РФ почти готова к массированному удару, названа вероятная дата - угроза высокая

Часть российских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев уже передислоцирована.

Россия передислоцирует стратегическую авиацию / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Главное:

Россия осуществляет передислокацию бомбардировщиков

Новый массированный удар россияне могут нанести уже следующей ночью

Массированную атаку враг может осуществить в два этапа

Страна-агрессор Россия осуществляет передислокацию бортов Ту-95МС между аэродромами. Об этом сообщили мониторы в Telegram. В ночь с 1 на 2 февраля осуществлена передислокация как минимум 2х ТУ-95МС с Дальнего Востока на аэродром "Оленья".

Еще 1 ТУ-95МС осуществляет передислокацию с аэродрома "Оленья" на аэродром "Энгельс". Украинцев предупреждают, что такие перемещения указывают на возможное нанесение массированного удара следующей ночью, с 2 на 3 февраля.

видео дня

Какими самолетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Куда может бить враг

Приоритетными для поражения могут стать столица и Киевская область. А особенностью этой атаки может стать то, что она будет проведена в 2 этапа в разные дни.

Первый этап предусматривает решающий, по мнению россиян, удар по столице. А во время второго этапа враг может нанести удар по крупным энергетическим и газовым объектам на западе Украины.

Кто может остановить российские обстрелы Украины - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам политолога Александра Леонова, Россия хоть и объявила энергетическое перемирие, но уже готовится к новым атакам на Украину. Перед нанесением очередных ударов по энергообъектам в Украине РФ не останавливает даже то, что впереди еще одна встреча сторон в Абу-Даби для установления мира.

Но США могут повлиять на нежелание РФ остановить террор Украины. Для этого достаточно, чтобы во время переговоров американцы сказали россиянам "у вас есть дедлайн, если не будут выполнены условия — усиление санкций", считает политолог.

Российские удары по Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ночь на 2 февраля Россия атаковала Украину дронами. В результате вражеского обстрела пострадала, в частности, и Черкасская область.

Накануне, 1 февраля, российская армия целенаправленно атаковала автобус с шахтерами в Днепропетровской области. В результате атаки погибли 12 человек, есть раненые.

Ранее, 1 февраля, россияне нанесли удар по роддому в городе Запорожье. В результате атаки в ОВА сообщили о как минимум двух пострадавших.

О персоне: Александр Леонов Александр Леонов - исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента".



Родился 18 марта 1971 года в с. Красноселье Александровского района Кировоградской области. Окончил Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт".



Работал в Национальном институте украинско-российских отношений (позже – Национальный институт проблем международной безопасности) при Совете национальной безопасности и обороны Украины, офисе лидера блока "Наша Украина" Виктора Ющенко (2003-2005 гг.), секретариате Президента Украины (заместитель руководителя службы), ОО "Центр расширения возможностей".



Автор ряда научных статей и исследований на тему использования телевидения и интернета в информационных войнах, информационных спецоперациях и т.п.

