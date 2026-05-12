Подорожают как минимум на 30%: цены на какие продукты перепишут в Украине

Анна Косик
12 мая 2026, 08:40
Окончательно цены на популярные фрукты определит погода.
Фрукты и ягоды в этом году могут значительно подорожать / Коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Что сказал Денис Марчук:

  • Майские заморозки могут уничтожить до половины урожая ранних культур
  • Цены на косточковые фрукты вырастут минимум на 30% в этом году

В этом месяце в Украине после кратковременного потепления синоптики снова предупредили о снижении температур. Если она опустится ниже нуля, это повлияет на урожай и, соответственно, на цены на продукты.

Об этом в эфире День.LIVE сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. Он пояснил, что майские заморозки могут уничтожить половину урожая ранних культур.

Ранние косточковые, а именно абрикосы и персики, уже пострадали от весенних заморозков. Если они повторятся еще и в мае, то урожая может не остаться вообще и Украина будет зависима от импорта.

С черешней и вишней ситуация пока лучше, но во многом также будет зависеть от погоды в мае.

"Если смотреть на косточковые, то они уже в этом сезоне будут на 30% дороже, чем в прошлом году", — подчеркнул Марчук.

Почему растут цены на продукты в Украине / Инфографика: Главред

Какие продукты скоро могут подорожать — прогноз

Главред писал, что, по словам директора департамента аналитических исследований "Райффайзен банка" Александра Печерицына, в Украине прогнозируют ускорение продовольственной инфляции и существенный рост цен на товары.

Наибольшее давление будут испытывать товары с высокой долей топлива в производстве или доставке. Это могут быть продукты питания, импортные товары, а также отдельные категории бытовой химии, в производстве которых используются нефтепродукты.

Напомним, Главред писал, что в Украине продолжают снижаться цены на тепличные огурцы из-за сезонного увеличения предложения на фоне достаточно низкого спроса.

Ранее аналитики сообщали, что в Украине резко подорожала прошлогодняя белокочанная капуста. Причиной является сезонное сокращение предложения. Продают ее по 8-15 гривен за килограмм.

Недавно средняя цена на молодой картофель снизилась примерно на 15% — со 100 до 85 гривен за килограмм. При этом накануне продукция украинских производителей стоила около 80 гривен.

О личности: Денис Марчук

Денис Марчук — это заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета, руководитель Центрального аппарата Аграрной партии Украины (2016 г.), заместитель председателя Аграрной партии Украины (2016-2017 гг.). В 2015 году — координатор проекта "Аналитическая платформа АПК".

