не была в НАТО. Затем он может сказать, что само приглашение присоединиться к НАТО уже является риском для России. Сейчас он говорит о каких-то буферных зонах. Он говорит, что это очень далеко. Для этого человека все является основанием для демонстрации и проявления своей агрессии. Он ищет оправдание в своем обществе. Думаю, он хотел бы, чтобы это не производило такого впечатления на Соединенные Штаты", - убежден он.

Зеленский объяснил, что "Путин совсем не хочет заканчивать эту войну, и более того, он даже не хочет заканчивать войну в Украине, и он не намерен заканчивать войну только с Украиной. Он хочет пойти дальше".

С другой стороны, отметил он, вопрос заключается в том, кто реально в состоянии остановить его на этом пути – экономическими санкциями, военной силой и другими инструментами: "Соединенные Штаты являются одним из таких игроков".

Выборы в Украине: Путин опустился до шантажа

Российский лидер Владимир Путин объявил, что Россия готова воздержаться от ударов по территории Украины во время выборов. При этом он заявил, что украинские власти якобы способны провести голосование даже в текущих условиях, "если захотят".

Ранее сообщалось о том, сколько продлится подготовка к выборам в Украине. В ЦИК отметили, что война существенно разрушила избирательную инфраструктуру.

Напомним, ранее в ОП назвали три ключевых условия для проведения выборов. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк подчеркивает, что для этого нужно решить три ключевых вопроса.

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский уже говорил, что провел обсуждение вопроса выборов в Украине с представителями Верховной Рады. Он ожидает, что народные депутаты представят свое видение относительно выборов Украине.

