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Скрытая угроза: почему нельзя использовать прищепки для сушки одежды

Юрий Берендий
6 октября 2024, 16:00
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Эксперты по одежде предупреждают, что использование прищепок для сушки одежды может испортить вашу одежду и привести к неожиданным последствиям.
Скрытая угроза: почему нельзя использовать прищепки для сушки одежды
Как быстро высушить одежду - почему нельзя использовать прищепки / Коллаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Хотя сейчас осень, солнечные дни все еще случаются, и это прекрасная возможность сушить белье на улице. Сушка на открытом воздухе особенно полезна в прохладные месяцы, поскольку позволяет уменьшить расходы на электроэнергию, которые в этот период растут. Кроме экономии, этот метод также придает одежде приятный свежий аромат, которого сложно достичь, развешивая ее дома.

Однако эксперты советуют избегать использования прищепок для сушки белья на улице, поскольку они могут повредить ткань. Специалисты из Superdry предлагают полезные советы для сохранения одежды в хорошем состоянии, а также указывают на неожиданные вещи, которые могут ее испортить, передает Express.

Чтобы избежать повреждений, лучше развешивать одежду на сушилке на улице, особенно в сухие дни, вместо того, чтобы использовать прищепки.

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"Это поможет продлить срок службы вашей одежды, минимизируя износ, вызванный воздействием тепла. Солнечный свет обладает естественными антимикробными свойствами и действует как мягкий отбеливатель для тканей", - отмечают специалисты.

Эксперты советуют осторожно использовать прищепки для одежды, поскольку они могут оставлять неприглядные и, возможно, постоянные следы на деликатных тканях.

"Чтобы защитить деликатные вещи, избегайте использования прищепок для одежды вообще, и будьте осторожны, не оставляйте вещи на ветру, поскольку их может сдуть. Кроме того, вы можете усилить эффект отбеливания, слегка сбрызнув одежду белым уксусом перед тем, как вывесить ее на улицу, что поможет солнцу сохранить белье свежим", - указывают они.

Некоторые материалы, особенно натуральные волокна, такие как хлопок, могут стать жесткими после сушки на открытом воздухе. Чтобы этого избежать, стоит сначала частично высушить одежду на свежем воздухе, а затем завершить сушку несколькими минутами в сушильной машине.

"Кроме того, вы можете усилить эффект отбеливания, слегка сбрызнув одежду белым уксусом перед тем, как вывесить ее на улицу, что поможет солнцу сохранить белье свежим", - советуют они.

Кроме того, рекомендуется аккуратно растянуть одежду, чтобы уменьшить складки перед тем, как вывешивать ее или класть на сушилку - это поможет сократить время на глажку, что всегда удобно.

Что нужно знать об Express.co.uk

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