"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

Депутат Одесской горсовета рассказал Главреду, что происходит в Одессе и области после массированных атак на энергообъекты.

https://glavred.info/energy/sveta-net-uzhe-pochti-nedelyu-gde-samaya-slozhnaya-situaciya-s-energosnabzheniem-10725569.html Ссылка скопирована

В Одессе критическая ситуация с энергоснабжением / Коллаж: Главред, фото УНИАН

Российские оккупанты пытаются полостью уничтожить украинские энергообъекты и оставить Одесскую область в полной темноте. В регионе серьезные перебои со светом, водой и теплом. Власти объявили в Одессе и области чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Об этом в интервью Главреду рассказал депутат Одесского горсовета, ветеран и предприниматель Александр Славский.

Он отметил, что местами в Одесской области нет света уже почти неделю. В то же время удалось стабилизировать ситуацию с теплоснабжением и газоснабжением.

"Насколько я понимаю, пострадала больше всего не сама Одесса - более серьезные проблемы наблюдаются в районах вокруг города, в Одесском районе. При этом, например, на севере Одесской области, насколько мне известно, отключения либо вообще не применялись, либо были значительно менее масштабными. В Одессе же сейчас есть целые жилые районы без света с субботы. Для многих современных жилых комплексов это означает не только отсутствие электроэнергии, но и проблемы с тепло- и водоснабжением, поскольку водоподача там полностью зависит от электричества и альтернативных источников нет", - говорит Славский. видео дня

Однако ситуация постепенно улучшается, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.

Славский добавил, что самые большие проблемы в большом спальном районе Одессы - в Киевском районе, в большей части центра.

"Ситуация нестабильная: свет включали, потом снова выключали, и непонятно, насколько надолго его подали. При этом сложно говорить о ситуации в пределах административных районов, поскольку схемы электроснабжения не совпадают с административным делением города", - сказал он.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Экспертная оценка последствий для разных регионов

Энергетический коллапс влияет на регионы Украины по-разному. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", отмечает, что утверждение о 12-часовых отключениях везде некорректно.

"Центральные области страны обычно более уязвимы к перебоям в поставках электроэнергии", - объясняет эксперт.

По его словам, Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.

"Если выходит из строя подстанция, через которую поступает электричество с АЭС, возникают ситуации, похожие на те, что мы уже видели в 2022 и 2024 годах", - добавляет Гончар.

Отключение света - последние новости Украины

Как сообщал Главред, ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабря. Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в день в разных группах.

Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.

Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.

Другие новости:

О персоне: Александр Славский Александр Владимирович Славский - украинский политик, общественный деятель и депутат Одесского городского совета VIII созыва. Председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства в горсовете. До избрания депутатом Славский работал начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях (2021-2023), где курировал процессы приватизации, аренды и управления государственной собственностью. В условиях полномасштабной войны России против Украины Славский также присоединился к 122-й отдельной бригаде теробороны Одессы и активно комментирует вопросы безопасности города.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред