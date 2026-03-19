Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

На первом свидании можно заметить сигналы, которые подскажут, стоит ли продолжать знакомство.

Как распознать нарцисса на первом свидании

Как распознать нарцисса на первом свидании

Как понять, что партнер — нарцисс

Встреча с новым человеком может выглядеть как начало сказки: комплименты, искренний интерес, ощущение особой близости. Но именно в такие моменты важно не терять бдительность. Есть определенные признаки, которые помогут понять, что за внешней привлекательностью может скрываться нарциссическая натура.

Главред узнал, как распознать нарцисса еще на первом свидании и не попасть под его влияние.

Разговор только о нем

Психотерапевт Юлия Демкина объясняет, что нарцисс воспринимает собеседника как зеркало для собственной грандиозности, пишет РБК-Украина Он может долго рассказывать истории, где главный акцент — его успехи, таланты и исключительность. Ваши попытки поделиться чем-то личным часто остаются незамеченными или перебиваются очередным рассказом о его жизни.

Слишком быстрое сближение

Фразы вроде "я всю жизнь тебя ждал" или "мы родственные души" уже на первой встрече — сигнал опасности. Такие слова используются для искусственного сокращения дистанции и создания иллюзии особой близости.

Негативные истории о бывших

Если человек рассказывает о предыдущих отношениях исключительно в негативном ключе, обвиняя бывших во всех проблемах, это свидетельствует о нежелании брать на себя ответственность за собственные ошибки.

Потребность в восхищении

Нарцисс стремится к постоянному подтверждению своей исключительности. Если вы не демонстрируете восхищение, он может стать холодным или обидчивым. Это показывает зависимость от внешнего одобрения.

Нарушение личных границ

Такие люди часто задают слишком интимные вопросы, прикасаются без разрешения или пытаются решать за вас — что заказать или как поступить в той или иной ситуации. Это способ проверить, насколько вы готовы поддаваться их влиянию.

Как проверить, нарцисс ли перед вами

После встречи вы можете испытывать странную смесь эйфории и истощения. Это признак того, что вас эмоционально "раскачивают", создавая иллюзию идеальности, но в то же время забирая ваши ресурсы.

Чтобы проверить, стоит ли перед вами нарцисс, есть несколько простых способов:

Метод "стоп-крана" — попробуйте замедлить развитие событий и посмотрите, как он реагирует на отказ или паузу.

Вопрос о неудаче — затроньте тему его ошибок и посмотрите, способен ли он брать на себя ответственность.

Если человек не признает собственных промахов и агрессивно реагирует на отказ, это серьезный сигнал.

Об источнике: РБК-Украина РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

