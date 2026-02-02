Укр
Трамп сказал, кто будет останавливать войны в мире после него: неожиданное заявление

Анна Ярославская
2 февраля 2026, 07:03
398
Президент США неоднократно критиковал Организацию Объединенных Наций.
Трамп, ООН
Трамп резко сменил риторику и признал ключевую роль ООН / Коллаж: Главред, фото: ОП, pixabay.com

Кратко:

  • Трамп заявил, что видит ООН своим "преемником" в деле предотвращения и завершения мировых войн
  • Президент США назвал организацию незаменимой
  • В самой ООН от комментариев отказались

Президент США Дональд Трамп заявил, что видит ООН своим "преемником" в вопросе завершения мировых войн в будущем.

Как пишет Politico, Трамп неоднократно критиковал Организацию Объединенных Наций. Издание напоминает, что президент США вышел из многочисленных многосторонних институтов как в свой первый, так и во второй срок. В январе, он подписал указ о выходе США из 66 организаций, агентств и комиссий, включая агентство ООН по народонаселению и договор ООН, устанавливающий порядок проведения международных переговоров по климату.

видео дня

В прошлом году администрация Трампа сократила объем иностранной помощи на сотни миллионов долларов и расформировала USAID, а также регулярно представляла международные организации как инструменты, позволяющие другим странам извлекать выгоду из отношений с Соединенными Штатами.

"На этом фоне защита Трампом Организации Объединенных Наций — по крайней мере, в принципе — выглядит поразительно. Хотя он и настаивал на том, что организация не оправдала возложенных на нее ожиданий, он назвал ее незаменимым институтом, особенно с учетом того, что его собственная роль на мировой арене подходит к концу", - отмечает издание.

Politico отмечает, что Трамп отказался ответить, выплатят ли Соединенные Штаты миллиарды долларов, которые они должны международной организации.

Комментарии Трампа прозвучали после сообщения в газете The New York Times о том, что высокопоставленные чиновники ООН предупредили, что организация может быть вынуждена сократить свою деятельность — или даже закрыть свою штаб-квартиру в Нью-Йорке — в случае нехватки средств. Трамп сразу же отверг эту идею.

"Я не думаю, что это уместно. ООН не покинет Нью-Йорк и не покинет Соединенные Штаты, потому что у ООН огромный потенциал", — сказал Трамп,.

"Когда меня уже не будет рядом, чтобы улаживать войны, это сможет сделать ООН. У нее огромный потенциал, просто огромный", - подчеркнул глава Белого дома.

В ООН отказались комментировать заявления главы Белого дома.

Совет мира
Совет мира / Инфографика: Главред

Совет мира - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп положительно оценил готовность главы РФ Владимира Путина оплатить взнос в один миллиард долларов за участие в Совете мира. Путин предложил использовать для этого российские активы, замороженные в США.

Предусмотренный срок членства в "Совете мира" - до трех лет, но государства, которые внесут более 1 млрд долларов в течение первого года, получат возможность оставаться без ограничений.

Приглашение присоединиться к Совету мира получили, в частности, Россия и Беларусь.

Украина получила приглашение в "Совет мира" Дональда Трампа. В настоящее время дипломаты работают над этим приглашением. В то же время, президент Украины не может представить участие государства в одном органе с Россией и Беларусью.

Другие новости:

