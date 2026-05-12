Враг успел: в ISW предупредили, как россияне воспользовались перемирием на фронте

Анна Косик
12 мая 2026, 08:06
Армия РФ не теряла времени, несмотря на объявление режима прекращения огня.
лиманское направление, бпла молния
Вражеские войска, вероятно, готовились к перемирию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Генштаб ВСУ

Главное:

  • РФ использовала паузу на фронте для накопления резервов и сил
  • Враг усилил атаки артиллерией и дронами "Молния"
  • Аналитики прогнозируют скорое завершение перемирия

Армия страны-агрессора России во время перемирия не прекратила полностью боевые действия. Пресс-секретарь одной из украинских бригад, действовавшей на Лиманском направлении, сообщил, что враг воспользовался режимом прекращения огня.

Об этом в новом отчете рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Военный отметил, что подразделения противника за время объявленного перемирия подтянули резервы, накопили личный состав и продолжали артиллерийские и дронные удары.

Кроме того, по словам представителя, россияне усилили удары беспилотниками типа "Молния". Вероятно, их враг накопил перед договоренностью о прекращении огня.

дрон-камикадзе
"Молния" / Инфографика: Главред

Может ли перемирие между Украиной и РФ продлиться

На основании этих фактов и взаимных обвинений Украины и РФ друг друга в нарушении перемирия аналитики пришли к выводу, что режим прекращения огня не будет длительным.

"Перемирие без четких механизмов обеспечения соблюдения, надежного мониторинга и определенных процедур урегулирования споров вряд ли будет длительным", — говорится в отчете.

Что планируют сделать россияне на фронте до конца мая

Главред писал, что, по словам пресс-секретаря 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Ольги Косенко, российские оккупанты планируют усилить штурмы на Краматорском направлении.

Перед ними стоит задача выйти на окраины Краматорска до конца мая. Уже сейчас активность врага на этом направлении очень низкая, однако россияне пытаются усилить усилия.

Напомним, Главред писал, что президент США Дональд Трамп считает, что объявленное перемирие между Россией и Украиной может продлиться и после 11 мая.

Ранее сообщалось, что во время объявленного Россией "перемирия" с 9 по 11 мая боевые действия на отдельных участках фронта продолжались, но общий темп операций несколько снизился.

Накануне стало известно, что 9 мая, несмотря на действующее трехдневное перемирие, российские оккупанты нанесли удар беспилотником по жилому массиву Харькова. Вражеский дрон попал в девятиэтажный дом.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW)

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) — американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как некоммерческая организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Вадим Галайчук: Цель Украины — получить полное членство в ЕС к 2030 году
