Похолодание надвигается на Украину: где ударит +11 и будут лить дожди

Кратко:
- 13 мая Украину пересечет атмосферный фронт с дождями и похолоданием
- Температура воздуха днем опустится до +11+16 градусов
- Потепление ожидается ближе к концу недели
Холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины завтра, 13 мая. Из-за этого, как сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram, ожидается понижение температуры воздуха.
Днем синоптик прогнозирует +11+16 градусов, только на востоке и юго-востоке Украины будет теплее — +19+24 градуса.
"Из-за активности атмосферного фронта активизируются дожди. Осадки будут преобладать повсеместно, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди вероятны только в Карпатах", — отметила Диденко.
Ветер с южных направлений начнет меняться на северо-западный, будет умеренным, временами порывистым.
Погода в Киеве 13 мая
В столице в среду станет холоднее, днем температура воздуха опустится до +11+13 градусов. Кроме того, скорее всего, ночью и утром будут идти дожди. Днем дожди вместе с атмосферным фронтом должны отойти дальше в восточном направлении.
Синоптик также прогнозирует, что тепло вернется в Украину, но не сразу. Температура воздуха начнет подниматься уже ближе к выходным, 16-17 мая.
Какая будет погода в Украине до конца мая — прогноз
Главред писал, что по прогнозам Укргидрометцентра, погода до конца последнего месяца весны в этом году может оказаться немного прохладнее, чем обычно. Синоптики ожидают умеренные температуры.
Средняя температура воздуха составит: 12–15 градусов тепла по стране, 9–12 градусов тепла в горных районах. Это примерно на 1,5 градуса ниже климатической нормы.
Напомним, Главред писал, что в ближайшие два дня, 12–13 мая, синоптики прогнозируют в Украине преимущественно комфортную погоду, ночью без осадков.
Ранее сообщалось, что 12 мая в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.
Накануне стало известно, что погода в Тернопольской области в ближайшие дни будет прохладной. Ожидаются дожди, грозы и сильные порывы ветра в дневной и ночной периоды.
О личности: Наталья Диденко
Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
