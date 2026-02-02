Укр
Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину

Юрий Берендий
2 февраля 2026, 17:47
Эксперт по энергетике предупредил, что ситуация с отключениями света в Украине будет ухудшаться до тех пор, пока будут продолжаться сильные морозы.
Графики отключения света станут более жесткими - украинцам назвали причину
Графики отключения света станут более жесткими - в чем причина / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Графики отключений света могут ужесточиться
  • Ограничения станут более жесткими из-за сильных морозов
  • В Украине нужно стимулировать бизнес для развития генерации

Ситуация с отключениями света для украинцев ухудшится. Сложные условия будут продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться сильные морозы. Об этом в интервью Главреду заявил эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев.

"Да, именно так. В том же и дело", - заявил он, отвечая на вопрос о том, будет ли ухудшаться ситуация с электричеством, пока держатся морозы.

По словам Рябцева, ключевая задача — активно развивать генерацию, чтобы как можно больше мощностей можно было подключить к объединенной энергосистеме Украины. Для этого нужно создавать благоприятные условия для бизнеса, чтобы он сам инициировал подключение к системе.

Он добавил, что вместо того, чтобы выплачивать населению по тысяче гривен, эти средства эффективнее было бы потратить на приобретение генераторов и их установку в многоквартирных домах.

"Ведь тогда всего того, в чем мы вынуждены жить сейчас, не было бы: чем больше малых установок, тем меньше вероятность вывода системы из строя", - резюмировал он.

Атомная генерация в Украине / Инфографика: Главред

В Украине могут происходить новые аварии энергосети - прогноз эксперта

Как писал Главред, риск новых масштабных отключений электроэнергии и системных сбоев в Украине остается, полностью его исключать нельзя. Об этом заявил энергетический эксперт Юрий Корольчук в эфире телеканала"Киев24".

Он пояснил, что ключевой причиной проблем являются ракетные атаки, ведь с 2022 года повреждениям подверглись подстанции, в 2024-м — тепловые и гидроэлектростанции, а сейчас удары РФ снова направлены на ТЭС, ГЭС и подстанции.

По словам эксперта, украинская энергосистема функционирует по другим принципам, чем до полномасштабного вторжения, поскольку разрушение инфраструктуры, изменения в схемах электроснабжения и постоянные угрозы для энергообъектов существенно повлияли на ее стабильность.

"В перспективе энергосистему придется существенно модернизировать и фактически перестраивать. Речь идет не только о восстановлении разрушенных объектов, но и о создании более устойчивой и гибкой модели энергоснабжения", - говорится в заявлении.

Отключение света в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 2 февраля в Украине начались аварийные отключения электроэнергии. Аварийные графики действуют в Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Кроме того, 2 февраля завершился период так называемого энергетического перемирия, после чего Россия вновь нанесла удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Артем Некрасов.

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что энергетикам удалось полностью стабилизировать работу энергосистемы после технологической аварии, которая произошла в субботу, 31 января.

О персоне: Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев – директор специальных проектов научно-технического центра "Психея", эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований, профессор Киево-Могилянской школы управления имени Андрея Мелешевича в Национальном университете "Киево-Могилянская академия". Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор, государственный служащий 6 ранга.

Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
