УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Сад и огород

Почему листья желтеют осенью: раскрываем секреты природы

Анна Подгорная
30 сентября 2024, 21:07
28
Пожелтение листьев - удивительный природный процесс, который не только создает прекрасные осенние пейзажи, но и играет важную роль в жизненном цикле растений.
почему желтеют листья
Почему листья осенью меняют цвет - причина осеннего пожелтения листьев / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Осень - удивительное время года, когда природа окрашивается в яркие оттенки желтого, оранжевого и красного. Но почему листья меняют свой цвет? Главред расскажет больше об этом любопытном процессе.

Что является сигналом к началу пожелтения листьев у растений?

Главным сигналом к началу пожелтения листьев является изменение продолжительности светового дня. Когда дни становятся короче, а ночи длиннее, растения воспринимают это как сигнал к подготовке к зиме.

Как называется процесс пожелтения листьев осенью?

Процесс пожелтения листьев осенью называют листопадом, или, по-научному - сенесценция, т.е. клеточное старение. Это естественный процесс старения и отмирания листьев, который происходит ежегодно у большинства деревьев и кустарников в умеренных широтах.

видео дня

Почему осенью листья меняют цвет и опадают?

Изменение цвета листьев осенью связано с несколькими факторами:

  • Уменьшение выработки хлорофилла: когда дни становятся короче, деревья прекращают производство хлорофилла - пигмента, который придает листьям зеленый цвет.
  • Проявление других пигментов: в листьях всегда присутствуют желтые и оранжевые пигменты (каротиноиды), но обычно они скрыты зеленым хлорофиллом. Когда хлорофилла становится меньше, эти цвета начинают проявляться.
  • Образование антоцианов: некоторые деревья производят красные и пурпурные пигменты (антоцианы) в ответ на изменение температуры и освещения.

Листья опадают, потому что дерево готовится к зиме. Оно отделяет листья, чтобы сохранить влагу и энергию в холодное время года.

осень, желтые листья
Почему листья осенью меняют цвет - причина осеннего пожелтения листьев / pexels.com

Почему листья на деревьях осенью желтеют, а на комнатных растениях нет?

Комнатные растения, в отличие от деревьев на улице, не подвергаются значительным изменениям в освещении и температуре. В домашних условиях они продолжают получать достаточно света и тепла, поэтому процесс фотосинтеза не прерывается, и листья остаются зелеными круглый год.

Однако, если комнатное растение испытывает стресс или недостаток питательных веществ, его листья также могут начать желтеть. Это сигнал о том, что растению требуется особое внимание и уход.

осень, желтые листья
Почему листья осенью меняют цвет - причина осеннего пожелтения листьев / pexels.com

Почему листья зеленые?

Зеленый цвет листьев обусловлен присутствием пигмента, называемого хлорофиллом, который играет ключевую роль в фотосинтезе. В период активного роста растений хлорофилл содержится в больших количествах в клетках листьев, доминируя над другими пигментами и придавая листьям характерный зелёный оттенок. Этот эффект особенно заметен в летнее время, когда процесс фотосинтеза находится на пике своей активности. Фотосинтез, происходящий благодаря хлорофиллу, заключается в поглощении солнечного света и преобразовании его в химическую энергию, которая используется для синтеза глюкозы из воды и углекислого газа. Глюкоза, являясь основным источником углеводов, служит важным питательным веществом для роста и развития растения, сообщает Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

деревья
Реклама

Главное за день

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

22:13 Синоптик
Зима пройдет без отключений: в "Укрэнерго" удивили неожиданным сценарием

Зима пройдет без отключений: в "Укрэнерго" удивили неожиданным сценарием

21:21 Украина
РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты

РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты

20:59 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике 59208

К вниманию водителей: что означает дорожный знак точка в треугольнике

Гороскоп на завтра 1 октября: Львам - крупная прибыль, Козерогам - отличные новости 24729

Гороскоп на завтра 1 октября: Львам - крупная прибыль, Козерогам - отличные новости

Украину засыпало первым снегом, несутся ливни: в какие регионы ворвется непогода 18055

Украину засыпало первым снегом, несутся ливни: в какие регионы ворвется непогода

Армия РФ набирает темп, дальше - крупные города: майор ВСУ призвал украинцев проснуться 15129

Армия РФ набирает темп, дальше - крупные города: майор ВСУ призвал украинцев "проснуться"

Последние новости

22:13

Влупил почти 6-балльный шторм: Украину атаковала новая магнитная буря

22:13

Снаряд "разгонят" на 500 км: зачем Украине передают мощные бомбы JSOW – мнение

22:06

"Мажорная какая-то?": Элина Свитолина ответила Сергею Притуле прямо в глаза

21:21

Гениально простой способ: как избавиться от запаха сырости во время сушки одежды в помещенииВидео

21:21

Зима пройдет без отключений: в "Укрэнерго" удивили неожиданным сценарием

Возможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид ШарпВозможны два сценария завершения войны в Украине, но они никого не устроят – Давид Шарп
21:07

Почему листья желтеют осенью: раскрываем секреты природы

20:59

РФ готовит массированный ракетный удар: Коваленко раскрыл дату, которую ждут оккупанты

20:25

Членство Украины с оккупированными территориями: в НАТО сделали важное заявление

20:21

Певица Kola призналась, почему не заводит детей: "Не время даже думать об этом"

Реклама
20:15

Зеленский после посещения США сделал загадочное заявление

19:47

Под Запорожьем РФ усиливает подразделения: Кирильчук заявил об угрозе наступления россиян

19:38

Снег и "минусовая" погода: Украину атакует сильное похолодание

19:20

В ДТП на Волыни погиб легендарный "киборг", полный кавалер ордена "За мужество"

19:10

Трамп и кульбиты: что не так с его репутациеймнение

19:05

Можно ли есть сырое тесто: мало кто знает, какая опасность подстерегает тех, кто так делает

18:51

На двоих трое детей и 12 лет разницы: известная украинская актриса вышла замуж

18:42

Сколько украинцев останутся за границей после войны : прогноз от миграционных аналитиков новости компании

18:35

В Украину сунет вторая пылевая буря: чем она опасна и когда закончитсяВидео

18:33

Удар достиг цели: аналитики раскрыли последствия атаки на арсенал РФ "Котлубань"

18:14

Беларусь бряцает оружием у границ с Украиной: в ЦПД назвали главную цель Минска

Реклама
18:12

Трамп неожиданно "рассыпался" в комплиментах в адрес Зеленского

17:38

РФ захватила еще 2 села вблизи Покровска: сколько километров осталось до города - BILD

17:16

Какие домашние обязанности ребенка в разном возрасте: список, который стоит знать родителямВидео

17:12

Покров Пресвятой Богородицы: очень строгие приметы и запреты 1 октября

17:11

РФ рекордно ударила по Украине дронами: сентябрь стал самым "горячим" месяцем

16:59

Переживет ли Украина зиму 2025: в ДТЭК раскрыли краткосрочный план

16:26

Планы неизвестны: в WSJ заявили о вторжении Израиля в Ливан уже в ближайшие дни

16:15

Российского пропагандиста "затрехсотил" дрон во время съемокВидео

16:14

Подрыв штаба РФ и "слив" Украине секретных документов: СМИ о спецоперациях ГУР

16:09

Не снимая колес: как узнать, надо ли менять тормозные диски - простой способВидео

15:48

Орбан с "друзьями мира" инициирует "мирный" саммит между Украиной и Россией - СМИ

15:38

Не поняли, где начинаются "красные линии": на росТВ опозорились, объясняя слова Путина

15:31

Церковный праздник 1 октября: что запрещено делать на Покров Пресвятой Богородицы

15:26

Звезда "МастерШеф" Лиза Глинская призналась, где находится сейчас

15:17

Пауков и плодовых мушек в доме не будет: женщина поделилась интересной хитростью

15:12

"Уничтожают все": враг максимально бьет по Волчанску – полковник назвал цель РФ

14:58

РФ "разрешила" удары БпЛА по своей территории вопреки ядерной доктрине: заявление Пескова

14:57

Надо за 5 секунд разоблачить зомби: сложная головоломка на внимательность

14:40

Путин подписал указ о призыве: в армию приказали набрать более 130 тысяч россиян

14:37

В каких случаях украинцев не будут наказывать за паспорт РФ под оккупацией - разъяснение

Реклама
14:34

"Подбивают к нему клинья": Надя Дорофеева пожаловалась на популярность мужа

14:23

В Украине ударит мороз: какие области накроет сильное похолодание

14:20

Водителям на заметку: что означает круг с восклицательным знаком на панели авто

14:06

Шикарные горячие бутерброды на скорую руку - будут есть всеВидео

13:58

Беларусь начала внезапную проверку войск и призыв резервистов: что известно

13:52

Массированные обстрелы Россией Запорожья КАБами: в ВСУ назвали причину

13:22

Россия может прекратить наносить удары "Шахедами" по Украине: Братчук назвал условие

13:20

Пылевая буря атакует Украину: сколько она продлится и когда накроет Киев

13:05

Покойный Курт Кобейн впервые стал дедушкой - 32-летняя Фрэнсис родила первенца

12:58

"Не может сидеть на месте": Злата Огневич рассказала о службе ее 69-летнего отца в ВСУ

^
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять