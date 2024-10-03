Неожиданная причина: почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре - объяснение

Садоводам рекомендуют не убирать все листья со своих участков этой осенью, чтобы защитить животных, которые находятся под угрозой исчезновения в Европе.

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Почему нельзя сгребать опавшие листья в октябре - неожиданное объяснение / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Хотя сгребание листьев часто является частью ухода за садом, небольшие кучи листьев могут служить естественным укрытием для ежей и обеспечивают питательные вещества для почвы.

Важно быть осторожным во время уборки, поскольку ежи часто прячутся в кучах листьев, что повышает риск их травмирования или гибели, сообщает Express.

Во время сгребания листьев, особенно для сжигания в горелке или костре, ежи особенно рискуют, поскольку кучи бревен и листьев кажутся им идеальными местами для укрытия. Как заявляет Уилтширский фонд дикой природы: "К сожалению, млекопитающие регулярно становятся жертвами неконтролируемых костров и погибают из-за этого".

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К примеру, потеря естественных сред обитания и человеческие действия в одной только Британии значительно сократили численность ежей, которая снизилась с 30 миллионов в 1950-х годах до 1 миллиона в 2019 году.

Уилтширский фонд дикой природы призывает оставлять небольшие участки с листвой и рекомендует размещать специальные домики для ежей, которые можно прикрыть ветками или компостом, чтобы создать безопасное зимнее убежище для животных.

"Оставляйте в саду дикие участки, такие как кучи листьев и бревна. Они станут эффективными гнездами и будут привлекать насекомых, которые необходимы ежам как часть их рациона. Закройте все дренажные трубы и отверстия, а также убедитесь, что у прудов или бассейнов есть пути для побега. Не используйте сетку для фруктов, поскольку ежи могут запутаться в ней", - говорится в сообщении.

В фонде отмечают, что ввиду резкого сокращения популяции ежей, садоводы могут сыграть важную роль в сохранении этих животных, создавая безопасные условия в садах и избегая сжигания куч листьев.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, эксперты призвали водителей срочно убрать опавшие листья из машины. Эксперт по автомобильной химии Лорен Фикс предостерегла водителей о типичной осенней проблеме, связанной с опавшими листьями, которые могут повредить лакокрасочное покрытие автомобиля, и посоветовала регулярно их убирать.

Кроме того, садовод поделилась полезными советами относительно того, что делать с опавшими листьями. Своими секретами борьбы с этой проблемой поделилась эксперт по садоводству и блогер Антонина Лесик.

Кроме того, есть "золотое правило", которое поможет быстро избавиться от опавших листьев. Британский садовод Монти Дон рекомендует собирать опавшие листья, скашивать и измельчать их, чтобы получить богатый компост для сада, который станет ценным компонентом для горшков.

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