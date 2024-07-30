Как избавиться от фитофторы на помидорах: народные методы, которые точно помогут

Мы рассмотрим, что вызывает фитофтороз томатов, как быстро избавиться от фитофторы на помидорах и чем обработать томаты, если уже появилась болезнь.

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Как избавиться от фитофторы на помидорах / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Фитофтора - главный враг томатов. Появляется она из-за грибка, споры которого могут находиться в земле, на остатках растений, инвентаре и даже на семенах. Болезнь активно развивается в условиях повышенной влажности и недостаточной вентиляции.

Мы рассмотрим, что вызывает фитофтороз томатов, как быстро избавиться от фитофторы на помидорах и чем обработать томаты, если уже появилась болезнь.

Что вызывает фитофтороз томатов?

Основные факторы, способствующие развитию фитофторы, включают:

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Густые посадки томатов: затрудненное проветривание способствует распространению грибка.

Перепады температур и погодные условия: особенно опасны значительные колебания температуры и влажности.

Известковая почва: создает благоприятные условия для размножения грибка.

Слабые и вялые растения: более подвержены заболеваниям.

Частые дожди и сырая погода: повышают влажность, необходимую для развития фитофторы.

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Как быстро избавиться от фитофторы на помидорах?

Для эффективной борьбы с фитофторой необходимо комплексное применение агротехнических и химических методов, пишет ТСН. Вот несколько шагов, которые помогут быстро избавиться от фитофторы на помидорах:

Правильный полив: избегайте застоя влаги, поливайте томаты в утренние часы. В период затяжных дождей полив следует прекратить.

Удаление зараженных частей: регулярно удаляйте пасынки и пораженные листья, чтобы предотвратить распространение грибка.

Профилактические меры: обеспечьте достаточное проветривание грядок, используя навесы в период дождей.

Что такое фитофтороз? Фитофтороз - болезнь растений. В сухую погоду пораженная ботва буреет и засыхает, во влажную - чернеет и загнивает. На стеблях и черешках листьев болезнь проявляется в виде темно-бурых пятен. При сильном распространении инфекции стебли становятся ломкими. Часто первичные очаги фитофтороза состоят как раз из растений с пораженными стеблями.

Чем обработать томаты, если уже появилась фитофтора?

Если фитофтора уже появилась на томатах, то вам помогут народные методы:

Молочная сыворотка: разведите сыворотку с водой в равных пропорциях и опрыскивайте растения ежедневно.

Настой чеснока с марганцовкой: 100 г чеснока залейте стаканом воды и настаивайте сутки. Затем процедите, добавьте воду до объема 10 литров и 1 г марганцовки. Обрабатывайте растения каждые 10 дней.

Раствор молока с йодом: 1 литр обезжиренного молока, 10 литров воды и 15 капель йода. Опрыскивайте томаты каждые две недели.

Дрожжи: 100 г дрожжей разведите в 10 литрах воды и обработайте растения при первых признаках фитофторы.

Поваренная соль: стакан соли разведите в 10 литрах воды. Опрыскивайте зелёные плоды один раз в месяц.

Раствор навоза: полкилограмма навоза на ведро воды. Опрыскивайте томаты и другие пасленовые.

Кефир или простокваша: разведите в соотношении 1:10 с водой и обрабатывайте растения ежедневно.

Йодный раствор: 10 мл 5% йода на 10 литров воды. Опрыскивайте с интервалом в 3 дня.

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