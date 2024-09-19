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Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - "золотое правило"

Юрий Берендий
19 сентября 2024, 17:15
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Садоводы, которым надоели опавшие листья, могут воспользоваться быстрым трюком, чтобы получить наилучший результат этой осенью, советует Монти Дон.
Грабли больше не нужны: как быстро избавиться от опавших листьев - 'золотое правило'
Как избавиться от опавших листьев в саду без граблей - "золотое правило" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Эксперт по садоводству Монти Дон поделился своим советом, как избавиться от надоедливых опавших листьев, разбросанных по всему саду. 69-летний британский садовод, телеведущий и писатель, ведущий садоводческого телесериала BBC "Мир садоводов", поделился своим лучшим способом, как сохранить сад чистым и без листьев этой осенью, сообщает Mirror.

Вместо того, чтобы раздражаться из-за необходимости каждый год доставать грабли, Монти, который родился в Германии, считает, что мы должны видеть в этом скрытое благословение, ведь каждый листочек имеет собственный потенциал для чего-то нового.

Вы не ошибетесь, сетуя на неудобства, связанные с тем, что приходится стоять на морозе, сортируя листья, особенно, когда вы хотели бы сосредоточиться на зимних цветах, овощах и других частях сада. Но Монти подробно описал простой лайфхак, который поможет саду процветать в последующие холодные месяцы.

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"Каждый опавший листок - это потенциальная листовая плесень. В отличие от компоста, листовая плесень не требует переворачивания, перемешивания или знаний для ее изготовления. Это садовое золото", - добавляет он.

Чтобы сделать этот лайфхак возможным, все, что нужно сделать начинающим садоводам, - это собрать все опавшие листья, которые они видят, а затем скосить и измельчить их, прежде чем сложить все вместе в открытую болотную кучу.

По словам Монти, это позволит им "распасться на великолепную богатую, рассыпчатую текстуру и стать важным компонентом нашего домашнего компоста для горшков".

Содиректор Gardens Revived Кристофер О'Донохью также является сторонником этого метода "листовой плесени", поскольку, по его словам, это очень экологичный способ обогащения почвы, сообщает Ideal Home.

Он добавляет к советам Монти, говоря, что люди должны найти уголок в своем саду, большой мешок для мусора или даже специальный контейнер для компоста, чтобы начать работать с порезанными на кубики осенними листьями.

"Начните с создания слоя листьев толщиной в несколько дюймов, обязательно сбрызгивая их водой, чтобы они были влажными, но не мокрыми. Помните, что в листьях много углерода и мало азота, поэтому стоит добавить материал, богатый азотом, например, скошенную траву или кухонные отходы, чтобы ускорить разложение", - объясняет он.

Как избавиться от мха и лишайника на деревьях инфографика
Как избавиться от мха в саду / Инфографика: Главред

Чтобы держать руку на пульсе, и даже улучшить качество хека, следует регулярно переворачивать кучу или перемешивать листья, говорит Кристофер.

"Если вы используете мешок для мусора, просто время от времени встряхивайте или переворачивайте его, чтобы убедиться, что они получают достаточно воздуха. Позвольте природе сделать свою работу", - говорит он, настаивая на том, что важно дождаться, пока листья полностью разложатся и превратятся в темный, хрупкий материал, прежде чем вы начнете использовать их в качестве мульчи или добавлять в садовую почву.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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