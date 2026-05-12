Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

Почти все области окажутся под влиянием атмосферного фронта.

https://glavred.info/synoptic/poholodanie-nadvigaetsya-na-ukrainu-gde-udarit-11-i-budut-lit-dozhdi-10763924.html Ссылка скопирована

Погода в Украине 13 мая / фото: УНИАН

Кратко:

13 мая Украину пересечет атмосферный фронт с дождями и похолоданием

Температура воздуха днем опустится до +11+16 градусов

Потепление ожидается ближе к концу недели

Холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины завтра, 13 мая. Из-за этого, как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, ожидается понижение температуры воздуха.

Днем синоптик прогнозирует +11+16 градусов, только на востоке и юго-востоке Украины будет теплее — +19+24 градуса.

видео дня

"Из-за активности атмосферного фронта активизируются дожди. Осадки будут преобладать повсеместно, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди вероятны только в Карпатах", — отметила Диденко.

Ветер с южных направлений начнет меняться на северо-западный, будет умеренным, временами порывистым.

Синоптическая карта / фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Киеве 13 мая

В столице в среду станет холоднее, днем температура воздуха опустится до +11+13 градусов. Кроме того, скорее всего, ночью и утром будут идти дожди. Днем дожди вместе с атмосферным фронтом должны отойти дальше в восточном направлении.

Погода в Киеве 13 мая / фото: скриншот с meteoprog

Синоптик также прогнозирует, что тепло вернется в Украину, но не сразу. Температура воздуха начнет подниматься уже ближе к выходным, 16-17 мая.

Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Какая будет погода в Украине до конца мая — прогноз

Главред писал, что по прогнозам Укргидрометцентра, погода до конца последнего месяца весны в этом году может оказаться немного прохладнее, чем обычно. Синоптики ожидают умеренные температуры.

Средняя температура воздуха составит: 12–15 градусов тепла по стране, 9–12 градусов тепла в горных районах. Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.

Погода в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что в ближайшие два дня, 12–13 мая, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно комфортную погоду, ночью без осадков.

Ранее сообщалось, что 12 мая в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.

Накануне стало известно, что погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет прохладной. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра в дневной и ночной периоды.

Другие новости:

О личности: Наталья Диденко Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред