Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

Дарья Пшеничник
19 декабря 2025, 16:29
12
Несколько домов ранее не отключались от электричества из-за нахождения на линии с критической инфраструктурой.
Энергетик
Люди напали на работников ДТЭК в Днепре / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, freepik

Главное из новости:

видео дня
  • В Днепре жители напали на энергетиков, которые отключали дома от электроснабжения
  • Материалы переданы в полицию, готовится открытие уголовного производства

В Днепре произошел инцидент, который подчеркивает напряженность вокруг отключений электроэнергии. В микрорайоне на улице Академика Янгеля группа жителей напала на оперативно-выездную бригаду ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК"", прибывшую для ручного отключения домов от сети.

По данным компании, несколько домов долгое время оставались со светом, ведь были подключены к линии с критической инфраструктурой. Теперь их отключают отдельно, и именно это вызвало агрессивную реакцию местных.

"К сожалению, дошло до рукоприкладства с причинением телесных повреждений и порчей личного имущества нашего сотрудника. Также эти инциденты вызвали значительную задержку восстановления электроснабжения подчерги 5.2", - сообщили в компании.

Энергетики отметили, что пребывание жилья на линии с критической инфраструктурой не дает жителям никаких привилегий. Отключения будут происходить на равных условиях для всех потребителей города.

Материалы по нападениям уже переданы в полицию. Правоохранители готовят открытие уголовного производства.

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Энергетический коллапс влияет на регионы Украины по-разному. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", отмечает, что утверждение о 12-часовых отключениях везде некорректно.

"Центральные области страны обычно более уязвимы к перебоям в поставках электроэнергии", - объясняет эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.

"Если выходит из строя подстанция, через которую поступает электричество с АЭС, возникают ситуации, похожие на те, что мы уже видели в 2022 и 2024 годах", - добавляет Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабря. Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в день в разных группах.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ЧАО "ПЭС "ЦЭК"

ЧАО "ПЭС "ЦЭК" (Частное акционерное общество "Предприятие по эксплуатации электрических сетей "Центральная энергетическая компания"") - оператор систем распределения электроэнергии в Днепропетровской области.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра отключения света
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

16:11Война
Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:50Украина
"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

15:32Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Последние новости

16:29

В Днепре жители "привилегированных" домов избили энергетиков за отключение их от света

16:11

Что делать, чтобы семена взошли: четыре правила посева

16:11

Путин готов прекратить удары по Украине в день выборов, но есть принципиальное условие

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

Реклама
15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:16

Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символВидео

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

Реклама
12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

Реклама
07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить варенные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять