Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

Что сказал Песков:
- Война может прекратиться, если Украина примет необходимые решения
- Путин готов встретиться с Зеленским в Москве для переговоров
- Встреча в другом месте возможна только для финализации процесса урегулирования
Россия готова прекратить войну против Украины в любой момент, если в Киеве примут "необходимые решения". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передают российские СМИ.
По словам Пескова, так называемая "СВО" может прекратиться в любой момент, если Киев примет необходимые решения. При этом он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.
Песков добавил, что "гуманитарное перемирие" завершено и боевые действия продолжаются в полном объеме. Пресс-секретарь Кремля также заявил, что Россия якобы открыта для контактов и приветствует посредническую роль США в урегулировании войны.
Кроме того, Песков в очередной раз затронул тему переговоров между лидером РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Он заявил, что Путин якобы готов к встрече в Москве "в любой момент".
Переговоры за пределами РФ, по мнению Кремля, имеют смысл лишь для "финализации процесса урегулирования", над которым еще якобы "нужно работать".
О чем свидетельствует риторика Кремля - мнение экспертов
Российский диктатор Владимир Путин пытается создать впечатление приближения завершения войны против Украины, однако его заявления и действия Кремля свидетельствуют об обратном, говорится в анализе Института изучения войны.
Аналитики обратили внимание на заявление Путина во время пресс-конференции 9 мая, где он сказал, что вопрос участия Запада в ударах по РФ "подходит к концу". Российские СМИ подали это как намек на завершение войны, хотя прямых сигналов о прекращении агрессии не было.
В то же время Путин объяснил отсутствие части техники на параде необходимостью "сосредоточиться на окончательном разгроме Украины", что, по оценке ISW, подтверждает неизменность максималистских целей Кремля. Также он повторил требование проводить переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским исключительно в Москве, фактически отвергая нейтральные площадки.
Аналитики считают, что подобная риторика направлена прежде всего на внутреннюю аудиторию России на фоне затяжной войны и ее последствий.
Обмен пленными и встреча Путина с Зеленским - новости по теме
Напомним, 9 мая российский диктатор заявил, что Украина якобы не готова к обмену пленными в формате "1000 на 1000" и что Киев не подтвердил соответствующие договоренности. Кроме того, он вновь заявил о готовности к переговорам с президентом Украины, но только при условии встречи в Москве.
Президент Зеленский отреагировал на заявления Кремля о готовности к переговорам с Россией. В своем видеообращении он подчеркнул, что Украина готова к реальным встречам и призвал завершить войну.
Как сообщал Главред, 11 мая стало известно, что Украина передала списки для обмена пленными. По словам главы государства, Вашингтон продолжает играть роль посредника, в частности в процессе организации обмена военнопленными.
О личности: Дмитрий Песков
Дмитрий Сергеевич Песков — заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.
После вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада, Япония, Великобритания и ряд других стран ввели против Пескова персональные санкции, сообщает "Википедия".
