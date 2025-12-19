Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

Также он требует голосования для граждан Украины, которые находятся на территории РФ

Россия готова прекратить удары по Украине на время выборов / Колаж: Главред, фото: скриншот

РФ готова воздержаться от ударов вглубь Украины на время проведения выборов.

Кремль заявляет о "готовности обеспечить безопасность выборов"

Одним из требований является допущение голосования украинцев на территории РФ

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова воздержаться от ударов вглубь Украины в период выборов.

В то же время он утверждает, что украинская власть якобы может провести выборы и в нынешних условиях, "если захочет". Об этом глава Кремля заявил во время ответа на вопросы россиян, сообщают росСМИ.

Он добавил, что РФ "готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность на выборах в Украине", но потребует, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать "на территории РФ".

"Власти Украины могли бы провести выборы без прекращения огня. Россия будет требовать, чтобы украинцы, проживающие на российской территории, смогли проголосовать на территории РФ", - говорит диктатор.

Возможно ли прекращение боевых действий - мнение эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

По его словам, перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

"Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват наших территорий", - подчеркнул он.

Последние заявления Путина о войне в Украине

Как писал Главред, российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что якобы Украина отказывается от завершения войны мирными средствами. По его словам, якобы Россия готова и даже "хочет" завершить войну "миром на основе принципов, изложенных президентом России летом 2024 года в МИД РФ".

17 декабря на заседании коллегии Минобороны хозяин Кремля Владимир Путин заявил, что РФ может нарастить темпы наступления в Украине, если западные страны и Украина не согласятся на мир. Россия якобы способна вернуть военным путем свои "исторические территории".

Путин также назвал чушью заявления о возможном нападении РФ на Европу. Европейские политики якобы "вбивают в головы страхи" о неизбежном столкновении с РФ.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

