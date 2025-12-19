В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

Главное из новости:
- В Днепре жители напали на энергетиков, которые отключали дома от электроснабжения
- Материалы переданы в полицию, готовится открытие уголовного производства
В Днепре произошел инцидент, который подчеркивает напряженность вокруг отключений электроэнергии. В микрорайоне на улице Академика Янгеля группа жителей напала на оперативно-выездную бригаду ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК"", прибывшую для ручного отключения домов от сети.
По данным компании, несколько домов долгое время оставались со светом, ведь были подключены к линии с критической инфраструктурой. Теперь их отключают отдельно, и именно это вызвало агрессивную реакцию местных.
"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты вызвали значительную задержку восстановления электроснабжения подчерги 5.2", - сообщили в компании.
Энергетики отметили, что пребывание жилья на линии с критической инфраструктурой не дает жителям никаких привилегий. Отключения будут происходить на равных условиях для всех потребителей города.
Материалы по нападениям уже переданы в полицию. Правоохранители готовят открытие уголовного производства.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Энергетический коллапс влияет на регионы Украины по-разному. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", отмечает, что утверждение о 12-часовых отключениях везде некорректно.
"Центральные области страны обычно более уязвимы к перебоям в поставках электроэнергии", - объясняет эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.
"Если выходит из строя подстанция, через которую поступает электричество с АЭС, возникают ситуации, похожие на те, что мы уже видели в 2022 и 2024 годах", - добавляет Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабря. Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в день в разных группах.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.
Об источнике: ЧАО "ПЭС "ЦЭК"
ЧАО "ПЭС "ЦЭК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") - оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.
