Почти все допускают ошибку при сушке белья после стирки: что сильно портит вещи

Многие считают, что сушка одежды на свежем воздухе — самый простой и полезный способ, однако специалисты предупреждают: у этого метода есть и недостатки, которые могут привести к повреждению тканей.
С одной стороны, бельё действительно высыхает быстрее и приобретает более свежий запах, пишет Express.
С другой — использование прищепок и воздействие ветра способны негативно сказаться на состоянии вещей, особенно если речь идёт о деликатных материалах.
Эксперты отмечают, что зажимы для белья нередко оставляют заметные следы давления, которые бывает сложно удалить. Поэтому для тонких и чувствительных тканей лучше избегать их применения и следить, чтобы одежду не уносило порывами ветра.
Дополнительно специалисты советуют учитывать погодные условия: сильный ветер может легко сорвать вещи с верёвки или сушилки.
Есть и практичный лайфхак для ухода за белыми вещами — перед сушкой их можно слегка обработать раствором уксуса, что помогает сохранить свежесть цвета и усилить эффект естественного отбеливания под солнцем.
При этом важно помнить, что некоторые натуральные ткани, особенно хлопок, после уличной сушки становятся более жёсткими. Чтобы этого избежать, можно досушить вещи в сушильной машине или использовать комбинированный способ.
Также рекомендуется перед сушкой аккуратно расправлять одежду, чтобы уменьшить количество складок и сократить необходимость глажки.
Альтернативой классической сушке на верёвке может стать использование сушилки, которую можно разместить на улице — это обеспечивает тот же эффект, но делает процесс более контролируемым и безопасным для ткани.
В итоге небольшие корректировки в привычном способе сушки позволяют сохранить одежду в хорошем состоянии и избежать лишних повреждений.
Смотрите видео - как выбрать сушильную машину:
В сюжете авторы подробно разбирают, стоит ли приобретать сушильную машину для дома. Они рассматривают вопрос с разных сторон и объясняют, в каких ситуациях такая техника действительно может быть полезной, а когда без неё вполне можно обойтись.
В видео представлена объективная оценка плюсов и минусов сушильных машин. Отдельно обсуждаются их преимущества, такие как экономия времени и удобство в повседневной жизни, а также возможные недостатки, включая особенности эксплуатации и влияние на привычный бытовой уклад.
В результате зрителю предлагают взвешенный взгляд на устройство, чтобы он мог самостоятельно определить, насколько сушильная машина необходима именно в его быту.
Об источнике: Express.co.uk
Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.
