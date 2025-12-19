"Света нет уже почти неделю": где самая сложная ситуация с энергоснабжением

Российские оккупанты пытаются полостью уничтожить украинские энергообъекты и оставить Одесскую область в полной темноте. В регионе серьезные перебои со светом, водой и теплом. Власти объявили в Одессе и области чрезвычайную ситуацию государственного уровня. Об этом в интервью Главреду рассказал депутат Одесского горсовета, ветеран и предприниматель Александр Славский.
Он отметил, что местами в Одесской области нет света уже почти неделю. В то же время удалось стабилизировать ситуацию с теплоснабжением и газоснабжением.
"Насколько я понимаю, пострадала больше всего не сама Одесса - более серьезные проблемы наблюдаются в районах вокруг города, в Одесском районе. При этом, например, на севере Одесской области, насколько мне известно, отключения либо вообще не применялись, либо были значительно менее масштабными. В Одессе же сейчас есть целые жилые районы без света с субботы. Для многих современных жилых комплексов это означает не только отсутствие электроэнергии, но и проблемы с тепло- и водоснабжением, поскольку водоподача там полностью зависит от электричества и альтернативных источников нет", - говорит Славский.
Однако ситуация постепенно улучшается, энергетики делают все возможное, чтобы восстановить электроснабжение.
Славский добавил, что самые большие проблемы в большом спальном районе Одессы - в Киевском районе, в большей части центра.
"Ситуация нестабильная: свет включали, потом снова выключали, и непонятно, насколько надолго его подали. При этом сложно говорить о ситуации в пределах административных районов, поскольку схемы электроснабжения не совпадают с административным делением города", - сказал он.
Экспертная оценка последствий для разных регионов
Энергетический коллапс влияет на регионы Украины по-разному. Михаил Гончар, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", отмечает, что утверждение о 12-часовых отключениях везде некорректно.
"Центральные области страны обычно более уязвимы к перебоям в поставках электроэнергии", - объясняет эксперт.
По его словам, Киев и столичный регион традиционно испытывают дефицит электроэнергии.
"Если выходит из строя подстанция, через которую поступает электричество с АЭС, возникают ситуации, похожие на те, что мы уже видели в 2022 и 2024 годах", - добавляет Гончар.
Отключение света - последние новости Украины
Как сообщал Главред, ДТЭК опубликовал новые графики для Днепропетровщины на 19 декабря. Отключения электроэнергии будут происходить несколько раз в день в разных группах.
Кроме того, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщал, что полный блэкаут в Украине в этом году маловероятен. Однако, длительные отключения на сутки или даже несколько суток вполне возможны.
Напомним, что страна-террорист Россия продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины, пытаясь спровоцировать масштабный блэкаут. Из-за атак большинство украинских городов вынуждено жить по графикам отключений электроэнергии.
О персоне: Александр Славский
Александр Владимирович Славский - украинский политик, общественный деятель и депутат Одесского городского совета VIII созыва. Председатель постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности, экономической, инвестиционной, государственной регуляторной политики и предпринимательства в горсовете.
До избрания депутатом Славский работал начальником Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины в Одесской и Николаевской областях (2021-2023), где курировал процессы приватизации, аренды и управления государственной собственностью.
В условиях полномасштабной войны России против Украины Славский также присоединился к 122-й отдельной бригаде теробороны Одессы и активно комментирует вопросы безопасности города.
