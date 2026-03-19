Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

Инна Ковенько
19 марта 2026, 10:05
На первом свидании можно заметить сигналы, которые подскажут, стоит ли продолжать знакомство.
Как распознать нарцисса на первом свидании / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Как распознать нарцисса на первом свидании
  • Как понять, что партнер — нарцисс

Встреча с новым человеком может выглядеть как начало сказки: комплименты, искренний интерес, ощущение особой близости. Но именно в такие моменты важно не терять бдительность. Есть определенные признаки, которые помогут понять, что за внешней привлекательностью может скрываться нарциссическая натура.

Главред узнал, как распознать нарцисса еще на первом свидании и не попасть под его влияние.

Разговор только о нем

Психотерапевт Юлия Демкина объясняет, что нарцисс воспринимает собеседника как зеркало для собственной грандиозности, пишет РБК-Украина Он может долго рассказывать истории, где главный акцент — его успехи, таланты и исключительность. Ваши попытки поделиться чем-то личным часто остаются незамеченными или перебиваются очередным рассказом о его жизни.

Слишком быстрое сближение

Фразы вроде "я всю жизнь тебя ждал" или "мы родственные души" уже на первой встрече — сигнал опасности. Такие слова используются для искусственного сокращения дистанции и создания иллюзии особой близости.

Негативные истории о бывших

Если человек рассказывает о предыдущих отношениях исключительно в негативном ключе, обвиняя бывших во всех проблемах, это свидетельствует о нежелании брать на себя ответственность за собственные ошибки.

Потребность в восхищении

Нарцисс стремится к постоянному подтверждению своей исключительности. Если вы не демонстрируете восхищение, он может стать холодным или обидчивым. Это показывает зависимость от внешнего одобрения.

Нарушение личных границ

Такие люди часто задают слишком интимные вопросы, прикасаются без разрешения или пытаются решать за вас — что заказать или как поступить в той или иной ситуации. Это способ проверить, насколько вы готовы поддаваться их влиянию.

Как проверить, нарцисс ли перед вами

После встречи вы можете испытывать странную смесь эйфории и истощения. Это признак того, что вас эмоционально "раскачивают", создавая иллюзию идеальности, но в то же время забирая ваши ресурсы.

Чтобы проверить, стоит ли перед вами нарцисс, есть несколько простых способов:

Метод "стоп-крана" — попробуйте замедлить развитие событий и посмотрите, как он реагирует на отказ или паузу.

Вопрос о неудаче — затроньте тему его ошибок и посмотрите, способен ли он брать на себя ответственность.

Если человек не признает собственных промахов и агрессивно реагирует на отказ, это серьезный сигнал.

Читайте также:

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

12:00Интервью
Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:11Война
Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:56Фронт
Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

Китайский гороскоп на сегодня, 19 марта: Тиграм - стресс, Козлам - позитив

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

В России подняли бунт и призывают судить Путина как военного преступника

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетманов

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Доллар и евро стремительно полетели вниз: свежий курс валют на 19 марта

Последние новости

12:00

Россияне залатают дыры и усилят давление на Украину: Андрусив — об ослаблении санкций США

11:57

Почти 600 гривен на ценнике: в Украине внезапно подорожали популярные продукты

11:54

"Покровск потерян": эксперт признался, когда РФ может полностью захватить город

11:52

"У меня плохие новости": беседа мужчины с коровами стала вирусной в СетиВидео

11:35

"Мне уйти?": скандальная выходка Приходько попала на видеоВидео

План наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – КоваленкоПлан наступления России сорван, 2027 год станет решающим в войне – Коваленко
11:11

Дроны массированно атаковали химзавод в РФ - крупнейший производитель удобрений

11:01

Лине Костенко 96: самые сильные цитаты украинской писательницыВидео

10:59

Станет проблемой для РФ: эксперт оценил, куда будет бить новая украинская баллистика

10:56

Дроны долетели до Крыма: атаковано предприятие по ремонту ПВО, подробности

10:52

Гороскоп на завтра, 20 марта: Львам - трудности, Скорпионам - счастье

10:45

"Прилет" по многоэтажке, разрушены квартиры: свежие подробности атаки на ОдессуФото

10:29

"Сыт по горло": Меган Маркл довела генерального директора Netflix

10:09

"В нетрезвом состоянии": Дан Балан испортил свадьбу известного блогераВидео

10:05

Ударил 6-балльный шторм: Украину накрыла мощная магнитная буря

10:05

Как распознать нарцисса уже на первом свидании: 5 неочевидных признаков

09:56

РФ хочет мобилизовать 409 тыс. военных: Сырский предупредил о намерениях врага

09:53

РФ ударила по Запорожью: без света десятки тысяч абонентов, есть раненый

09:50

Украина сталкивается с новыми кризисами: Андрусив сделал предупреждениемнение

09:05

Жизнь перевернется до конца марта: 4 знака зодиака ждут судьбоносные перемены

09:02

Трехсторонние переговоры между Украиной, США и РФ приостановлены: в чем причина

09:01

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:59

Вышел за продуктами и не вернулся: в Ирландии убили украинца

08:41

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:08

Страна ЕС хочет отменить временную защиту беженцев: кого коснутся изменения

07:44

Тысячи солдат и контроль над нефтью и ураном: США готовят жесткий сценарий против Ирана

06:47

Ночной удар по Одессе: трое пострадавших, поврежден исторический центр городаФото

06:10

Гороскоп Таро на апрель 2026: Овнам - проблема, Тельцам - деньги, Близнецам - любовь

05:39

Не Мазепа и не Сагайдачный: историк раскрыл настоящие фамилии украинских гетмановВидео

05:11

Почему легендарные молочные "треугольники" в СССР на самом деле оказались провалом

05:05

Дождь и мокрый снег: Украину накрывает внезапное похолодание

04:31

Цинобровый: большинство не догадывается, какой цвет так называют на украинском

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке обезьяны на дереве за 23 с

03:26

Глобальная жара убивает: неожиданная угроза от повышения температуры

02:23

Звезду сериала "Спасатели Малибу" арестовали: в чем ее обвиняют

01:53

Проехали мимо оккупантов: в ГУР раскрыли подробности дерзкой операции на юге

01:45

Николь Кидман заподозрили в романе с известным актером - бывший муж потрясен

01:00

"Теперь в тюрьме": Бедняков попался на "краже" из магазина

00:48

Солнце даст больше энергии: эксперт раскрыл простой трюк для панелей

00:05

Электроснабжение под угрозой: отключения в Киеве и области 19 марта

18 марта, среда
23:58

"Есть тараканы": Brykulets рассказал об особенностях возлюбленной

23:57

Украина – Швеция: букмекеры дали прогноз на полуфинал ЧМ-2026

23:35

Звезда шоу "Голос країни" мобилизовался - детали

22:47

Пропал свет, перебои с водой: РФ нанесла удар по западу Украины, что известно

22:43

Резкий рост стоимости топлива: украинцам назвали сроки повышения цен на АЗС

22:24

Часов со светом станет меньше: новые графики для Черкасской области на 19 марта

22:13

"Что за невежда?": популярная украинская актриса сделала признание о бойфренде

21:55

Алла Борисовна знает: в РФ раскрыли правду о "тайной" жизни Галкина

21:46

Зачем ношеные кроссовки оставляют в морозилке: ответ сразит просто наповал

21:35

Днепр и область вновь переходят на графики: как будут отключать свет 19 мартаФото

21:24

Ему был 41 год: умер участник "Лиги Смеха"

