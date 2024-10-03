Будут блестеть как из магазина: как отчистить ювелирные изделия в домашних условиях

Эксперт по ювелирным изделиям Кайли Питт поделилась лучшими советами для безопасной чистки украшений в домашних условиях.

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Как отчистить ювелирные изделия в домашних условиях - самый безопасный метод / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео Facebook

Эксперт по ювелирным изделиям Кайли Питт развенчала некоторые популярные вирусные лайфхаки, которые часто рекомендуют для восстановления блеска драгоценностей, предостерегая, что некоторые из них могут нанести вред вашим любимым изделиям.

Кайли, которая работает в компании Shiels, также рассказала о собственном методе очистки украшений, который эффективно удаляет грязь и налет. Она отметила, что самый быстрый способ вернуть украшениям первоначальный блеск - это использование специального устройства для чистки.

В то же время, если устройства нет, Питт рекомендует простой и безопасный способ: использование мыла для посуды, которое, по ее словам, является "в целом безопасным и мягким" для очистки большинства ювелирных изделий от грязи и масла, сообщает The Sun.

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"Избегайте использования горячей воды, поскольку это может повредить драгоценные камни. Обязательно тщательно смывайте мыло и вытирайте украшения мягкой тканью. Это не только безопасно и эффективно, но и позволяет сохранить блеск бриллиантов без риска их повреждения", - добавила она.

Другой вариант очистки - пищевая сода, хотя Кайли Питт предостерегает, что ее следует использовать осторожно, поскольку сода может быть абразивной и поцарапать некоторые покрытия ювелирных изделий. Если вы все же решили использовать этот метод, стоит избегать его для деликатных украшений или содержащих драгоценные камни, а также убедиться, что украшения хорошо промыты после чистки.

Питт также поделилась пятью популярными лайфхаками из TikTok, которых она советует избегать, поскольку они могут нанести больше вреда, чем пользы вашим кольцам и другим драгоценным изделиям. Среди них - пищевая сода, соленая вода, зубная паста, лимонный сок и кетчуп.

"Хотя сода может очистить некоторые металлы, такие как медь, она может быть вредной для большинства ювелирных металлов и драгоценных камней. Кетчуп можно использовать для чистки и удаления потемнения с ювелирных изделий из меди, но он грязный, неэффективный и не подходит для других типов материалов. Соль имеет минимальные преимущества для чистки ювелирных изделий и неэффективна для удаления грязи и жира с ювелирных изделий - более того, она может вызвать коррозию и потускнеть металлы", - отметила она.

В частности, она пояснила, что хотя зубная паста эффективно удаляет поверхностную грязь с металлов, она содержит абразивные компоненты, которые могут вызвать микроцарапины и повредить покрытие металлов и драгоценных камней.

"Кислотная природа лимонного сока может нанести губительный вред вашим изделиям, например, обесцвечивание и ослабление закрепления металла и драгоценных камней", - резюмировала она.

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